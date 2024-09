กลุ่มเซ็นทรัล ชวนสมทบทุนจัดซื้อ “รถพยาบาลฉุกเฉิน” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งในสตรี

จากสถิติของกรมการแพทย์ในปี 2566 พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ในประเทศไทยสูงถึง 140,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ย 400 คนต่อวัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุน้อยที่มีอัตราการเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้น โดยคือซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ 12 โดยในปี 2566 เพียงปีเดียว มีผู้ป่วยรายใหม่ถึง 17,742 คน หรือวันละ 49 คน นอกจากนี้ มะเร็งเต้านมยังมีอัตราการกลับมาเป็นซ้ำและมีการแพร่กระจายของโรคที่สูงกว่ามะเร็งชนิดอื่น ทำให้โรคนี้เป็นภัยเงียบใกล้ตัว เนื่องจากในระยะแรกจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ เมื่อเริ่มแสดงอาการ ก้อนมะเร็งมักจะอยู่ในระยะที่ลุกลามแล้ว ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมากกล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากโรคมะเร็งในประเทศไทย โดยเฉพาะมะเร็งในสตรี แม้โรคนี้จะน่ากลัว แต่หากตรวจพบและเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว ก็สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในสตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผ่านโครงการ(เซ็นทรัลกรุ๊ป วีเม่น แคนเซอร์) ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกันทำด้วยใจ มาโดยตลอด ซึ่งในแต่ละปี เราจะร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งในสตรี พร้อมทั้งระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ด้วยการก่อสร้างศูนย์บำบัดและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ หรือผ่านกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมสำหรับโครงการ “Central Group Women Cancer” 2024 ในปี 2567 นี้ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกชีวิตได้รับโอกาสในการรักษาที่ดีที่สุด โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสมทบทุนเพื่อจัดซื้อ “รถพยาบาลฉุกเฉิน” มอบให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพราะรถพยาบาลฉุกเฉินคือหัวใจสำคัญในการรับ-ส่งผู้ป่วยในยามฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน ทุกการสนับสนุนของท่าน ไม่เพียงแต่จะช่วยจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นเหล่านี้ แต่ยังเป็นการส่งเสริมความหวังและชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้กับมะเร็ง และเรายังพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยผลักดันให้ผู้ป่วยและกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้งกล่าวว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจร มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็น อีกทั้ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอัตราการรอดชีวิตที่ยาวนานขึ้น อนึ่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน มีความจำเป็นสำหรับการรับ-ส่ง และส่งต่อผู้ป่วยที่มีความเร่งด่วน หรือมีสภาพร่างกายไม่พร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายด้วยรถขนส่งปกติหรือรถสาธารณะอื่น ๆ เนื่องจากบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยมะเร็งมักจะมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง ซึ่งการมีรถพยาบาลฉุกเฉินที่ทันสมัยย่อมจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยสูง รวมทั้งทำให้การส่งต่อผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติพร้อมสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตอื่นๆ ด้วยการสนับสนุนโครงการ ผ่านช่องทาง Offline และ Online ดังนี้: www.tham-dee.com/projects/women-cancer-2024 (ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 67) (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)ในสื่อต่างๆ ของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล หรือ โอนผ่านบัญชี มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 118-0-58203-1 (ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 67) (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)จุดประชาสัมพันธ์ หรือจุดชำระเงินในห้างร้านของเครือ กลุ่มเซ็นทรัลกว่า 491 จุดทั่วประเทศ (ตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ย. 67)นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ยังได้ร่วมกันออกโปรโมชันเพื่อให้ลูกค้า และประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งไปด้วยกันจากการใช้บริการร้านค้าในเครือ ซึ่งเพื่อสบทบทุนเข้ามีดังนี้ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และร้านค้าที่ร่วมรายการ นำรายได้ 1% จากยอดขายหลังหักค่าใช้จ่ายและส่วนลด ในเซ็นทรัลทุกสาขา และโรบินสันทุกสาขา รวมไปถึงการซื้อสินค้าผ่าน ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2567เพียงท่านช้อปผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ โดยไม่กำหนดยอดช้อปขั้นต่ำ ทุกๆ ยอดขาย 200 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จะบริจาค 10 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2567ร่วมบริจาค 27 บาท ในทุกๆ การซื้อสินค้า Spike ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 67ร่วมบริจาค 10 บาท และ โก! เพาเวอร์ ร่วมบริจาค 5 บาท ในทุกๆ การขายเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 67ร่วมบริจาค 200 บาท ทุกๆ การขายสินค้า Dyson Corrale และ 100 บาท จากการขายสินค้า Garmin Lily 2 ณ สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 67ร่วมบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเมนูที่กำหนด ตั้งแต่ 1 ถึง 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 67 - 15 ต.ค. 67ร่วมบริจาค 10 บาท ในทุกๆการซื้อสินค้าแผนกสุขภัณฑ์, เครื่องครัวและเฟอร์นิเจอร์ที่มียอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย.67สามารถแลกคะแนนผ่าน The 1 APP เพียง 100 คะแนน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลฉุกฉินมอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติผ่านมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค.67ได้เนรมิตพื้นที่กิจกรรมให้อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นพบกับสวยงามเปล่งประกายอยู่ใจกลางห้าง โดยหวังว่าแสงจากต้นไม้ต้นนี้จะเป็นแสงที่ส่งพลังแห่งความรักและถ่ายทอดกำลังใจถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งในสตรีที่กำลังท้อแท้ ให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและยิ้มสู้โดยมีกิจกรรมไฮไลต์เพื่อร่วมสมทบทุนและส่งพลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งในสตรี อาทิเช่น ร่วมช้อปสินค้าไฮไลต์ในราคาพิเศษ คัดสรรจากธุรกิจในเครือและพันธมิตร ที่ Pink Park Fair, สอยดาวร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายที่ Tree of Hope, เพ้นท์เล็บ จากร้าน Kunyavee_nails, เวิร์กชอปพวงกุญแจ D.I.Y., เย็บเต้านมเทียม เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งกับ SABINA, เป็นเจ้าของโปสการ์ดภาพเหมือนสุดเก๋ ที่ออกแบบภาพลายเส้น โดยศิลปินออทิสติกจากมูลนิธิออทิสติกไทย (ArtStory by Autistic Thai) บริการจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้แก่ สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้คำแนะนำเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจทางช่องคลอดด้วยตนเอง (HPV Self-sampling) และการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินเจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตอย่าง วง ROOFTOP และวง No One Else ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานกลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ในโครงการ Central Group Woman Cancer ตลอด 19 ปีที่ผ่านมา เป็นความพยายามที่กลุ่มเซ็นทรัลไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในสตรี แต่ยังส่งเสริมความมั่นใจและความสุขให้กับผู้ป่วย เพราะการต่อสู้กับมะเร็งไม่ใช่เรื่องง่าย อยากให้เชื่อมั่นในตัวเองและคนที่อยู่รอบข้างที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างในทุกก้าวของการเดินทางนี้สามารถติดตามรายละเอียดโครงการทาง เฟสบุ๊ค CENTRAL GROUP หรือโซเชียลมีเดียของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป