เจาะร่างแผน PDP 2024 เขียวไม่พอ สู่เป้าพลังงานสะอาด

เมื่อพูดถึงแผนพลังงานแห่งชาติ สำหรับคนธรรมดาทั่วไปแบบพวกเราแล้วดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวมาก แต่รู้หรือไม่! ว่าแผนพลังงานแห่งชาตินี่ล่ะ ที่จะเป็นตัวกำหนดว่า พวกเราต้องจ่ายค่าไฟแพงหรือถูก นั่นล่ะคนส่วนใหญ่ถึงเริ่มทำความเข้าใจและติดตามมากขึ้นหรือเป็นแผนระยะยาว 15-20 ปี ที่วางทิศทางการผลิตไฟฟ้าของไทย และ เป็น 1 ใน 5 แผนพลังงานภายใต้กรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan : NEP 2024) ที่กำกับทิศทางการพัฒนานโยบายพลังงานของประเทศ ร่วมกับ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และ แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan)เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2567-2580 โดยไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาฉบับเต็มเกี่ยวกับร่าง PDP 2024 ให้แก่สาธารณชนรับรู้ก่อนวันรับฟังความคิดเห็น เปิดเผยเพียงเอกสารการนำเสนอ อีกทั้งกระบวนการรับฟังใช้เวลาเพียง 12 วันและจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพียงช่องทางออนไลน์ โดยจำกัดให้ในส่วนประชาชนทั่วไปสามารถแค่ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ทางช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้นทั้งนี้ภายหลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวตามขั้นตอนแล้ว ขั้นต่อไปก็จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุพีดีพี จากนั้นจะเสนอไปยังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตามลำดับ ) เพื่ออนุมัติภายในเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งล่าช้ากว่าเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้เดือนกันยายน 2567นั่นทำให้ภาคประชาชนออกมาติดเบรก โดยให้มุมมองที่แตกต่าง ว่าไม่ดำเนินการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ถูกบัญญัติรับรองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย พร้อมกับชำแหละร่างแผน PDP ที่มีปัญหาหลัก 3 ข้อ คือ “ไม่มั่นคง แพง และไม่นำประเทศสู่การบรรลุเป้าหมาย Net Zero” ตามที่รัฐบาลไทยได้ให้คำมั่นสัญญาบนเวทีการประชุมด้านสภาพภูมิอากาศระดับโลกวงเสวนาชวน Talk ทวงถาม : ภัยความมั่นหลักทำแผน PDP2024 จากงาน“A Better World is Possible: ถกถามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP2024) เพื่อประชาชนและโลกที่ดีกว่าเดิม” (เมื่อ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา) เครือข่ายเพื่อพลังงานที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน ได้แก่ให้ความเห็นว่า แผน PDP ที่ดีนั้น จริง ๆ แล้วควรจะต้อง ‘แฟร์’ ทั้ง 3 ด้าน คือ ความมั่นคงด้านพลังงานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าได้ทั่ว ๆ กัน อย่างที่สองคือไฟฟ้าที่ประชาชนใช้มีราคาที่เหมาะสมสำหรับประชาชน และข้อสุดท้ายคือพลังงานไฟฟ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่เมื่อพิจารณาจากร่างแผน PDP 2024 แล้วกลับไม่ตอบโจทย์ในประเด็นสำคัญ คือ ‘ความมั่นคง ราคาเหมาะสม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ เหตุผลสำคัญหลายประการที่เราพบในร่างแผนนี้ และอยากให้รัฐบาลไทยทบทวนและพิจารณาร่างแผน PDP ใหม่ เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ได้แก่มีการพึ่งพาไฟฟ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศสูง ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงนำเข้าเป็นส่วนใหญ่ เช่น ก๊าซ LNG จะทำให้ไทยเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงทางพลังงาน (ร่างแผนกำหนดว่าไทยจะใช้ก๊าซ LNG สูงถึง 48%) ก๊าซดังกล่าวยังเป็นแหล่งพลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง และจะยิ่งทำให้วิกฤตสภาพภูมิอากาศหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมมีแผนเพิ่มโรงไฟฟ้าสำรองใหม่ (ที่เป็นก๊าซฟอสซิล) มากถึง 6,300 เมกกะวัตต์ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าสวนทางกับคำมั่นสัญญาที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการพาประเทศสู่เป้าหมาย Net Zeroหากในอนาคตแผน PDP ดังกล่าวได้รับการอนุมัติใช้ เราอาจต้องเจอกับราคาค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น เพราะในแผนจะมีการนำเข้าพลังงานน้ำจากเขื่อนลุ่มน้ำโขงและก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่ร่างแผนกำหนดไว้ยังไม่ตอบโจทย์ศักยภาพของไทย ความจริงแล้วประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนได้มากกว่านั้น (ในแผนกำหนดการผลิตพลังงานหมุนเวียน ประกอบไปด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ 16% พลังงานน้ำจากเขื่อนลุ่มน้ำโขง 15% พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ 16%)รศ.ดร.ชาลี นำเสนอว่า แผน PDP ที่ดีนั้น สิ่งสำคัญคือต้องพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับทิศทางโลกและเหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้าในประเทศอย่างเพียงพอ เพื่อลดต้นทุนการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซฟอสซิลที่ไม่จำเป็น ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังจะทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าราคาแพงขึ้นนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอในเชิงเทคนิคเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานอีกด้วยเช่น รัฐจะต้องตั้งเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระดับที่สูงกว่า 51% เพราะสัดส่วนนี้ดูเหมือนจะเหมาะสมแล้ว แต่หากเราเทียบกับเป้าหมายการลดคาร์บอนในระดับโลกก็ยังถือว่าห่างไกล ต่อมาคือระบบสายส่งไฟฟ้าต้องพัฒนาให้ยืดหยุ่นและเป็นสายส่งที่รองรับพลังงานหมุนเวียนในระดับสูง และข้อเสนอสุดท้าย คือรัฐจะต้องหยุดซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนในลาวที่มีราคาแพง ไม่โปร่งใสและผูกขาด“ปัญหาสำคัญของร่างแผน PDP 2024 ฉบับนี้คือ กระบวนการยอมรับจากภาคประชาชน เพราะทุกครั้งที่มองย้อนกลับไปที่ปัญหาของค่าไฟฟ้าแพง ล้วนมีสาเหตุมาจากการวางแผน PDP ที่ผิดพลาดทั้งสิ้นได้แก่ การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงเกินจริง เพราะไม่ได้ประเมินรวมสัดส่วนของผู้ที่ผลิตพลังงานใช้เองที่เพิ่มมากขึ้น เลือกวิธีการสร้างโรงไฟฟ้าฟอสซิลที่กำลังเป็นของล้าสมัย และทำให้เกิดวิกฤตโลกเดือดเพิ่มขึ้น และเป็นการบดบังความสามารถในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน หากเราพัฒนาพลังงานหมุนเวียนได้ไว โรงไฟฟ้าฟอสซิลก็จะถูกใช้น้อยลง เชื้อเพลิงฟอสซิลก็จะไม่คุ้มค่า ทำให้เกิดค่าไฟฟ้าแพงมากขึ้นเลยปิดกั้นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ในขณะฟอสซิลที่มีอยู่ปัจจุบันก็ล้นระบบอยู่แล้วในแผน PDP 2024 นี้ไม่ได้มีเป้าหมายโซลาร์รูฟทอป (solar rooftop) จริง ๆ แล้วมันเป็นวิธีการพึ่งพาตนเองในการผลิตพลังงาน และไม่จำเป็นที่เราจะผูกขาดให้ใช้ไฟฟ้าจาก กฟผ. เท่านั้น ถ้าเราส่งเสริมด้านนี้ให้มาก ๆ มันก็จะช่วยลดการใช้สายส่ง เพราะผลิตไฟที่ไหนก็ใช้ที่นั้น อีกทั้งไม่ต้องนำเข้าก๊าซ LNG จากต่างประเทศที่แพงและราคาไม่แน่นอน ดังนั้นถ้ารัฐมองหาความมั่นคงด้านพลังงานต้องหันมาส่งเสริมให้เกิด Solar Rooftop ในแผน PDP นี้ด้วย”แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย นอกจากเกี่ยวโยงถึงความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ก็ย่อมเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศด้วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย Climate Finance Network Thailand ตีแผ่ถึงร่างแผน PDP2024 กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ นำเสนอทางออกที่เป็นธรรมให้กับทุกคน โดยเสนอ 3 ประเด็นที่อยากให้ทุกคนจับตา ได้แก่ ราคาผันผวน ต้นทุนแฝงแพง และ เขียว (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ไม่พอปัจจุบันไทยผลิตไฟฟ้าจากก๊าซฟอสซิลอยู่ที่ 60% ส่วนในร่างแผน PDP2024 ระบุว่าในปี 2580 ไทยจะผลิตไฟฟ้าจากก๊าซฟอสซิลอยู่ที่ 41% หากมองเผิน ๆ จะดูเหมือนเราใช้ก๊าซฟอสซิลลดลงแต่ความจริงแล้วร่าง PDP ฉบับใหม่นี้ยังมีโรงไฟฟ้าก๊าซฟอสซิลใหม่เพิ่มอีก 6,300 เมกะวัตต์ การเพิ่มโรงไฟฟ้าก๊าซฟอสซิลจะเป็นสัญญาณว่าเราจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้น เนื่องจากราคาต้นทุนไฟฟ้าจะสูงขึ้นรวมทั้งราคาก๊าซยังมีความผันผวนสูง แล้วผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้า จึงต้องแบกรับการผันผวนของราคาไปด้วย (Pass Through Mechanism) สถานการณ์นี้หลายคนทราบดีเพราะช่วงที่ราคาก๊าซแพงขึ้น เราเองนี่แหละที่เป็นคนจ่ายแล้วทำไมราคาก๊าซฟอสซิลจึงผันผวน ? หากลองศึกษาข้อมูลเราจะพบว่าต้นทุนราคาก๊าซในอ่าวไทย หรือในเมียนมาร์ไม่ได้ผันผวนมากนัก แต่ร่างแผน PDP ฉบับนี้จะเพิ่มเติมการนำเข้าก๊าซ LNG เข้ามา ซึ่งต้นทุนก๊าซประเภทนี้มีความผันผวนในตลาดโลกสูงมาก ทำให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า Energy Pool Price โดยก๊าซจากแหล่งอื่น ๆ จะผันผวนตามราคาก๊าซ LNGเมื่อกลับมามองสถานการณ์การใช้ก๊าซ LNG ปัจจุบัน ไทยนำเข้าก๊าซชนิดนี้ที่ 19% แต่ในร่างแผน PDP 2024 ระบุว่าในปี 2580 ไทยจะนำเข้าก๊าซชนิดนี้ถึง 38% และอาจจะมากกว่านั้นถ้าเราไม่สามารถจัดหา Potential Gas ได้ (ในแผนยังไม่ได้ระบุว่ามาจากไหน ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งก๊าซที่อาจขุดเจาะได้เพิ่มในประเทศเพื่อนบ้านในช่วงระยะเวลานั้น) หากเราไม่สามารถหา Potential Gas ได้ ก็ต้องเพิ่มสัดส่วนการนำเข้าก๊าซ LNG ไปถึง 50% เลยทีเดียว ทั้งนี้ การวิเคราะห์จากทั่วโลกเกี่ยวกับความผันผวนของต้นทุนก๊าซ LNG จะยังคงอยู่ต่อไปและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน หรือความต้องการใช้พลังงานที่แปรผันตามฤดูกาล (ยุโรปในช่วงฤดูหนาวมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเยอะ หรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาฤดูร้อนและต้องเผชิญกับคลื่นความร้อน ก็จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น)จากแผนที่ระดับความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ที่เป็นไปได้ในประเทศไทยชี้ให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สูงมาก (จากเฉดสีส้ม แดง และแดงเข้ม) นั่นทำให้ไทยได้รับการประเมินว่ามีต้นทุนการผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ต่ำที่สุดเป็นอันดับสองในอาเซียนเมื่อเทียบราคาต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์บวกกับแบตเตอร์รี่กักเก็บในปัจจุบันนั้นมีราคาเทียบเท่ากับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซฟอสซิลแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับการประเมินว่าในพ.ศ. 2576 ราคาต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์บวกกับแบตเตอร์รี่กักเก็บจะถูกกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินแล้วต้นทุนแฝงที่ว่าแพงคืออะไร ? นายรพีพัฒน์ อธิบายต่อว่า ราคาค่าไฟฟ้าที่เห็นในร่างแผน PDP ฉบับล่าสุด (3.87 บาท) ยังไม่รวมกับ ‘กลไกราคาคาร์บอน’ ซึ่งจะเกิดจากร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ พ.ร.บ. Climate Change ซึ่งหากร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวผ่าน ราคาค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแน่นอนอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้ระบุในร่างแผน PDP คือเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน Carbon Capture Storage (CCS) หากในอนาคตไทยจะมีโครงการ CCS เกิดขึ้น นี่คือข้อสรุปว่าหากเรายังเดินตามร่างแผน PDP ฉบับนี้ ในอนาคตค่าไฟฟ้าอาจะแพงขึ้นจาก กลไกราคาคาร์บอน และเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนได้อย่างที่เราทราบกันดีว่า ภาคพลังงาน เป็นภาคที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด แต่เหตุผลที่เราอยากสร้างการเปลี่ยนผ่านที่ภาคพลังงานก็เพราะเป็น Quick wins ที่จะเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนได้เร็วที่สุดและมีต้นทุนถูกที่สุด โดยเฉพาะประเทศไทยที่ระบบการผลิตพลังงานยังเป็นระบบรวมศูนย์สิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่ง เขาเน้นย้ำคือ การบรรลุเป้าหมาย Net Zero Carbon ของไทย ที่วางไว้ใน ค.ศ. 2065 นั้น ช้าที่สุด เป็นที่โหล่ในประเทศกลุ่มอาเซียน เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าในอนาคต ประเทศไทยอาจไม่ดึงดูดให้กลุ่มบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เข้ามาลงทุนในประเทศอีกด้วย ท้ายที่สุดแล้วเป้าหมาย Net Zero ของไทยอาจทำให้ไทยเองแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคไม่ได้เลยผู้อำนวยการกรีนพีซ ประเทศไทย กล่าวว่า “แม้ประเทศไทยประกาศเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2608 แต่ร่างแผน PDP 2024 ยังไม่หลุดพ้นไปจากการครอบงำของผลประโยชน์อุตสาหกรรมฟอสซิล ซ้ำร้าย ยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด มีเพียงระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเต็มร้อยเท่านั้นหากประเทศไทยต้องการไปถึงความเป็นกลางทางคาร์บอน และ Net Zero ตามที่ประกาศไว้อย่างไรก็ตาม เนื้อแท้ของแผน Net Zero ของไทยนั้น นอกจากจะเอื้อให้อุตสาหกรรมฟอสซิลเดินหน้าสำรวจ ขุดเจาะ สกัดและเผาไหม้ถ่านหิน ก๊าซและน้ำมันต่อไปแล้ว ก็ยังใช้กลยุทธ์ฟอกเขียวโดยการปลูกป่าชดเชยคาร์บอน (carbon offset) หรือใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage) ที่ต้นทุนสูงลิบลิ่วและไม่ได้รับการพิสูจน์”เขาขยายความว่า ถึงแม้ร่างแผน PDP2024 ระบุว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามเป้าหมาย Net Zero จาก 85.90 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2567 เป็น 53 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2580 โดยใช้องค์ประกอบ 4 ส่วน คือ1)โรงไฟฟ้าฟอสซิล (ใช้ไฮโดรเจนผสมก๊าซธรรมชาติในโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม)2) โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าสูบกลับและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์)3) เทคโนโลยีทางเลือก (แบตเตอรี่เก็บกักพลังงาน/demand response/distributed energy resources)4) ระบบ smart gridคำถามคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าทั้งหลายเหล่านี้จะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตไฟฟ้าของไทยให้เป็นไปตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจก (NDC) ได้จริง ขณะที่แผน Net Zero ที่เป็นอยู่นั้นยังคงเอื้อให้อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลเดินหน้าสำรวจ ขุดเจาะ สกัดและเผาไหม้ถ่านหิน ก๊าซและน้ำมันต่อไปและจ่ายเงินจ้างใครสักคนทำการดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศโดยการปลูกป่าชดเชย กลไกซื้อขายคาร์บอน (Emission Trading) หรือใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage:CCS) ที่ต้นทุนสูงลิบลิ่วและไม่ได้รับการพิสูจน์ที่แคนาดา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอนุมัติโครงการ Quest เพื่อผลิตน้ำมันจากทรายน้ำมัน(Tar Sand) ซึ่งมีเงินอุดหนุน 654 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างว่า เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน(CCS) เป็น “เครื่องมือสำคัญสู่เป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่มุ่งมั่นของแคนาดา” นั่นคือ Net Zero ภายในพ.ศ. 2593 แต่โครงการ Quest ปล่อยคาร์บอนมากกว่าที่ดักจับ/กักเก็บได้และเพิ่มการผลิตทรายน้ำมันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สกปรกที่สุดและมีคาร์บอนเข้มข้นมากที่สุดในโลก เป้าหมาย Net Zero จึงล่องลอยในสายลมนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการและนักวิเคราะห์ด้านพลังงานระหว่างประเทศ 400 คนลงนามในจดหมายถึงรัฐบาลแคนาดาเพื่อขอให้ยุติการสนับสนุนโครงการ จดหมายเตือนว่า การดักจับ กักเก็บและใช้ประโยชน์คาร์บอน(CCUS) ไม่ใช่ “เทคโนโลยีการปล่อยคาร์บอนเป็นลบ(Negative Emission Technology)”แถมยังใช้เงินภาษีประชาชนหลายพันล้านเหรียญกระตุ้นการผลิตน้ำมัน นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการเตือนถึงผลกระทบด้านสุขภาพต่อชุมชนท้องถิ่นว่าการอุดหนุนเงินให้กับโครงการนี้จะทำให้แคนาดาต้องพึ่งพาทรายน้ำมันอันสกปรก และโครงการจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นราว 50 ล้านตันต่อปีภายในพ.ศ. 2578แม้ว่าจะเป็นทางออกเดิม ๆ ที่เราเห็นหลายองค์กรร่วมรณรงค์มาตลอดหลายปี แต่การร่วมลงชื่อเพื่อแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างเช่นนี้ยังคงเป็นหนทางในการสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เสมอรศ.ดร.ชาลี ให้ความเห็นว่า “ข้อแรก การร่วมกันลงชื่อเพื่อแสดงเจตนารมย์ว่าประชาชนแบบเราไม่ยอมรับร่างแผน PDP2024 ฉบับนี้ เพราะร่างแผนฉบับนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพียงน้อยนิด อีกทั้งยังไม่เป็นธรรมกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าอีกด้วย ข้อที่สองคือพยายามศึกษาด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เครือข่ายนำเสนอเป็นความจริงหรือไม่ และข้อสุดท้ายที่ประชาชนสามารถช่วยกันได้คือ การบอกต่อ การช่วยกันแชร์กับคนรอบข้างว่าทำไมเราจึงไม่เห็นด้วยกับร่างแผน PDP2024 นี้ บอกถึงผลกระทบที่จะเกิดกับเรา”ด้านนายรพีพัฒน์ เสริมว่า “ร่างแผน PDP2024 กำลังพาไทยไปเจอปัญหาด้านเศรษฐกิจ 3 ประการ อย่างแรกคือต้นทุนที่ผันผวนจากสัดส่วนการพึ่งพาการนำเข้า LNG ที่เพิ่มขึ้น อย่างที่สองคือต้นทุนที่แพงจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่อาจเผชิญกับการเรียกเก็บภาษีคาร์บอน หรือต้องพึ่งพาเทคโนโลยีราคาแพงอย่างการดักจับและกักเก็บคาร์บอน และอย่างที่สามคือเขียวไม่พอ เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับศูนย์ของไทยล่าช้าที่สุดในอาเซียนเขาบอกว่าความล่าช้านี้กำลังทำให้เราเสียเปรียบในการแข่งขันเพราะนอกจากจะไม่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ภาคส่งออกของเรายังเผชิญกับกำแพงภาษีจากมาตรการคาร์บอนข้ามพรมแดนซึ่งเริ่มบังคับใช้แล้วในสหภาพยุโรป ส่วนแคนาดา ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาก็กำลังพิจารณาเดินหน้ากฎหมายดังกล่าวเช่นกัน”“ทางออกที่เป็นไปได้ในปัจจุบันคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซฟอสซิลสู่พลังงานแสงอาทิตย์ เพราะต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังปล่อยคาร์บอนต่ำ และประเทศไทยยังโชคดีที่มีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมหาศาลอีกด้วย”ทั้งนี้ นายธารา เสนอการสนับสนุนระบบ Net Metering หรือ ระบบหักลบกลบหน่วยไฟฟ้าหากร่าง PDP 2024 ไม่ได้รับการแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชน ค่าความเสียหายจากการวางแผนที่ผิดพลาดของภาครัฐจะถูกผลักภาระมาที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน จึงขอชวนคนไทยร่วมลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนกระบวนการและร่างแผน PDP2024 ที่ไม่มั่นคง แพง และไม่นำประเทศสู่การบรรลุเป้าหมาย Net zero ได้ที่ https://act.gp/pdp-petition 1)ให้คำนึงถึงแผนการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคพลังงานเป็นเป้าหมายสำคัญในการออกแบบ เพื่อให้บรรลุ Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และ Net Zero Emission ภายในปี 20652)ประกาศปลดระวางถ่านหิน โดยไทยจะสามารถเร่งเลิกใช้ถ่านหินได้เร็วสุดภายในปี 2027 เนื่องจากภาระทางสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกเดือดสูงกว่าพลังงานชนิดอื่น3)หยุดการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซฟอสซิลใหม่และเขื่อนในลุ่มน้ำโขง4)ใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศให้เต็มศักยภาพและป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งเป็นลำดับแรก เพื่อลดการพึ่งพาและนำเข้าพลังงานจากการนำเข้าต่างประเทศ เพิ่มความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน ท้ังการทําสัญญาซื้อขาย และการนําเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานและการบริหารจัดการแบบกระจายศูนย์มาใช้5)เตรียมความพร้อมสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากภาคครัวเรือนและ เปิดโอกาสให้บุคคลที่สามสามารถขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Third Party Access: TPA) ได้อย่างเต็มที่นำเสนอบทวิเคราะห์ต่อร่างแผนว่าประเด็นด้านบวกในร่างแผนใหม่ พบว่าภาครัฐได้เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดมากขึ้น จากเดิมเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานอยู่ที่ 36% ได้เพิ่มเป็น 51% ภายในปี พ.ศ.2580แม้จะมีความก้าวหน้าขึ้น แต่จะดีกว่านี้หากผลักดันให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วกว่าระยะที่วางไว้ เนื่องจากระหว่างทางไปสู่ปี พ.ศ.2580 มีหลายภาคส่วนต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดค่อนข้างมาก อย่างในปี พ.ศ.2569 (ค.ศ.2026) เป็นปีที่เริ่มบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนจากยุโรป (CBAM) ย่อมจะเป็นต้นทุนที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม และภาคส่งออก“ถ้าเราไม่ใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้าเร็วขึ้น แล้วมีการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเกินมาตรฐานที่กำหนดจากยุโรป เราก็ต้องเสียภาษีตามมาตรการ CBAM อีกทั้งความล่าช้าของแผนยังมีโอกาสสูงที่จะกระทบต่อการย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น เช่นเวียดนามที่มีการใช้ไฟฟ้าพลังงานมากกว่าไทย”นอกจากนี้ในร่างแผน ค่อนข้างไม่อัปเดต มีการคาดการณ์ไฟฟ้าสูงเกินจริง และพบว่ายังจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีก 8 แห่ง ทว่าปัจจุบันโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เดินเครื่องราวครึ่งหนึ่งมาจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันในแผนมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)สูงขึ้น และการสร้าง LNG เทอร์มินัลเพิ่มเติมซึ่งอาจจะส่งผลต่อต้นทุนและกระทบต่อค่าไฟในที่สุดดร.อารีพร บอกว่าโดยภาพรวมของร่างแผน PDP เป็นตัวรั้งมากกว่าช่วยเร่งให้ไทยรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจและความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายพลังงานสะอาดเพื่อไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและ Net Zero โดยมีข้อเสนอใน 3 ประเด็น1.ปรับการคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าใหม่โดยการคาดการณ์ GDP ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น2.ใช้ศักยภาพของ Energy technology มากขึ้น โดยการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ energy storage มากขึ้นเนื่องจากต้นทุนลงมากแล้ว รวมถึงการพัฒนาระบบไมโครกริด และ Demand Response3.ปรับระบบการผลิตและซื้อขายไฟฟ้า โดยการระบุบทบาทการผลิตไฟฟ้าจากภาคเอกชนให้ชัดเจน ระบุการผลิตไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ภาคประชาชนให้ชัดเจน อนุมัติระบบ Net Metering หรือปรับราคารับซื้อในระบบ Net Billing และเร่งเปิดตลาดไฟฟ้าเสรีด้วยพลังงานสะอาด