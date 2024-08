ททท. ต่อยอดโครงการ The One for Nature ครั้งที่ 3 “ยิ่งเที่ยว ยิ่งรักษ์” ชวนต่างชาติเที่ยวไทยแบบรักษ์โลก

ได้แก่ กิจกรรม CSR และบูธประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่สไตล์ Gen S - Gen Sustainability หรือ Green Gen ให้เที่ยวไทยแบบรักษ์โลกเกิดเป็น Your Green Side Stories ที่อยากบอกต่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเแบรนด์ Amazing Thailand และประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนเปิดเผยว่า ตามที่ แผนวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และฉบับทบทวน พ.ศ. 2568-2570 กำหนดวิสัยทัศน์ให้ “ททท. เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน ผ่านการสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ด้วยการส่งมอบเรื่องราวและประสบการณ์ที่แตกต่าง” ซึ่งจะตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้นคุณภาพและมีคุณค่า (High Quality) ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูง กลุ่มความสนใจพิเศษ และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ททท. จึงได้ดำเนินโครงการ The One for Nature สื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพซึ่งได้ดำเนินโครงการฯ สำเร็จลุล่วงไปแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ พื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ.2563 และเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ.2566 ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยนำปะการังเทียมรูปแบบต่าง ๆ วางในทะเล เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งดำน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวในโอกาสเดียวกันสำหรับการก้าวสู่ปีที่ 3 ททท. ดำเนินโครงการฯ ภายใต้ชื่อ The One for Nature ครั้งที่ 3 “ยิ่งเที่ยว ยิ่งรักษ์” (Leave no Trace Behind) ตามแนวคิดแคมเปญ Amazing Thailand Your Stories Never End เพื่อตอกยํ้าแนวคิดการสื่อสารหลักที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และชวนให้นักท่องเที่ยวมา Connect กับธรรมชาติและวิถีชีวิตรอบตัวในเมืองไทย ให้เกิดเป็นเรื่องราว Your Green Side Stories ที่อยากบอกต่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผ่านกิจกรรมแคมเปญออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/theonefornature เพียงร่วมออกแบบ E-Postcard และแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมแฮชแท็ก #AmazingThailand #TheOneForNature ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแพ็กเกจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พื้นที่ จ.พังงา ภูเก็ต พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน จำนวน 3 รางวัล ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้-15 กันยายน 2567 และประกาศผลในวันที่ 17 กันยายน 2567 จึงอยากให้ร่วมกันแชร์เพื่อเชิญชวนให้เพื่อนชาวต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ในไทยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจากแคมเปญนอกจากนี้ ททท. ยังต่อยอดจัด On Ground Activity ได้แก่ กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ปลูกหญ้าทะเล ณ เกาะแตน จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 16 กันยายน 2567 โดยความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะสมุย ร่วมกันฟื้นฟูหญ้าทะเล ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศในท้องทะเล และการปลูกขยายพันธุ์หญ้าทะเลจะช่วยสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติทางทะเลซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ไม่เพียงเท่านั้น ยังได้จัดบูธกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆเพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ รวม 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2567 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร และเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจำนวนมากอีก 3 พื้นที่ ได้แก่ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2567 ณ ถนนคนเดิน อ่าวนาง จ.กระบี่, วันที่ 30-31 สิงหาคม 2567 ณ ถนนคนเดินวัวลายและถนนคนเดินท่าแพ จ.เชียงใหม่ และวันที่ 14-15 กันยายน 2567 ในงานหนังฉายชายเล อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีทั้งนี้ ททท. เชื่อว่า The One for Nature ครั้งที่ 3 “ยิ่งเที่ยว ยิ่งรักษ์” (Leave no Trace Behind) จะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างน่าสนใจ ก่อให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง และเป็นความร่วมมือระหว่าง ททท. กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Leisure Destination) อย่างยั่งยืนต่อไปชมข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/theonefornature