ดีทีจีโอ ผุด "SuperLab Academy & Consultancy" เปิดคอร์สใหม่สุดล้ำ ผนวกศาสตร์ AI เน้นกลุ่ม CEO เรียนพร้อมใช้งานจริง

กล่าวถึง 2 คอร์สแรกที่จะเปิดตัว SuperLab Academy อย่างเป็นทางการนี้ว่า เป็นการพัฒนาศาสตร์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน นั่นคือวิธีการนำศาสตร์ Generative AI มาผนวกเข้ากับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Resilience) และการใช้นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Well-Being) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร ซึ่งจะเริ่มเปิดสอน 13 และ 20 เดือนกันยายนนี้ดร. สิงห์ กล่าวว่า กลุ่มที่จะได้รับประโยชน์เต็มที่จากคอร์สนี้จะเป็น CEO และผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อนำความรู้นี้ไปใช้กำหนดทิศทาง และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานขององค์กร สู่การพัฒนาด้าน Well-Being โดยเฉพาะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งหากมีความรู้ความเข้าใจหลักการในการนำ Generative AI ไปช่วยในการกำหนดทิศทางอย่างถ่องแท้ด้วยแล้ว จะช่วยให้ผู้บริหารประหยัดเวลาและกำลังคนได้อย่างมากนอกจากแนวคิด For All Well-Being แล้ว ดร. การดี เลียวไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่อนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัล FutureTales Lab จะแชร์ความรู้เกี่ยวกับโซลูชั่นด้านการศึกษาอนาคตศาสตร์และวิธีการทำงานที่รองรับอนาคตมาผนวกกับความรู้ด้าน Gernative AI เพื่อช่วยให้ CEO กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรบนพื้นฐานของการประเมินโอกาสและความเสี่ยงในอนาคต และนำไปปรับใช้ได้จริงจากคอร์สนี้เช่นกัน“เราให้ความสำคัญกับการยกระดับอีโคซิสเต็มด้านนวัตกรรมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน สิ่งแวดล้อม และสังคม ผ่านโซลูชั่นด้านการศึกษาอนาคตศาสตร์ วิธีการทำงานที่รองรับอนาคตมาโดยตลอด เมื่อผนวกกับความรู้ด้าน Generative AI ซึ่งดีทีจีโอได้มีการพัฒนาศาสตร์ด้านนี้มาอย่างเข้มข้นจนถึงขั้นเปิดเป็นธุรกิจ DTLM ที่มีโมเดลภาษาถึงสามภาษา ไทย อังกฤษและจีน โดยภาษาไทยของเราถือว่าดีที่สุด ให้บริการกับลูกค้าในระดับ B-to-B อยู่ในปัจจุบัน เราจึงเห็นว่า เราสามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญเหล่านี้มาผสานกันเป็นศาสตร์ใหม่ เพื่อให้องค์กรที่ให้ความสนใจด้านความยั่งยืนนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย”ปัจจุบัน SuperLab มีเครือข่ายพันธมิตรด้านวิชาการและงานวิจัยมากมาย ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยทุกศาสตร์จากงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของ 6 แล็บส์ ถูกนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรกกับโครงการแฟลกชิปของ MQDC อย่าง The Forestias อาณาจักรป่ากลางเมือง ที่นำทุกศาสตร์ภายใต้ทุกแล็บส์นี้มาใช้พัฒนาเมืองแห่งความสุข โดย 6 แล็บส์ ประกอบไปด้วย RISC, FutureTales LAB และยังมี Brandeation LAB, Unbox LAB, Creative LAB และ UrbanAction มีการวิจัยพัฒนาในสาขาต่างๆกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ For All Well-ฺBeing เป็นหลักนอกจากนี้ SuperLab Consultancy ก็เป็นอีกบริการที่มุ่งให้องค์กรก้าวสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนดได้ ประกอบไปด้วยโซลูชั่นด้าน Well-Being ที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ ให้คำปรึกษา ออกแบบ วิจัยและพัฒนาให้ธุรกิจในทุกประเภทโดยผู้เชี่ยวชาญ