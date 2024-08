“โคคา-โคล่า ไทยน้ำทิพย์” คว้ารางวัล HR Excellence Awards 2024 สะท้อนองค์กรเป็นเลิศด้านความเป็นอยู่ที่ดีของคนในองค์กร

คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านความเป็นอยู่ที่ดีของคนในองค์กร (Excellence in Corporate Wellness) ระดับ Gold จาก HR Excellence Awards 2024 ซึ่งจัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ สื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับสากล สะท้อนการยอมรับในระดับนานาชาติในการเป็นผู้นำองค์กรที่ดีของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญด้าน Wellness จากการที่บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วยมาตรฐานระดับสากล สร้างสุขภาวะที่ดีขององค์กรเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของเพื่อนพนักงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าโคคา-โคล่า ในประเทศไทย กล่าวว่า “ไทยน้ำทิพย์ ในบทบาทผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย ให้ความสำคัญเรื่องทรัพยากรบุคคลเป็นลำดับต้น ๆ เพราะฅนไทยน้ำทิพย์กว่า 8,000 คน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรตลอดระยะเวลา 65 ปีที่ผ่านมา การได้รับรางวัล Excellence in Corporate Wellness จาก HR Excellence Awards 2024 เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของนโยบายและการดูแลพนักงานด้วยมาตรฐานระดับสากล มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยหลังจากช่วงโควิดที่เรามีนโยบาย Work From Home ไทยน้ำทิพย์มีการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่และสาขาตามภูมิภาค เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน ให้พนักงานพร้อมกลับมาทำงาน ในสถานที่สวยงามและทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมรองรับการทำงานที่ยืดหยุ่น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ มีพื้นที่สีเขียว พื้นที่ทำกิจกรรมและสันทนาการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนสุขภาพกายและใจที่ดีของพนักงาน และสวัสดิการดูแลสุขภาพสำหรับพนักงานที่ครอบคลุม ไทยน้ำทิพย์ยังคงเดินหน้ายกระดับการดูแลพนักงาน โดยมุ่งพัฒนาจากความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน ด้วยมาตรฐานระดับสากลที่ครบถ้วนรอบด้าน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”นอกจากรางวัลในครั้งนี้ ไทยน้ำทิพย์ยังเป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล “Kincentric Best Employer 2024” จากผลสำรวจความผูกพันและพึงพอใจของพนักงานไทยน้ำทิพย์จำนวนกว่า 8,000 คนอีกด้วย