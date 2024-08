ศูนย์ฯ สิริกิติ์ สานฝันเด็กไทย ในโครงการ "จุดประกายอนาคตเทคโนโลยีอวกาศ"

เพราะการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องเรียนร่วมผลักดันการศึกษาอย่างไร้ขีดจำกัด เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้มาใช้ชีวิต และสรรสร้างความคิดสร้างสรรค์ในโครงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านอวกาศ และวิศวกรรม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โครงการ” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำกิจกรรมนอกห้องเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และอวกาศมาต่อยอด เพื่อสร้างทักษะ และช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ ตระหนัก และให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ งานนี้ทำเอาเด็กๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้สนุก และตื่นเต้นกันมาก เพราะได้รับเกียรติจากหรือที่เด็กๆ เรียกว่า “คุณแซม” บินตรงมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในด้านการบินอวกาศ NASA และเคยปฎิบัติภารกิจในการบินกระสวยอวกาศมาแล้ว 3 ครั้ง (STS-38, STS-48 และ STS-62) โคจรรอบโลกมาแล้ว 385 รอบ และมีชั่วโมงบินในอวกาศมากกว่า 581 ชั่วโมงเผยว่า “ศูนย์ฯ สิริกิติ์ รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ ที่สนับสนุนให้เด็กไทยได้ออกมาสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน อย่างที่ทุกคนทราบ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เป็นมากกว่า ศูนย์การประชุม พื้นที่ของเราเป็นมากกว่าพื้นที่จัดงาน แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ชีวิต ทำกิจกรรมตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ด้วยพื้นที่กว้างขวาง และสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครัน เราหวังว่าเด็ก ๆ จะมีความสุข เกิดแรงบันดาลใจ และเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่”ภายในงานนอกจากเด็ก ๆ จะได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Work Shop “Build Your Space Shuttle” หรือกิจกรรม “Train Like an Astronaut” ร่วมกับคุณแซมแล้ว ยังได้มีโอกาสพูดคุย และร่วมรับฟังประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงอวกาศ ซึ่งคุณแซมได้ให้มุมมอง และแง่คิดกับเด็ก ๆ ไว้ได้น่าสนใจ และยังสามารถปรับใช้ได้กับทุก ๆ สถานการณ์อีกด้วยที่เข้าร่วมโครงการเล่าด้วยรอยยิ้มสดใสว่า “พวกหนูรู้สึกตื่นเต้นมาก ๆ เลยค่ะ ที่ได้เจอคุณแซม อดีตนักบินอวกาศตัวจริง รู้สึกว้าวมาก คุณแซมใจดี เปิดโอกาสให้เราได้ถามคำถามที่เราอยากรู้เกี่ยวกับการทำงานบนอวกาศ พวกเราสนุกกันมาก เพราะมีกิจกรรมเกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศเยอะมาก ได้สัมผัสอุกกาบาตของจริง ทดลองพับจรวด รวมถึงคำนวณดิถีดวงจันทร์ (Moon Phase Calculator) ซึ่งทำให้พวกเราได้เรียนรู้เรื่อง Soft Skill แล้วยังได้ฝึกทำงานเป็นทีม (Team Work) ด้วยค่ะ ในอนาคตก็อยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ และมีพื้นที่ที่สะดวกสบายกว้างขวางแบบนี้ให้พวกเราได้สนุกกับการเรียนนอกห้องเรียนอีกเยอะ ๆ ค่ะ”แซม กล่าวว่า “แน่นอนว่าอาชีพในฝันของผมตั้งแต่ยังเป็นเด็ก นั่นก็คือการเป็นนักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกา และมีโอกาสได้บินขึ้นไปในอวกาศจริง ๆ อุปสรรคใหญ่ที่สุดที่ผมเผชิญตลอดเส้นทางอาชีพนักบินอวกาศ คือการสะสมวุฒิการศึกษาประสบการณ์การทำงาน ผมย้ำอีกครั้งว่าไม่มีอะไรง่ายเลยในการเป็น ‘นักบินอวกาศ’”แซมยังกล่าวถึงศูนย์ฯ สิริกิติ์ ในฐานะพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจว่า “ถึงแม้ผมจะเดินทางมาแล้วทั่วโลก และเดินทางมาแล้ว 15 ประเทศ ในปี 2023 ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ถือเป็นศูนย์การประชุมที่ผมประทับใจที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาทั่วโลก”“ผมอดที่จะประทับใจไม่ได้กับสถาปัตยกรรม การออกแบบ การผสมผสานระหว่างพื้นที่จัดประชุม และพื้นที่รีเทล รวมถึงผู้คนที่อยู่นอกศูนย์การประชุม ซึ่งดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเขา มันเป็นสิ่งที่พิเศษไม่เหมือนใคร ผมไม่เคยเห็นการผสมผสานแบบนี้ในที่อื่นเลย ผมรู้สึกสนุกที่ได้เห็น เมื่อผมได้มองไปรอบ ๆ ศูนย์การประชุมที่แวดล้อมด้วยศิลปะ และผู้คน นี่เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ผู้คน และสัมผัสมิตรภาพของวัฒนธรรม และของคนที่นี่เช่นกัน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ถือเป็นศูนย์การประชุมแห่ง ‘แรงบันดาลใจ และล้ำยุคสมัย’” แซม ทิ้งท้ายการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองควบคู่ไปกับการหาประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเดินตามความฝันได้สำเร็จ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ พร้อมเปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยได้เรียนรู้ และสร้างความฝันสู่อนาคตไปด้วยกัน