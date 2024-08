เฮกซ่าเทคฯ ร่วมมือ Profet AI เปิดตัวเทคโนโลยี AI สุดล้ำ ช่วยธุรกิจทรานส์ฟอร์มองค์กร

กล่าวว่า บริษัท เฮกซ่าเทค โซลูชั่นส์ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไอซีเอส (ICS) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการคลาวด์ บริการข้อมูล และ AI ชั้นนำในระดับภูมิภาค กับกลุ่มบริษัทแพคริม บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของไทยด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำและองค์กร รวมทั้ง การบริหารจัดการคน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ทศวรรษ และมีเครือข่ายระดับโลกในกว่า 30 ประเทศ“เนื่องจากเราได้พบ pain points ที่เกิดขึ้นในความพยายามนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในองค์กรที่ผ่านมา มักจะไม่ประสบผลสำเร็จ โดยพบว่าคนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด เพราะหากคนไม่ยอมรับหรือขาดความพร้อมที่จะนำเอาเทคโนโลยี มาใช้ให้เป็นประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงก็จะมีความล่าช้า หรือได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย HexaTech Solutions จึงได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบูรณาการการทรานส์ฟอร์มองค์กรให้ประสบผลสำเร็จโดยขับเคลื่อนทั้งในด้านเทคโนโลยี คน และธุรกิจ (Business + People + Technology) เพราะเราเชื่อว่าในยุค AI องค์กรหรือคนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องผสมผสานทั้งจุดแข็งของมนุษย์และเทคโนโลยีไปด้วยกัน (Human Intelligence + Artificial Intelligence)”และเมื่อเร็วๆ นี้ HexaTech Solutions ได้จัดงานเปิดตัวพาร์ทเนอร์รายสำคัญคือ Profet AI ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI Machine Learning อันดับหนึ่งของไต้หวัน ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรชั้นนำมากมาย ภายในงานมีการจัดสัมมนา Use Cases หรือตัวอย่างจริงของการนำเอาเทคโนโลยี AI ไปใช้ช่วยองค์กรในด้านต่างๆ และในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้Profet AI ซึ่งผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน AutoML แบบที่ไม่ต้องพึ่งพาการเขียนโปรแกรมหรือโค้ดดิ้ง เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่เรียกว่า “No-Code, Auto Machine Learning” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตระดับโลก ด้วยการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม “Virtual Data Scientist” ที่ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย สามารถนำเอาแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชัน AI ไปใช้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือโปรแกรมเมอร์มาเขียนโค้ดโปรแกรม และสามารถนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้เพื่อสร้างผลลัพธ์ในเวลาอันรวดเร็วที่ผ่านมา Profet AI ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนลูกค้ามากกว่า 300 ราย ในการส่งมอบโครงการด้าน AI มากกว่า 1,000 โครงการในกว่า 20 อุตสาหกรรม สามารถช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน ภายใต้พันธกิจของบริษัทในการส่งมอบพลังอำนาจของปัญญาประดิษฐ์ให้กับหน่วยธุรกิจและส่วนงานในองค์กรต่างๆ สามารถนำเอา AI ไปปรับใช้และเข้าถึงแพลตฟอร์มอันทรงพลังนี้ได้อย่างง่ายดาย เพื่อมุ่งเข้าสู่ยุคของ “AI สำหรับทุกคน” (The AI for All)บัญชา เสริมว่า พันธกิจของ HexaTech Solutions คือการช่วยให้องค์กรไทย สามารถนำเอาเทคโนโลยีด้าน AI Machine Learning มาใช้ประโยชน์ได้เลยตั้งแต่ในวันนี้ เหมือนกับองค์กรชั้นนำทั่วโลก เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรม และสามารถก้าวกระโดดไปสู่ขีดความสามารถใหม่ได้ และมีขีดความสามารถการแข่งขันในระดับโลก ท่ามกลางข้อจำกัดต่างๆ ไม่ว่าจำเป็นในด้านต้นทุน การแข่งขัน ทรัพยากร ฯลฯกล่าวว่า “จากประสบการณ์การอิมพลีเมนต์โซลูชันด้าน AI ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงของไต้หวัน ผนวกการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ เฮกซ่าเทค โซลูชั่นส์ เรามุ่งมั่นในการพัฒนาโซลูชันที่จะช่วยอัพสกิลทาเลนต์และช่วยบ่มเพาะระบบนิเวศด้าน AI ให้งอกงามและเติบโตในประเทศไทย เราจะช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจไทยในการประสานพลังของ AI และขับเคลื่อนนวัตกรรมในภูมิภาคนี้”นอกจากโซลูชันการอิมพลีเมนต์และให้คำปรึกษาด้าน AI แล้ว เฮกซ่าเทค โซลูชั่นส์ ยังมีบริการ “AI Simulation for Business Bootcamp” เพื่อช่วยให้ผู้นำธุรกิจและทาเลนต์ในองค์กรสามารถจำลองการนำ AI ไปใช้งานและได้มองเห็นผลลัพธ์ โดยอาศัย “Use Cases” จากคลังข้อมูลการใช้งานทั่วโลก ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถย่นระยะเวลาในการพิสูจน์ผลลัพธ์จากปกติที่ต้องใช้เวลาหลายเดือน ลดเหลือเพียงสองสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีบริการหลักสูตร “Integrating AI into Business Strategies” เพื่อช่วยผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำโร้ดแมพและกลุยทธ์ด้าน AI และสามารถบูรณาการกลยุทธ์ด้าน AI เข้ากับแผนงานและกลยุทธ์หลักขององค์กรอีกด้วยย้ำว่า เฮกซ่า คือบริษัท ai แห่งแรกที่ผนวกความเชี่ยวชาญสามด้าน คือ people+ business + tech เนื่องจากที่ผ่านมาเราพบว่าบริษัทที่ทำเฉพาะ Digital Transformation หรือเอาเครื่องมือเทคโนโลยีเข้าไปอย่างเดียว มักจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะมีปัญหาจากปัจจัยด้านคน ปรัชญาของเฮกซ่าคือ hi×ai (human intelligence × artificial intelligence) จึงจะได้พลังสูงสุด