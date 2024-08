เปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9 โรงเรียนสาธิต 22 แห่งทั่วประเทศ จัดเต็ม!!

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดงานเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีเป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “จรณทักษะจําเป็นสําหรับอนาคต” นอกจากนี้ มีการปาฐกถาเรื่อง “ความสำคัญของจรณทักษะกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม” โดยการปาฐกถาเรื่อง “ความสำคัญของจรณทักษะกับการศึกษา” โดยและการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “Soft Skills in School” โดย ชยพล หลีระพันธ์ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ดร.ศุภศรณ์ สุวจนกรณ์ และ ดร.รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “จรณทักษะจําเป็นสําหรับอนาคต” (Essential Soft Skills for the Future) โดยกล่าวว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า การศึกษาของเยาวชนจะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบโรงเรียนสาธิต เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและยกระดับศักยภาพนักเรียนสาธิตความสำเร็จนี้เกิดจากการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยูเนสโกได้ปรับเป้าหมายการศึกษาเป็นการเรียนรู้ร่วมกันและเน้นการสื่อสารที่เข้าใจและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม การพัฒนาจรณทักษะ Soft Skills จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการเรียนดี มีความสุข กระทรวง อว. จะเดินเคียงข้างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตทุกแห่งในการพัฒนาและนำนวัตกรรมการศึกษามาเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถและมั่นคงในหน้าที่การงานกล่าวถึงความสำคัญของจรณทักษะกับการศึกษาว่า งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “จรณทักษะจำเป็นสำหรับอนาคต” เป็นความร่วมมือของโรงเรียนสาธิตทุกสถาบันที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ มุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์ การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับการดำเนินชีวิตและการทำงาน คณาจารย์ต้องสร้างระบบการเรียนการสอนที่เน้นจรณทักษะ ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตทุกสถาบันที่ร่วมจัดงานนี้และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการศึกษา จะเป็นต้นแบบให้สถาบันการศึกษาอื่นๆ นำไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างอนาคตที่ดีให้เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปเป็นหัวข้อการเสวนาทางวิชาการที่น่าสนใจในงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 9 และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา วิทยากรผู้ร่วมเสวนาเน้นความสำคัญของการหาความสมดุลระหว่าง Soft Skills และHard Skills การฝึกคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับคนไทยทุกคน การคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบเพื่อประเมินข้อมูลหรือสถานการณ์ต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก นอกจากนี้ การสร้างสมดุลในห้องเรียนระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและการเปลี่ยนกลุ่มเพื่อฝึกปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน การฝึกสังเกต Soft Skills ของผู้อื่นเป็นอีกหนึ่งวิธีการเรียนรู้ที่ดีทักษะ Resilience หรือความสามารถที่จะรับมือกับความล้มเหลว ความผิดหวัง ที่จะทำให้กลับมาสู่สภาวะปกติ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนที่ต้องเรียนรู้และรู้วิธีรับมือกับความท้าทายต่างๆ การมี Growth Mindset ที่เชื่อว่าทักษะและความสามารถสามารถพัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้และความพยายามจะส่งเสริมให้นักเรียนไม่ย่อท้อและพัฒนาตนเองอยู่เสมอลักษณะของคนที่มี Soft Skills จะเปิดกว้างสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีEmpathy หรือความเห็นอกเห็นใจ สามารถเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน และแสดงความเข้าใจอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการสื่อสาร (Communication) เป็นทักษะสำคัญที่ต้องพัฒนาเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคตในด้านการวัดและประเมินผล (Evaluation) ไม่ควรเน้นเฉพาะผลลัพธ์ปลายทาง แต่ควรครอบคลุมทั้งกระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์ และไม่วัดผลเป็นคะแนนหรือตัวเลขแบบเดิม เพื่อให้การประเมินสามารถสะท้อนถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาทักษะของนักเรียนได้อย่างแท้จริงงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2567 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงเรียนสาธิตภายใต้การกํากับดูแลของคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทั้ง 22 สถาบัน เพื่อให้โรงเรียนสาธิตทุกสถาบันได้นําเสนอผลงาน ความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างกลุ่มโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศในรูปแบบของกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการนําเสนอผลงาน การจัดการเรียนสอน นวัตกรรม บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เน้นการพัฒนาจรณทักษะให้กับนักเรียน รวมถึงการเสวนา การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.satitacademic9.chula.ac.th