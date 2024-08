ยูนิโคล่ ชวนเติมไออุ่นเพื่อน้องๆ เน้นพื้นที่ห่างไกล กว่า 15,000 ชิ้น

ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการแคมเปญ RE.UNIQLO ภายใต้วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนในการ RECYCLEและ REUSE เสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นแล้ว เพื่อต่ออายุเสื้อผ้ามาตั้งแต่ปี 2558 โดยนำไปบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวภายในประเทศ และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนกรกฎาคม 2567 ได้รวบรวมเสื้อผ้าจากผู้ที่มาบริจาคผ่านยูนิโคล่ไปแล้วกว่า 53,761 ตัว และส่งต่อให้ผู้ได้รับบริจาคไปแล้วกว่า 20,000 คนสำหรับปี 2567 นี้ ยูนิโคล่ร่วมสำรวจ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิบ้านร่มไทร และ UNHCR ประเทศไทย ยังคงพบว่ายังมีจำนวนผู้ที่ต้องการเสื้อหนาวในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะบนดอยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังมีความต้องการอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะเสื้อผ้าสำหรับเด็กที่ยังคงต้องการกว่าอีก 15,000 ชิ้น หรือ จากเดิม 30% จึงจะเพียงพอต่อเด็กผู้ประสบภัยที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรพันธมิตรโดยลูกค้าของยูนิโคล่และบุคคลทั่วไปสามารถร่วมบริจาคเสื้อหนาวและ/หรือเสื้อแขนยาว รวมถึงเสื้อผ้าเด็กทุกชนิดที่มีสภาพดี ยี่ห้ออะไรก็ได้ ที่กล่องรับบริจาคที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขา โดยยูนิโคล่จะทำการคัดแยกและทำความสะอาด แล้วนำไปส่งมอบให้กับผู้ที่ต้องการอย่างแท้จริง1. คัดเลือกเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้ว ตามเกณฑ์ของโครงการ2. นำมาบริจาคได้ที่ยูนิโคล่ทุกสาขา ดูตำแหน่งสาขาได้ที่ https://map.uniqlo.com/th/th/3. ยูนิโคล่จะคัดแยกประเภท และส่งมอบให้พันธมิตรกระจายความอบอุ่น เพื่อนำไปส่งต่อให้ถึงมือผู้ต้องการตามที่ต่างๆในประเทศไทยร่วมมอบความอบอุ่นให้กับน้องๆ ผ่านโครงการ “Warmth for All อุ่นใจผู้ให้ อุ่นกายผู้รับ” ให้น้องๆ ได้อบอุ่นในช่วงที่หนาวเย็นและยากลำบาก โดยสามารถบริจาคเสื้อหนาวและเสื้อแขนยาวทุกชนิด รวมถึงเสื้อกันหนาวสภาพดี ของทุกแบรนด์ได้ที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขา เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการเสื้อกันหนาวของเด็กๆ ผู้ประสบภัยหนาวทั่วประเทศ ยูนิโคล่ขอเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความอบอุ่นให้กับน้องๆ เพราะยูนิโคล่เชื่อในพลังแห่งเสื้อผ้าว่าสามารถสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “Warmth for All อุ่นใจผู้ให้ อุ่นกายผู้รับ”ได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/th/special-feature/sustainability/warmth-clothes