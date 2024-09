อาเจไทย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ พร้อมส่งมอบน้ำดื่มสะอาดตราวีด้า 3 หมื่นขวด

ทางบริษัทฯ ได้เร่งลำเลียงน้ำดื่มตราวีด้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าประจำจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และแพร่ เพื่อเร่งแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของ บริษัท อาเจไทย จำกัด และ บริษัท โคล่า เรอัล เทรดดิ้ง จำกัด ที่มุ่งมั่นในการปกป้องและดูแลชุมชนอย่างใกล้ชิด อันเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทอาเจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่มบริษัทอาเจมุ่งหวังให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และหวังว่าสถานการณ์อุทกภัยจะค่อยๆ ฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติในเร็ววัน เพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง การเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ “เป็นผู้นำการสร้างสรรค์จากธรรมชาติ โดยเน้นคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมเสริมสร้างพลังให้กับชุมชนของประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ (To lead the natural revolution by valuing the biodiversity and cultural legacy of the countries where we operate, empowering their communities.)”กล่าวว่า “พวกเราอาเจไทยตั้งใจและมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆ ของความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน แต่ได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความห่วงใยของบริษัทฯ ในฐานะองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่ต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้ประชาชนคนไทยและประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤติอุทกภัยน้ำท่วม และกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด”