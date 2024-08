ธปท. จับมือ 8 แบงก์พาณิชย์ไทย หนุนธุรกิจปรับตัวสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ Financing the Transition

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงานณ สำนักงานใหญ่ ธปท. โดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนเงินทุนให้ภาคธุรกิจปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับบริบทไทย กับโครงการ Financing the Transition โดยมีธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) 8 แห่งเข้าร่วมโครงการได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารยูโอบี รวมถึงมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศด้วยเครดิตคลิป : News NBT2HD กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของ ธปท. และ ธพ. ที่จะให้ภาคการเงินมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ SMEs เริ่มปรับตัวอย่างจริงจัง โดยหลักการสำคัญในการปรับตัวที่อยากเน้นย้ำ คือ การคำนึงถึงจังหวะเวลาและความเร็วที่เหมาะกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งมีภาคเศรษฐกิจสีน้ำตาลสูง (brown) และมี SMEs จำนวนมากที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ จึงต้องสร้างสมดุลระหว่างการเดินหน้าสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนและการป้องกันผลข้างเคียงเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับภาคส่วนต่าง ๆ ดังนั้น การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการปรับตัวจากธุรกิจที่ยังไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (จาก brown สู่ less brown) หรือ Financing the Transition จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศ ซึ่งอาจต้องเริ่มจากก้าวเล็ก ๆ ให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถขยายผลในวงกว้างได้ โดยในงานนี้ ธพ. ที่เข้าร่วมโครงการได้เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าอย่างครบวงจรและตรงจุดด้านกล่าวถึง เส้นทางการขับเคลื่อนภาคการเงินเพื่อความยั่งยืนของ ธปท. ร่วมกับ ธพ. ซึ่งเริ่มจาก (1) การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของภาคธนาคารในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่เป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) (2) การกำหนดทิศทางภาคการเงินเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสื่อสารความคาดหวังให้ ธพ. ประเมินโอกาสและความเสี่ยงจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สนับสนุนลูกค้าให้ปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และ (3) การวางรากฐานสำหรับระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การออกแนวนโยบายของ ธปท. เพื่อให้ ธพ. ผนวกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งกระบวนการ และจัดทำ Thailand Taxonomyด้วยกระบวนการขับเคลื่อนข้างต้น จึงนำมาสู่ความร่วมมือกับ ธพ. เพื่อออกผลิตภัณฑ์สนับสนุนให้ภาคธุรกิจปรับตัวอย่างเป็นรูปธรรมที่เหมาะกับบริบทไทย ผ่านซึ่งภายในงาน ผู้บริหารระดับสูงของ ธพ. ทั้ง 8 แห่ง ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารแต่ละแห่งสนับสนุนการปรับตัวของธุรกิจ และยังมีกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาในการปรับการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมภาคเศรษฐกิจสำคัญของไทย อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการเกษตร ภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรม โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารของโครงการได้ที่เว็บไซต์ของ ธปท. https://www.bot.or.th/th/financial-innovation/sustainable-finance/green.html และเว็บไซต์ของแต่ละ ธพ. ที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งนี้ ธปท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs และช่วยจุดประกายให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดนำไปสู่ความร่วมมือในวงกว้าง เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนต่อไป