ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพจัดงาน SPE/IADC Asia Pacific Drilling Technology

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วย นางนาถฤดี โฆสิตาภัย (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ ปตท.สผ. นายเฮนริคัส เฮอร์วิน (ขวาสุด) ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สมาคมวิศวกรปิโตรเลียม (SPE) และนายเจสัน แมคฟาร์แลนด์ (ซ้ายสุด) ประธานสมาคมผู้รับเหมาในธุรกิจเจาะสำรวจระหว่างประเทศ (IADC) ให้การต้อนรับ ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ (กลาง) ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจาะสำรวจปิโตรเลียมของเอเชียแปซิฟิก (SPE/IADC Asia Pacific Drilling Technology) หรือ APDT ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯการประชุม APDT 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Advancing Drilling and Well Technologies for a Resilient Future” เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทและองค์กรชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมพลังงานกว่า 1,000 คน จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และแนวทางรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพลังงาน ภายในงานยังมีการนำเสนอบทความทางวิชาการ และนิทรรศการที่จัดแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัยต่าง ๆ