เซ็นทรัล ชวนสมทบทุนจัดซื้อ “รถพยาบาลฉุกเฉิน” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งในสตรี

กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ร่วมสานต่อโครงการ “Central Group Women Cancer - ชวนทำดี เพื่อผู้ป่วยมะเร็งในสตรี” ครั้งที่ 19 สมทบทุนจัดซื้อ “รถพยาบาลฉุกเฉิน” มอบให้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ เนื่องจากรถพยาบาลฉุกเฉินเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการรับ-ส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเวลาเร่งด่วน สามารถเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและทันท่วงที พร้อมสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตอื่นๆ เพราะเราเชื่อว่า การทดแทนหรือการมอบในสิ่งที่สถานพยาบาลต่างๆ ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงงบประมาณใช้จ่ายอื่นๆ จะมีส่วนทำให้ผู้ป่วยหรือกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติพร้อมสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตอื่นๆ ด้วยการสนับสนุนโครงการ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)•บริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ระดมทุน “ทำ-ดี” : www.Tham-dee.com/projects/women-cancer-2024 (ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 67)•สแกน QR code ของ Mobile Banking ในสื่อต่างๆ ของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล หรือ โอนผ่านบัญชี มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 118-0-58203-1 (ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 67)•กล่องรับบริจาคบริเวณจุดแลกซื้อ, จุดประชาสัมพันธ์ หรือจุดชำระเงินในห้างร้านของเครือ กลุ่มเซ็นทรัลกว่า 491 จุดทั่วประเทศ (ตั้งแต่วันนี้– 15 พ.ย. 67)นอกจากนี้กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ยังได้ร่วมจัดทำโปรโมชั่นเพื่อให้ลูกค้า และประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งไปด้วยกันจากการจับจ่ายใช้สอยภายในร้านค้าในเครือ เพื่อสมทบทุนเข้าโครงการ Central Group Women Cancer ดังนี้•ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และร้านค้าที่ร่วมรายการ นำรายได้ 1% จากยอดขายหลังหักค่าใช้จ่ายและส่วนลด ในห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสันทุกสาขา รวมไปถึงการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ สบทบทุนเข้าโครงการ ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2567•เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เพียงช้อปผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ โดยไม่กำหนดยอดช้อปขั้นต่ำ ทุกๆ ยอดขาย 200 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จะร่วมบริจาค 10 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2567•ซูเปอร์สปอร์ต ร่วมบริจาค 27 บาท ในทุกๆ การซื้อสินค้า Spike ที่ร่วม ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 67•เพาเวอร์บาย ร่วมบริจาค 10 บาท และ โก! เพาเวอร์ ร่วมบริจาค 5 บาท ในทุกๆ การจำหน่ายเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 67•เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป ร่วมบริจาค 200 บาท ทุกๆ การจำหน่ายสินค้า Dyson Corrale และ 100 บาท จากการขายสินค้า Garmin Lily 2 ณ สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 67•ร้านอาหารในเครือ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ร่วมบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเมนูที่กำหนด ตั้งแต่ 1 ถึง 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 67 - 15 ต.ค. 67•ไทวัสดุ และบีเอ็นบีโฮม ร่วมบริจาค 10 บาท ในทุกๆการซื้อสินค้าแผนกสุขภัณฑ์, เครื่องครัวและเฟอร์นิเจอร์ที่มียอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้- 30 ก.ย.67กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ยังได้จัด กิจกรรมพิเศษเพื่อส่งมอบกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งในสตรี ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2567 ณ ลานกิจกรรมอีเดน ชั้น3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเนรมิตพื้นที่กิจกรรมให้อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นพบกับ Installation ต้นไม้แห่งความหวัง สวยงามเปล่งประกายอยู่ใจกลางห้าง โดยหวังว่าแสงจากต้นไม้ต้นนี้จะเป็นแสงที่ส่งพลังแห่งความรักและถ่ายทอดกำลังใจถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งในสตรีที่กำลังท้อแท้ ให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและยิ้มสู้ โดยมี กิจกรรมไฮไลต์เพื่อร่วมสมทบทุนและส่งพลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งในสตรี อาทิเช่น ร่วมช้อปสินค้าในราคาพิเศษ คัดสรรจากแบรนด์ชั้นนำ, สอยดาวร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมาย, เพ้นท์เล็บ จากร้าน Kunyavee_nails, เวิร์กช้อปพวงกุญแจ, เย็บเต้านมเทียม เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งกับ SABINA, เป็นเจ้าของโปสการ์ดภาพเหมือนสุดเก๋ ที่ออกแบบภาพลายเส้น โดยศิลปินออทิสติกจากมูลนิธิออทิสติกไทย (ArtStory by Autistic), สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจทางช่องคลอดด้วยตนเอง (HPV Self-sampling) โดยทีมบุคลากรจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นต้น อีกทั้งยังมี มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินเจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตอย่าง วง ROOFTOP และวง No One Else ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ Central Group Women Cancer ทาง เฟสบุ๊ค CENTRAL GROUP หรือโซเชียลมีเดียของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป