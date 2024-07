CIMw DPU ประกาศผู้นำ ‘Wellness & Lifestyle Medicine’ ผ่าน "SMART ครั้งที่ 6" ปั้นบุคลากรรุ่นใหม่ รับเทรนด์ธุรกิจอนาคต

เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 6 Harmony in Healthcare : สุนทรียภาพทางสุขภาพและความงาม จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2562 จนถึงปีปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดผลงานวิชาการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการให้สามารถนำผลงานไปประยุกต์ใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อประเทศ“บทบาทของ DPU มุ่งขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ความงาม ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมาเป็นเวลา 15 ปี จากวันนั้นที่คนยังให้ความสำคัญและพูดถึงกันน้อย จนถึงวันนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมด้านนี้เติบโตขึ้นมาก ซึ่ง DPU จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม และเตรียมเปิด 10 สาขา ในปี 2568 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เช่น คอสเมติกส์ เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจที่จะขยายตัวในอนาคต” ดร.ดาริกา กล่าวจาก เฮลท์ แอนด์ เวลเนส ในภาพใหญ่เริ่มเคลื่อนไปสู่การใส่ใจดูแลที่มากขึ้นกว่าเดิม ทำให้เทรนด์ของ เวลเนส (Wellness) และ ไลฟ์สไตล์ เมดิซีน (Lifestyle Medicine) ซึ่งเป็นแนวทางของการดูแลรักษาสุขภาพเติบโตเป็นอย่างมากทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นแนวทางของการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดย ดร.ดาริกา กล่าวว่า “แนวโน้มของการดูแลสุขภาพ ไม่ได้มองในมุมของการเป็นโรคภัยไข้เจ็บ หรือ Sickness เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการดูแลควบคู่กันไปกับ Wellness ด้วย”กล่าวในงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 6 ว่า เวชศาสตร์ชะลอวัย ไม่ใช่ความงาม แต่เป็นการมีสุขภาพดีจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต ซึ่งการที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากซึ่งคนกลุ่มนี้ยังมีความรู้ ความสามารถ และหากมีสุขภาพดีจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปกล่าวว่า การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 6 : “Harmony in Healthcare :สุนทรียภาพทางสุขภาพและความงาม” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2567 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปีนี้เป็นการเติบโตก้าวกระโดด โดยปีนี้มีผลงานวิชาการมากถึง 40 ชิ้นงาน ขยับจาก 20 ผลงานในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย บทความด้านวิทยาการชะลอวัยและพื้นฟูสุขภาพ, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, ด้านนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์, สังคมศาสตร์ และ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ด้านผู้ร่วมงานจากที่ได้รับการตอบรับจาก 200 คนในปีที่ผ่านมา เป็น 350 คนในปีนี้“จากประสบการณ์การทำงาน 30 ปีที่ผ่านมา ได้เห็นคลื่นเศรษฐกิจที่ขยับตัวขึ้นลงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ก็พบว่าธุรกิจสุขภาพเป็นธุรกิจที่อยู่รอดได้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร อีกทั้งเทรนด์ของการรักษาใหม่ ๆ ที่คนไม่ใช่แค่รักษาโรค แต่ต้องการชะลอการเกิดโรค และ ใช้ชีวิตให้นานที่สุด ซึ่ง ทาง CIMw เตรียมเปิดสอนในสาขาใหม่ ๆ ในปีหน้า เพื่อพัฒนาบุคลากรให้รองรับการขยายตัวของธุรกิจ พร้อมกับเป้าหมายการเป็นผู้นำในการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” ผศ.นพ.มาศ กล่าววิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ (CIMw) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า เหตุผลของการตัดสินใจสมัครเรียน เพราะอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้รู้จริง อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นแรกๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ ซึ่งส่วนตัวไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาก่อน เมื่อได้มาเรียนปรับพื้นฐานทำให้เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้น“บางคนมีความกลัว มีกำแพงว่าถ้าไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้โดยตรงจะเรียนในสาขานี้ได้หรือไม่ ขอบอกว่า เกรซเรียนได้ ทุกคนก็สามารถเรียนได้ เพราะศาสตร์การชะลอวัยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและสำคัญมากในอนาคต เราไม่อยากทำงานหาเงิน เพื่อมารักษาตัวเองในตอนที่อายุมากขึ้น”กล่าวว่า การเรียน Anti-Aging สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจได้มาก โดยปัจจุบันทำธุรกิจด้านสุขภาพความงาม เช่น อาหารเสริม ครีมกันแดด คลินิกกายภาพบำบัด“อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยวิธีดูแลตัวเองแบบองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการนอนให้เพียงพอ โดยเฉลี่ยจะนอนวันละ 7 ชั่วโมง ทานอาหารที่มีคุณภาพ และทานโปรตีนเสริม รวมทั้งออกกำลังกาย และ สร้างพลังบวกให้กับตัวเอง ซึ่งทุกอย่างมาจากที่อาจารย์สอน และ เราก็อยากจะเสนอความจริงใจในธุรกิจเพื่อให้คนที่มารับบริการได้สิ่งที่ดีกลับไป”สำหรับการเรียนการสอน วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ในปัจจุบันมีเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งล้วนตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคตด้านเวลเนส ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cim.dpu.ac.th ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ College of Integrative Medicine CIMw DPU