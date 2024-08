กสิกรไทย จับมือวิศวะ จุฬาฯ ผุดหลักสูตร Net Zero Leadership

และจัดหลักสูตรซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้สามารถเดินหน้าสู่ธุรกิจ Net Zero ธนาคารกสิกรไทยจึงให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มลูกค้าและผู้นำองค์กรที่สนใจ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเปลี่ยนผ่านได้จริงและพร้อมรับมือกับความยั่งยืนที่เป็นกติกาสากลของโลก ธุรกิจที่จะอยู่รอดและยืนบนเวทีโลกได้ต้องปรับธุรกิจให้ตอบโจทย์ความยั่งยืน สำหรับเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมทั้งในด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ กติกาโลกใหม่ การเงินสีเขียว เทคโนโลยี และทักษะผู้นำที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่าน รวมถึงเวิร์กช้อปการพัฒนากลยุทธ์ของแต่ละองค์กร โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจที่เข้าร่วมหลักสูตรสามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจจาก Climate Game ได้กล่าวว่า Climate Game ทำให้โลกธุรกิจมีกติกาใหม่ ความยั่งยืนกลายเป็นกติกาสากลของโลก ประเทศผู้นำอย่างสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน ทยอยออกกฏระเบียบใหม่ผลักดันด้านความยั่งยืน หากธุรกิจไทยต้องการที่ยืนบนเวทีโลกก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจให้ตอบโจทย์ความยั่งยืน เพื่อไม่ให้ตกขบวน ไม่โดนกีดกันทางการค้า และรักษาการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกต่อไปได้ ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสะอาดมีราคาถูกลงมาก เช่น ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ลดลงกว่า 76% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และถูกกว่าต้นทุนไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติมาตั้งแต่ปี 2018 ตอนนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ภาคธุรกิจจะเริ่มลงมือทำอย่างจริงจัง เพื่อคว้าโอกาสธุรกิจจากเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ แต่ปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทจะบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนได้ก็คือผู้นำองค์กร หรือ CEO ดังนั้นหาก CEO ยังไม่ตระหนักหรือไม่มีความรู้ด้านนี้ และไม่ลงมือปรับเปลี่ยนก็อาจทำให้องค์กรได้รับผลกระทบ เช่น ความเสี่ยงทางด้านกฏหมาย ต้นทุนธุรกิจที่เพิ่มขึ้น รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กรด้วยเหตุนี้ ธนาคารกสิกรไทยจึงต้องการผลักดันผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้กำหนดทิศทางของธุรกิจ ให้เข้าใจถึงความจำเป็นเร่งด่วนของ Global Agenda นี้ เพื่อร่วมกันเดินหน้าพาธุรกิจและประเทศไทยไปคว้าชัยในเวทีโลกจึงได้ให้การสนับสนุนสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนระดับแถวหน้าของประเทศ ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร Net Zero CEO Leadership Program ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเข้าถึงง่าย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้นำองค์กรสามารถลงมือปรับธุรกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาสำคัญทั้งในด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ กติกาของโลกใหม่ การเงินสีเขียว เทคโนโลยี และทักษะผู้นำที่สำคัญในการนำพาธุรกิจเปลี่ยนผ่าน รวมถึงเวิร์กช้อปการพัฒนากลยุทธ์ ให้แต่ละองค์กรคว้าโอกาสสำคัญนี้ได้ พร้อมทั้งสร้างการเปลี่ยนแปลง และเดินหน้าสู่ Net Zero ไปด้วยกันกล่าวว่า CBiS ต้องการเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ร่วมจะผลักดันประเทศไทยสู่ Net Zero ด้วยการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง อาจารย์ นักวิจัย และภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มคนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ร่วมสร้าง Green Ecosystem ด้วยกันล่าสุดได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทยในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร Net Zero CEO Leadership Program ซึ่งจะช่วยผลักดันผู้บริหารระดับสูงขององค์กรใหญ่และผู้บริหารธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำไปสู่การลงมือทำ เนื่องจากองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่อง ESG จะสามารถดึงดูด Green Talent มาทำงานในองค์กรได้มากถึง 66% นอกจากนี้การเดินหน้าสู่ Net Zero ในปี 2065 อาจต้องใช้เงินลงทุนมากถึง 1-2 ล้านล้านบาทต่อปี ซึ่งหากภาคเอกชนไทยสามารถเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำสำเร็จก็จะช่วยดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรก็มองที่บทบาท และ การแสดงออกของผู้นำในองค์กรนั้นๆ เรื่องความยั่งยืน เพราะนี่คือปัจจัยที่จะทำให้องค์กรเปลี่ยนผ่านได้จริง นอกจากนี้ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสาย Supply Chain ช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีสามารถเปลี่ยนผ่านไปพร้อมกัน จึงออกแบบหลักสูตรที่ผสมผสานทั้งการเรียนรู้จากวิทยากร กิจกรรมเวิร์กช้อป และเคสธุรกิจจากองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปต่อยอดและปรับเปลี่ยนองค์กรสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และก้าวสู่ Net Zero ต่อไปเป็นหลักสูตรเข้มข้น 13 วัน ที่ออกแบบมาเพื่อผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการยกระดับวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนไปสู่การคว้าโอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ด้วยการเรียนรู้จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากทั่วโลก ถอดรหัสมุมมองจากกว่า 20 ผู้นำองค์กรชั้นนำของไทยและระดับโลก พร้อมด้วยเวิร์กช้อปเจาะลึกเฉพาะองค์กร ศึกษาดูงานด้านความยั่งยืนในไทยหรือต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายผู้นำและผู้เชี่ยวชาญเพื่อขับเคลื่อน Green Ecosystem การอบรมเรียนทุกวันอังคาร ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2024 - 21 มกราคม 2025 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ netzeroceothailand.kasikornbank.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official @netzeroceoofficial