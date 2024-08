Thailand Coffee Fest 2024 มุ่งเป็นคอมมูนิตี้กาแฟที่เชื่อมโยงธรรมชาติ-กาแฟ-ผู้คน อย่างแท้จริง

๐ คอมมูนิตี้กาแฟที่ใหญ่ที่สุดเทศกาลกาแฟที่กลายมาเป็นคอมมูนิตี้ที่มีผู้คนในวงการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยตลอด 4 วันของการจัดงานปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน 102,295 คน เพิ่มขึ้น 15% นับเป็นครั้งแรกของจำนวนผู้เข้าชมงานเกินกว่า 1 แสนคนเป็นครั้งแรก หลายคนต้องการใช้เวลาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับกูรูชั้นนำในวงการกาแฟทั้งในไทย และจากทั่วโลก หรือการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟ อุปกรณ์กาแฟสุดพิเศษ๐ คอมมูนิตี้กาแฟที่รวมตัวจริงจากทั่วโลกเทศกาลกาแฟที่มีชาวต่างชาติที่เป็นตัวจริงในวงการกาแฟมากที่สุด เป็นเทศกาลเดียวที่สามารถพบปะแชมป์โลกอย่างใกล้ชิดได้ตลอด 4 วันของการจัดงาน อาทิ Martin Wölfl เจ้าของแชมป์ World Brewers Cup 2024 คนล่าสุด จากประเทศออสเตรีย ที่ประจำการอยู่ที่โซน Coffee Around The World ซึ่งได้มาส่งมอบประสบการณ์ และเทคนิคในการคว้าแชมป์ด้วยเมล็ดกาแฟ Finca Maya Gesha จากปานามา พร้อมแนะนำเมล็ดกาแฟพิเศษไทยที่โดดเด่นสำหรับคอกาแฟตัวจริงด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นปีแรกที่มีชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานสูงที่สุดถึง 2,124 คน เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับการจัดงานในปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของงานกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้๐ คอมมูนิตี้กาแฟที่มีบูธกิจกรรมมากที่สุดเป็นเทศกาลที่เชื่อมโยงผู้คนในวงการกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และมิตรภาพ โดยครั้งนี้มีการจำนวนผู้ออกบูทถึง 400 บูท ซึ่งแบ่งเป็นบูทกิจกรรม เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บูทจำหน่ายสินค้า เครื่องดื่ม อุปกรณ์ เมล็ดกาแฟ ซึ่งมีผลตอบรับที่ดีทุกโซนมีผู้เข้าร่วมงานเต็มทุกพื้นที่ตลอดทั้งวัน๐ คอมมูนิตี้กาแฟที่ยกระดับเมล็ดกาแฟพิเศษไทยเป็นเทศกาลกาแฟที่หวังยกระดับเกษตรกร คนต้นน้ำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความเข้าใจในเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกอย่างแท้จริง ทำให้สร้างมาตรฐานการแข่งขันขึ้น เพื่อชี้ให้เห็นว่ากาแฟที่ดีต้องมาจากต้นทางที่ดี ผ่านคนกลางน้ำที่เป็นโรสเตอร์(นักคั่วกาแฟ)หรือบาริสต้าที่เข้าใจและดึงศักยภาพกาแฟมาถ่ายทอดสู่ผู้ดื่มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จนก่อให้เกิดเป็นที่นิยมได้ หากกาแฟนั้นผ่านการปลูกกาแฟที่ดี ดูแลด้วยความใส่ใจ เก็บและโพรเซสอย่างพิถีพิถัน ผลตอบแทนที่ดีจะกลับคืนสู่เกษตรกรเอง คือขายเมล็ดได้มากขึ้น ราคาดีขึ้น แหล่งปลูกเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งการท่องเที่ยว หรือรายได้ทางอื่นอีกมากมาย ท้ายที่สุดคือส่งผลให้ชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นและเมื่อเกษตรกรค้นพบว่าผลลัพธ์ของการสร้างกาแฟดี ส่งผลบวกมากกว่าผลลบ ทำให้ปีนี้ เกษตรกรส่งตัวอย่างเมล็ดกาแฟเข้าร่วมประกวดมากที่สุดถึง 512 ตัวอย่าง เพิ่มขึ้น 244 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 48% สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น และพร้อมส่งมอบกาแฟที่ดีจากคนต้นน้ำ ไปยังคนกลางน้ำและปลายน้ำแล้ว เพราะห่วงโซ่ของกาแฟที่ดีเริ่มต้นจากตัวพวกเขาเอง๐ คอมมูนิตี้กาแฟที่เป็นต้นแบบอีเว้นท์เพื่อความยั่งยืนเป็นเทศกาลกาแฟแห่งแรกที่ใส่ใจด้านความยั่งยืนและบริหารจัดการขยะอย่างจริงจัง โดยจัดเตรียมจุดแยกขยะ 10 จุดทั่วพื้นที่ ซึ่งมีทีมงานคอยให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภท เพื่อส่งต่อและนำไปรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งตลอด 4 วันของการจัดงาน มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 5,157 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะเศษอาหาร 1,537 กิโลกรัม คิดเป็น 29.8% นำไปหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดย V Kan Green และ ผัก Done, ขวดน้ำ แก้วพลาสติก แกลลอน ที่สามารถรีไซเคิลได้ จำนวน 1,097 กิโลกรัม คิดเป็น 22% นำไปรีไซเคิล โดยร้านรีไซเคิลบริเวณใกล้พื้นที่จัดงาน เพื่อควบคุมคาร์บอนที่จะเกิดจากการขนส่ง และขยะถุงพลาสติก จานชามที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ จำนวน 2,487 กิโลกรัม คิดเป็น 48.2% นำไปบดสับและเผาเป็นเชื้อเพลิงขยะ โดย N15 Technology ซึ่งเมื่อบริหารจัดการขยะอย่างชัดเจนจะพบว่า ขยะทุกชิ้นมีที่ไปและไม่สร้างผลกระทบต่อโลก หากทุกคนทุกอีเว้นท์ช่วยกันใส่ใจด้านความยั่งยืนสำหรับงานกาแฟที่เชื่อมโยงธรรมชาติ กาแฟ และผู้คน Thailand Coffee Fest 2024 Year End จะจัดระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG