วิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน จับมือ CEO CHULA จัดแข่ง “Beat the Biz 2024" พัฒนาทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่

กล่าวว่า ในฐานะของแบรนด์ “วิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน” มั่นใจว่าการร่วมมือกับ CEO Chula ในการจัดการแข่งขัน “Beat the Biz 2024 by Whizdom Craftz Samyan” เพื่อสรรหานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจที่จะเริ่มพัฒนาธุรกิจเป็นของตัวเองได้มีสนามแข่งขัน ตลอดจนได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริงจาก Stakeholders ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความ “คราฟท์” ตรงกับวิสัยทัศน์ของแบรนด์ รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกิจในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมของ MQDC ที่สนับสนุนกิจกรรมการแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ “สังคมของคนเก่งและคนดี” ควบคู่กัน“ในโอกาสที่ วิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการอยู่อาศัยใช้ชีวิตใน Community ย่านสามย่าน-พระรามสี่- บรรทัดทอง-เยาวราช ด้วยนั้น เรารู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ เราเห็นว่าโครงการ “ Beat the Biz 2024 by Whizdom Craftz Samyan” เป็นโครงการที่ดีและน่าสนใจ เราจึงเข้าไปมีส่วนร่วม และสนับสนุนงานนี้เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตได้แสดงออกทางความคิดและความสามารถในการพัฒนาโมเดลธุรกิจต่างๆ ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบการศึกษาและเข้าสู่โลกธุรกิจจริง ซึ่งการแข่งขันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตที่จะได้รับโอกาสในการคิดวางแผนต่อยอดในโลกธุรกิจ หรือ นำเอาประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่งเรามั่นใจอย่างยิ่งว่านิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้นิสิตเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าในการช่วยพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต”ดร.วิทยากล่าวนายรัญชน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ประธาน CEO Chula กล่าวว่า การจัดการแข่งขันสรรหานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีไอเดียและความตั้งใจที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเองในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยงาน “Beat the Biz 2024 by Whizdom Craftz Samyan” นี้มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มโอกาสให้กับนิสิตจุฬาฯ ได้มีโอกาสเริ่มธุรกิจ SMEs (Small and Medium Enterprises) ด้วยตนเอง โดย SMEs เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญ เป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย มีบทบาทต่อการเติบโตและยังเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกด้วยสำหรับการแข่งขันในปีนี้ CEO Chula มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนนิสิตจุฬาฯ จากทุกคณะ และชั้นปี ที่มีความสนใจด้านธุรกิจ และมีความตั้งใจอยากเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง โดยคณะผู้จัด พร้อมที่จะสรรสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำใคร เต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนโดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์จริงในการสร้างธุรกิจด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นผ่าน Event ต่างๆ และได้รับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจผ่าน Consulting Session ไปจนถึงการแข่งขันในรอบสุดท้ยหรือ Final Pitch ที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้นำผลงานตลอดระยะเวลาเกือบ 2 เดือนมานำเสนอแก่คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้มาร่วมงานอีกมากมาย ซึ่งตลอดระยะการแข่งขันที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับความรู้จาก Stakeholders เจ้าของธุรกิจชื่อดังกว่า 40 แบรนด์ ที่จะมาทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านธุรกิจแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะได้มีโอกาสนำสินค้าของตน ไปทดลองขายจริง ในงาน CEO Festival ที่นับได้ว่าเป็นเทศกาลดนตรี และอาหารที่ประสบความสำเร็จที่สุดงานหนึ่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากยอดผู้เข้าร่วมกว่า 8,000 คนในปีที่ผ่านมา“ผมและทีม CEO Chula คณะผู้จัดงานทั้ง 45 ท่าน รู้สึกขอบคุณทุกองค์กรที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของเรา พวกเราเชื่อมั่นว่างานในปีนี้จะสร้างความตื่นเต้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีความสนใจในการทำธุรกิจ ไม่เพียงแค่นิสิตจุฬาฯ เท่านั้น พวกเราคาดหวังผลสำเร็จที่ทรงพลังมากขึ้นทุกปี หวังว่างานของเราจะจุดประกายให้ทุกคนที่สนใจ ได้เริ่มทำธุรกิจอย่างมีความรู้ มีหลักการ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น เพื่อที่จะสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้น และพวกเราดีใจที่สุด ที่ได้รับโอกาสได้เรียนรู้ และ แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดการแข่งขันนี้กับทุกคนครับ” นายรัญชน์กล่าวและกล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน “Beat the Biz 2024” ว่า สิ่งที่เห็นได้ชัดคือพัฒนาการของงานที่เติบโตก้าวหน้าและน่าสนใจมากขึ้นทุกปี 4 ปีที่ผ่านมา ตนได้มีโอกาสเข้ามาช่วยทำงานกับน้องๆ นิสิตจุฬาฯ พบว่าจุดเด่นของโครงการนี้คือผลงานการแข่งขันที่เป็นรูปธรรม เราหวังว่านิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาแนวคิดในการทำธุรกิจ SMEs และมีแนวทางในการพัฒนาแบรนด์ให้แข็งแรงในระดับประเทศ จนเป็นที่รู้จักของภาคธุรกิจ เพราะมีหลายเคสมีเรื่องราวของการเดินทางของแบรนด์ ตั้งแต่วันแรกที่น่าสนใจและน่าติดตาม สามารถที่จะต่อยอดขยายผล ขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้เก็บเกี่ยวสะสมองค์ความรู้ที่หลากหลายจนสามารถจะแบ่งปันสู่สังคมในวงกว้าง สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนรุ่นต่อมาและผู้ที่สนใจอยากจะทำธุรกิจด้วยตนเอง