น้ำมันพืช “องุ่น” รั้งทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 9

ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง ตรา “องุ่น” และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ” ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2567 โดยสถาบันไทยพัฒน์กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2567 ด้วยการคัดเลือกจาก 920 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นเวลา 9 ปีต่อเนื่อง (พ.ศ.2559-2567)“บริษัท มีพันธกิจด้านความยั่งยืนที่ผสานเข้ากับการดำเนินงานทุกด้าน กำหนดให้ ESG (Environmental, Social, and Governance) เป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบแนวคิด ESG: Doing Well by Doing Good มุ่งสร้างความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตผ่านการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน”ในการจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกันสำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบในปีนี้ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป