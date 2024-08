จุฬาฯ ร่วมกับฮาร์วาร์ด พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ผู้นำแห่งอนาคต

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ HPAIR Asia Conference 2024 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ผู้รักษาการรองอธิการบดีด้านกิจการนิสิต จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานจากนั้นเป็นการกล่าวเปิดการประชุมโดย นางสาวพัทธนันท์ ชาญไพบูลย์รัตน์ นางสาวหทัยธนิต ธงทอง นายมูฮัมหมัดฮารีส จิมัน ประธานโครงการจากจุฬาฯ และ Jessica Chen, Ellen Bridget Fitzsimons, Kaitlyn Zhou ประธานโครงการจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในการนี้มีการสัมมนาโดย โฮ เร็น ฮัว (Ho Ren Hua) ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) จากนั้น รศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ผู้รักษาการรองอธิการบดีด้านกิจการนิสิตจุฬาฯ มอบของที่ระลึกแก่ โฮ เร็น ฮัว ต่อด้วยการแสดงโดยวงดนตรี CU Orchestra และการแสดง I-Night ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาจากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกได้สร้างสรรค์การแสดงที่นำเสนอจุดเด่นทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติHPAIR หรือ The Harvard College Project for Asian and InternationalRelations เป็นโครงการภายใต้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่มุ่งสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ประเด็นสำคัญต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงประเด็นสำคัญทางสังคมในภูมิภาคเอเชียเเปซิฟิก ซึ่งเป็นโอกาสที่นิสิต นักศึกษาจะมีโอกาสพูดคุย ตั้งคำถามและเรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับผู้นำองค์กร นักธุรกิจแนวหน้า รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในเอเชียแปซิฟิก เพื่อต่อยอดพัฒนาศักยภาพของตนเองพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ยั่งยืนในอนาคตงานประชุม HPAIR Asia Conference 2024 ในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เวทีวิชาการระดับโลกติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมนานาชาติ HPAIR Asia Conference 2024 ได้ที่เว็บไซต์ https://www.hpair.org/ และผ่านช่องทาง Instagram @cuhpair และ @officialhpair