ชมฟรี!! ‘ดินดวงจันทร์จากยานฉางเอ๋อ 5’ จัดแสดงครั้งแรกในไทย "อว.แฟร์" สร้างแรงบันดาลใจคนไทย

กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม ไฮ่! เพียวริคุ ซันสแนค และวอริเออร์ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NARIT) ร่วมกับ องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (China National Space Administration: CNSA) ปลุกพลังให้คนไทยสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำ “ดินดวงจันทร์จากยานฉางเอ๋อ 5” มาจัดแสดงนอกประเทศจีนเป็นครั้งแรก ในบูทนิทรรศการ Empowering Thailand through FRONTIER RESEARCH presented by TCP Group จัดโดย NARIT ในงาน อว. แฟร์ บริเวณโซน F ตั้งแต่วันที่ 22-28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!นอกจาก ‘ดินดวงจันทร์จากยานฉางเอ๋อ 5’ แล้ว กลุ่มธุรกิจ TCP และ NARIT ยังชวนทุกคนท่องไปในโลกแห่งอวกาศโดยทุกท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศยาน ไม่ว่าจะเป็น กล้องโทรทรรศน์ความแม่นยำสูง เทคโนโลยีอวกาศ ต้นแบบดาวเทียมวิจัยฝีมือคนไทย เทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ เทคโนโลยีแมคคาโทรนิกส์ เทคโนโลยีคลื่นวิทยุและสัญญาณดิจิทัล วิทยาศาสตร์บรรยากาศ และเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง เป็นต้น เพื่อปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการเรียนรู้ และตื่นตาตื่นใจไปกับงานวิจัยทางดาราศาสตร์ระดับแนวหน้าสุดล้ำของ NARITชวนไปดู ‘ดินดวงจันทร์จากยานฉางเอ๋อ 5’ แบบใกล้ชิด และตื่นตากับผลงานการใช้โจทย์ดาราศาสตร์สุดล้ำ ที่บูทนิทรรศการ Empowering Thailand through FRONTIER RESEARCH presented by TCP Group สอดคล้องกับเป้าหมาย “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจปลุกพลังให้คนไทยสนใจในวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และแสดงออกเชิงสัญญะว่าคนไทยสามารถตั้งเป้าหมายไม่ต่างจากนานาชาติ ที่จะขยายขีดจำกัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราคลิปวิดีโอแนะนำนิทรรศการ ‘ดินดวงจันทร์จากยานฉางเอ๋อ 5’ กดลิงก์ที่นี่