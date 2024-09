BEST Software ร่วมแบ่งปันความรู้ด้านระบบจัดการคลังสินค้า ในงาน Lazada Online Seller Workshop

ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ในงานในหัวข้อซึ่งภายในงานเป็นการรวมผู้ประกอบบน Platform Lazada ที่มีความต้องการอัพเดทเทคโนโลยีการจัดการการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม โดยมีวิทยากรจาก 3 ผู้ให้บริการสำคัญ ได้แก่ Lazada, BEST Software และ Ksher เผยกลยุทธ์ที่จำเป็นในการให้บริการ บริหารสินค้า และดึงดูดลูกค้า พร้อมพัฒนาธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นBEST Software ผู้ให้บริการโซลูชัน Qian Yi - WMS ถือเป็นโซลูชันด้านจัดการ Warehouse เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจาก BEST Inc. บริษัทแม่ของเบสท์ ประเทศไทย นำเสนอบริการตั้งแต่การอัพเดทสต๊อกสินค้าแบบ Real-time ตลอดจนการจัดการสินค้าแบบครบวงจรอีกด้วย