“กาแฟพันธุ์ไทย” จับมือ “สมาคมการตลาดฯ” หนุนเยาวชนไทย สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่

บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด จับมือ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการตลาดแก่นิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ ผ่านชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT (Junior Marketing Association of Thailand) ในการจัดโครงการอบรมพิเศษภายใต้หัวข้อ“Eternal Gems: Find your key items that will ignite your marketing world” เพื่อเรียนรู้และค้นหาตัวตนในสายอาชีพการตลาด เตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกการทำงานจริงในอนาคตกล่าวว่า “สมาคมฯ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดเพื่อสร้างสังคมของนักการตลาดพันธุ์แท้และยกระดับมาตรฐานของนักการตลาดไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยโครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีระดับชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ขึ้นไป ไม่จำกัดคณะและสาขา ได้เข้าร่วมเรียนรู้ทักษะและวิธีการทำงานของนักการตลาดผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบเข้มข้น เจาะลึก พร้อมพัฒนาทักษะการตลาดในด้านต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็น Principle Marketing and Branding, Marketing Trends, Technology & Tool, Soft Skills, Marketing Plan และ Career Guide เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน จาก 20 สถาบัน โดยมีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเกณฑ์จำนวน 67 คน จาก 19 สถาบันทั่วประเทศ”กล่าวว่า “พันธุ์ไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทย โดยให้การสนับสนุนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษามาโดยตลอด เช่น การก่อตั้งศูนย์ฝึกทักษะอาชีพร่วมกับโรงเรียนหอวัง ภายใต้‘โครงการบาริสต้าน้อย’ ให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนทักษะการประกอบอาชีพบาริสต้าภายในร้านกาแฟพันธุ์ไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาความสนใจและความถนัดของตนเอง ความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโปรเจกต์ ‘CBS Lounge by PTG’ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการบริหารจริง ต่อยอดสู่การเป็นนักธุรกิจในอนาคต รวมถึงการมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนจังหวัดชลบุรี ได้เรียนรู้การเป็นบาริสต้าในโครงการ ‘สร้างอาชีพ ปั้นบาริสต้า กับกาแฟพันธุ์ไทย’ เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวและและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข”“สำหรับโครงการนี้ ทางพันธุ์ไทยได้มอบโจทย์แผนการตลาด พร้อมให้คำปรึกษาแก่น้องๆ นิสิต นักศึกษาในระหว่างการทำแผน รวมถึงประเมินผลและให้คำแนะนำต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในสายงานด้านการตลาด ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานจริงในอนาคตพร้อมก้าวสู่การเป็นนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไป”กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ และความประทับใจที่มีต่อพี่ๆ ทีมพันธุ์ไทยว่า “ส่วนตัวค่อนข้างทานกาแฟของพันธุ์ไทยบ่อย โดยเมนูหลักๆ ที่ชอบทานคือจี๊ดกาแฟ ที่ใส่ส้มมะปี๊ด เลยทำให้อยากทำแผนของพันธุ์ไทยมาตั้งแต่แรกเริ่ม และคิดว่าน่าจะทำออกมาได้ดี ซึ่งทางพันธุ์ไทยได้ให้โจทย์ที่ท้าทายมาก เพราะตั้งแต่แข่งขันทำแผนมา ยังไม่เคยทำโจทย์นี้เลย ต้องขอบคุณพันธุ์ไทยที่ทำให้ผมได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ซึ่งตัวผมเองก็จัดเต็มทั้งประสบการณ์และไอเดีย จนได้แผนที่ได้ความร่วมมือร่วมแรงจากทุกคนจนถึงวัน Final Pitching ซึ่งไม่คิดว่าจะมีผู้บริหารมาร่วมรับฟังด้วย แต่เรื่องที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้น คือพี่ๆ มาร่วมพูดคุยกับทั้งทีมแบบส่วนตัว รับฟังคนรุ่นใหม่ และที่สำคัญไม่ถือตัวเลยเรียกได้ว่าประทับใจสุดๆ ถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานอีก ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งมากๆ ที่จะได้ร่วมงานกับพันธุ์ไทยครับ”กล่าวว่า‪“ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้าร่วมโครงการMarketing Trainee ได้ทั้งประสบการณ์ในการทำงานที่ดี และเครือข่ายที่อบอุ่นทั้งจากทางเพื่อนๆ ที่ร่วมงานกัน และประทับใจที่ทางกาแฟพันธุ์ไทยให้โอกาสในการสร้างสรรค์ไอเดีย และแผนทางการตลาดอย่างเต็มที่ ทั้งขอบคุณ และชื่นชมทางองค์กรที่มอบโอกาส และเห็นความสำคัญของโครงการนี้ ในวันFinal Pitching ทางทีมผู้บริหารมาเข้าร่วมรับฟังแผนการตลาดที่ทางทีมนำเสนอด้วยตัวเอง พร้อมหลังการนำเสนอแผนมีการรับฟีดแบคต่างๆ ที่ทางทีมได้เก็บข้อมูลไปพิจารณาในการพัฒนาองค์กรต่อไป หลังจากได้พูดคุยแบบส่วนตัว และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ทำให้เรา และทีมทุกคนรู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งกับProject นี้ที่พันธุ์ไทยตั้งใจไว้โดยตรง และรู้สึกแบบเดียวกันว่า ทางองค์กรตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง และให้โอกาสกับทุกไอเดียใหม่ๆ ที่เข้ามาจริงๆ เป็นการทำแผนการตลาดที่สนุก ได้ใช้ความสามารถแบบเต็มที่ และยังคงประทับใจกับทางกาแฟพันธุ์ไทย เหมือนวันแรกที่ทราบว่ามีโอกาสได้ร่วมงานจริงๆ ค่ะ ขอบคุณพี่ๆ ที่ให้โอกาสนะคะ”ทั้งนี้ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด กาแฟพันธุ์ไทย เป็นหนึ่งในธุรกิจ Non-Oil ในเครือบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ผู้ให้บริการสถานีน้ำมันพีที กาแฟพันธุ์ไทยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2555 ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 เปิดให้บริการกว่า 1,100 สาขาทั่วประเทศ ด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่มีอัตลักษณ์และเสน่ห์ของความเป็นไทย มี Brand DNAที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างชัดเจน พันธุ์ไทยใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ 100 % จากภาคเหนือของไทย โดดเด่นด้วยเมนูเครื่องดื่มที่รังสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพ รสชาติอร่อยไม่เหมือนใครและหาทานได้ยาก พร้อมสนับสนุนเกษตรกร ให้ ‘อยู่ดีมีสุข’โดยการจัดหาวัตถุดิบท้องถิ่นจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เช่น น้ำตาลดอกมะพร้าวจากอัมพวา ตาลโตนดจาก จากสงขลา ส้มมะปี๊ด จากจันทบุรี ชาอัสสัม จากน่าน เป็นต้น ควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโครงการอบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee เป็นโครงการอบรมพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักการตลาดรุ่นเยาว์ จำนวน 70-80 คน/ปี ตอบโจทย์นิสิต นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสถาบันทั่วประเทศ ก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง โดยจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดระดับประเทศ และยังมีโอกาสได้สร้าง Connection กับผู้เข้าร่วมโครงการ และรุ่นพี่ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการ รวมกว่า 4,300 คน โดยภายในระยะเวลา 2 เดือน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เพื่ออัพสกิลความรู้ด้านการตลาดและพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการอบรมภาคทฤษฎี ซึ่งได้เรียนคอร์สเรียนทางการตลาดรวมทั้งสิ้น 20 หลักสูตร และการอบรมภาคปฏิบัติที่ได้ลงมือทำแผนการตลาดจริงกับเพื่อนในทีมให้กับสปอนเซอร์ของโครงการฯ โดยมีพี่ ๆ Mentor ในการดูแลและให้คำปรึกษาให้แผนการตลาดสมบูรณ์และโดดเด่นมากยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอแบบเต็มรูปแบบต่อหน้าคณะกรรมการ