Heineken® 0.0 ไม่มีแอลกอฮอล์ สานต่อแคมเปญดูแลสังคม “Set Zero to Drink Driving”

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์ระดับโลก ตอกย้ำเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ดึงฮีโร่โปรดักซ์เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ชูโรงในฐานะแบรนด์ที่เป็นตัวแทนแห่งความรับผิดชอบ พร้อมสานต่อแคมเปญด้วยการผนึกกำลังกับพันธมิตรในไทยสร้างความเข้าใจและการสื่อสารให้กับคนไทยเกี่ยวกับความรับผิดชอบทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ การรับผิดชอบต่อผู้อื่นด้วยการดื่มไม่ขับเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน และการรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยการใส่ใจสุขภาพ เลือกนวัตกรรมเครื่องดื่มทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพและไม่มีแอลกอฮอลHeineken® 0.0 เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปี 2562 โดยมีความโดดเด่นจากการเป็นนวัตกรรมทางเลือกเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ตอบโจทย์ทั้งสายดื่มและสายสุขภาพ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ภายใต้พอร์ตของบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ซึ่งเข้ามารับเทรนด์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ทั้งด้วยปัจจัยด้านสุขภาพและการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ แบรนด์ Heineken® 0.0 จึงเปรียบเสมือนกระบอกเสียงในการสร้างการรับรู้ให้คนไทยตระหนักถึงการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ (Drink Responsibly) โดยมีการสื่อสารและจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แคมเปญ “Set Zero to Drink Driving” หรือ “ขับไม่เสี่ยง เลี่ยงไม่ดื่ม” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับให้เป็นศูนย์และในปีนี้ Heineken® 0.0 ได้เลือกสานต่อแคมเปญในช่วงหน้าฝน หนึ่งในฤดูกาลที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนอกเหนือจากช่วงเทศกาลประจำปีต่างๆ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงาน “CSR Skill Driving 2024” โครงการอบรมความปลอดภัยในการขับขี่ โดยผู้ผลิตยางรถยนต์ระดับโลกอย่าง คอนติเนนทอล (Continental) หนึ่งในพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกันในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งไม่เพียงตอกย้ำถึงบทบาทของ Heineken® 0.0 แต่โปรดักซ์เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ยังสามารถเป็นทางออกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการดื่มแต่มีความจำเป็นต้องขับรถ ช่วยลดปัญหาการเมาแล้วขับ และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยและเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Heineken 0.0 ยังร่วมเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคสายรักสุขภาพที่มองหาเครื่องดื่มทางเลือก ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมวิ่งมาราธอน KHAOKHO MARATHON 2024 ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านการสนับสนุนบูธ Heineken® 0.0 ภายในงานแก่นักวิ่ง และผู้ร่วมการแข่งขันกว่าจำนวน 7,000 คน โดยการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่ต้องการให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ตอกย้ำอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของ Heineken® 0.0 ที่ต้องการส่งเสริมให้ทุกคน รับผิดชอบต่อตัวเองด้วยการใส่ใจสุขภาพ ด้วยการเลือกดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นอกจากนี้ ท่ามกลางโมเมนต์เฉลิมฉลองความหลากหลายและความเท่าเทียมในเทศกาล Pride Month ตลอดเดือนมิถุนายน Heineken® 0.0 ได้ปลุกกระแสสะท้อนสังคมในคอนเซปต์ “Responsible with Pride” หนึ่งในการสื่อสารในมุมมอง Social Responsibility ที่เกิดจากความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ [มปอ] และ U DRINK I DRIVE ผ่านการเข้าร่วมปรากฎการณ์ Love Pride Parade ขบวนพาเหรดไพรด์ที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยมุ่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมเติมสีสันในพาเหรดไพรด์ โดย Heineken® 0.0 ได้ชวนร้านค้าเอาท์เล็ทที่เป็นพาร์ทเนอร์มากกว่า 10 ร้านในบริเวณถนนสุขุมวิท ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้แคมเปญ “Set Zero to Drink Driving” กระตุ้นสังคมเรื่องการดื่มไม่ขับ และย้ำภาพลักษณ์การเป็นแบรนด์ที่เป็นตัวแทนแห่งความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยบนท้องถนนHeineken® 0.0 ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ (Drink Responsibly) ภายใต้แคมเปญ “Set Zero to Drink Driving” หรือ “ขับไม่เสี่ยง เลี่ยงไม่ดื่ม” ผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมไทย