ททท.หนุนเทศกาลท่องเที่ยวยั่งยืน "Amazing Green Fest 2024" จัด 6 โซนกิจกรรม เพิ่มประสบการณ์กรีนๆ

เริ่มแล้ว!!เทศกาลที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ The Cloud และเครือข่ายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน ชวนคนออกเดินทางอย่างรับผิดชอบ ไปพบธรรมชาติสุดมหัศจรรย์ วัฒนธรรม วิถีชุมชน การกิน - อยู่ กับธรรมชาติอย่างสมดุล ทำตามได้จริง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีความหมาย พร้อมสนับสนุนธุรกิจรายย่อยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโต สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ตั้งแต่วันที่ 15-18 สิงหาคม 2567 ที่ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอนกล่าวว่า “ปัจจุบันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่เทรนด์ หรือการท่องเที่ยวของคนเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป แต่เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จและเป็นภูมิคุ้มกันระยะยาวให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ในครั้งนี้ ททท. ได้จัดเทศกาล “Amazing Green Fest 2024” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจัง โดย ททท. หวังว่าผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมายและคุณค่า ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นก้าวสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อไปในอนาคต”นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการบริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “Amazing Green Fest 2024 เทศกาลที่ชวนทุกคนมาเที่ยวดี กินดี ช้อปของดี จากธุรกิจท่องเที่ยวยั่งยืนทั่วไทย เป็นงานที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อสร้างคอมมูนิตี้สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเปิดเป็นพื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ร่วมกัน โดยบอกเล่าเรื่องราวความหมายและคุณค่าของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีต่อผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ ภายในงาน บนพื้นที่การจัดงานกว่า 5,000 ตร.ม. ใจกลางเมือง พร้อมเปิดประสบการณ์ชิม ช้อปแบบใหม่จากบูทร้านค้าทั่วไทยที่ใส่ใจความยั่งยืนทั้ง 200 ร้านค้า และหวังว่างานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในไทยให้คึกคัก”สำหรับกิจกรรมในงาน Amazing Green Fest 2024 จะมีการแบ่งพื้นที่กิจกรรมออกเป็น 6โซน ประกอบไปด้วยพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวดี ๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จาก 12 การดำเนินงานของ ททท. ผ่านนิทรรศการสุดสร้างสรรค์ พร้อมชวนมาทำความรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร สินค้า ไปจนถึงวิถีชีวิตยั่งยืนของชุมชนที่เป็นพันธมิตรของ ททท.แหล่งรวมธุรกิจท่องเที่ยวยั่งยืน มีให้ช้อปแบบครบจบทั้งโรงแรม ที่พัก กิจกรรม สินค้า แพ็กเกจท่องเที่ยว และ workshop ที่น่าสนใจ อาทิ การย้อมผ้าด้วยดินจากเกาะหมาก จาก Roja Studio of Art เกาะหมาก หน้าฝนบนดอย อาหารที่จะได้กินเมื่อเดินขึ้นดอย จากเชฟแบล๊คและเชฟเบียร์ Blackitch Artisan Kitchen เชียงใหม่ หรือการ เบลนด์ชา จาก Araksa Tea Gardenฟังเรื่องราวการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านเวทีเสวนาตลอด 4 วัน อาทิ “ไม่เห็นโลกร้อน ไม่หลั่งน้ำตา” “กาดเกรียงไกร มาหามิตร ทำน้อย ๆ แต่ได้มากที่ดีและยั่งยืน” “ผึ้ง พา อาศัย” “ใครว่าภูเก็ตไม่ยั่งยืน” และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งงานสัมมนา The Hotelier 2024 ว่าด้วยเรื่องการทำธุรกิจโรงแรมที่ดี อาทิ การใช้ ChatGPT เพื่อช่วยบริหารจัดการโรงแรม การทำโรงแรมให้เป็น Food Destinationมัดรวม 20 ร้านอาหารทั่วไทยที่ใส่ใจความยั่งยืนมาไว้ที่งานนี้ที่เดียว พร้อมเสิร์ฟเมนูไฮไลต์ในคอนเซปต์ “Seasonal Eating: กินหน้าฝน” อาทิ ข้าวดอยรี่ซอตโต ซอสเห็ด เป็ดแดดเดียว จาก Blackitch Artisan Kitchen ข้าวฮาง ราดแกงมะกรูด จาก Samuay & Sons ยำเริงร่าผักหน้าฝนจาก บ้านสุขภาพพุทธิญา และอีกมากมายมุมเล่นสนุกของเด็ก ๆ นักเดินทางตัวจิ๋ว มีกิจกรรมมากมายให้ได้ผจญภัย พร้อมเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนแบบง่ายๆ สมวัยพื้นที่นั่งล้อมวงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความฝันเกี่ยวกับการเดินทาง ที่ยั่งยืน พร้อมจุดประกายการออกเดินทางครั้งใหม่เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่มีความหมายต่อผู้คนและโลกที่งาน Amazing Green Fest 2024 และงาน The Hotelier 2024 ที่ พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดเต็มครบเครื่องทั้งเรื่องกิน ช้อป เล่น และเรียนรู้ตลอด 4 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 15-18 สิงหาคม 2567