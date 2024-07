"Coding Bootcamp & Roadshow" ล่องใต้ "ดีป้า" เร่งพัฒนาครู-เยาวชน เสริมทักษะดิจิทัล

ดีป้า จัดกิจกรรมและพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ภายใต้โครงการหลังกิจกรรมในพื้นที่ ภาคอีสานตอนกลาง ภาคกลาง ภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคเหนือตอนบนได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม รุกติวเข้มทักษะโค้ดดิ้งนักเรียน – ครู สร้างความตระหนักรู้ประชาชน เรียนรู้ทักษะโค้ดดิ้ง อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยี นวัตกรรม AI และการต่อยอดอาชีพด้านโค้ดดิ้งพร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กไทยแข่งขันทักษะด้านโค้ดดิ้งเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน Coding War รอบ Final ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน ชี้โครงการดังกล่าวช่วยยกระดับทักษะด้านโค้ดดิ้งและเทคโนโลยี ให้แก่กำลังคนดิจิทัลให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเท่าทันโลกที่เทคโนโลยีมีบทบาทตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลของประเทศได้อย่างยั่งยืนหรือเป็นประธานเปิดกิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow และ Coding War พื้นที่ภาคใต้ตอนบน กิจกรรมภายใต้โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากรวมถึง ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และ นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ และรักษาการผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนบน ดีป้า ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมในกิจกรรมนายกองเอกอดุลย์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทำให้มีนักท่องเที่ยว มาสัมผัสบรรยากาศความสวยงามเป็นจำนวนมาก โดยจังหวัดภูเก็ตส่งเสริมทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และเป็นเมืองอัจฉริยะ ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ในนามของจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณ ดีป้า ที่เลือกมาจัดงานที่ภูเก็ต อีกทั้งให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและส่งเสริมความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้ทั้งครู นักเรียน รวมถึงประชาชนในจังหวัด รวมถึงจังหวัดในภาคใต้ตอนบนได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เกิดการต่อยอดด้านการเกษตร ด้านวิถีชีวิตประจำวัน รวมถึงเทคโนโลยีในอนาคตนายฉัตรชัย กล่าวว่า ดีป้า มีการทำกิจกรรมร่วมกับภูเก็ตอย่างสม่ำเสมอ อาทิ โครงการ Thailand Smart City และขอขอบคุณจังหวัดภูเก็ตที่ให้การต้อนรับ ดีป้า เป็นอย่างดีในทุกกิจกรรม ซึ่ง ดีป้า ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาความรู้และทักษะด้านโค้ดดิ้งและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนซึ่งถือเป็นอนาคตของประเทศ โดยโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย ดีป้า เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ครอบคลุมและยั่งยืน ตั้งแต่คุณครูผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน นักเรียนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยผ่านการดำเนินการ 4 ด้าน ประกอบด้วย Infrastructure การยกระดับห้องเรียนโค้ดดิ้ง จำนวน 1,500 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการมอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนรู้แก่ครูและนักเรียน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว Incubation การจัดทำหลักสูตรโค้ดดิ้ง พร้อมเสริมทักษะการสอนแก่คุณครูที่จะมาเป็น Coding Coach จำนวน 3,000 คน ให้มีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสอนเด็ก 300,000 รายต่อปี Accelerator การเสริมทักษะโค้ดดิ้งเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่ครูผู้สอนและนักเรียนผ่านกิจกรรม Coding Bootcamp และ Coding War และ Awareness การสร้างความตระหนักรู้ด้านโค้ดดิ้งและการประยุกต์ใช้จริงแก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปผ่าน Coding Roadshow และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนโค้ดดิ้งเผยแพร่ผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียน (Coding DLTV)นายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า กิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow (วันที่ 23 – 24 ก.ค.) และกิจกรรม Coding War (วันที่ 23 – 25 ก.ค.) พื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้นับเป็นพื้นที่ที่ 6 ถัดจากพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร พื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก และภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าชมงานตลอดการดำเนินกิจกรรมมากกว่า 9,600 คน ในส่วนของกิจกรรม Coding Bootcamp จัดขึ้นสำหรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน 100 ทีม เพื่อเรียนรู้ทักษะโค้ดดิ้งเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลแถวหน้าของประเทศในหัวข้อต่าง ๆ ก่อนคัดเลือก 10 ผลงานเด่นสู่การเป็น 1 ใน 100 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Coding War รอบ Final ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน ก่อนเฟ้นหาสุดยอดผลงาน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท และรับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโค้ดดิ้งเวทีระดับนานาชาติอย่าง Seoul International Invention Fair 2024 (SIIF 2024) ณ สาธารณรัฐเกาหลีขณะที่กิจกรรม Coding Roadshow จัดขึ้นสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งภายในกิจกรรมมีทั้งนิทรรศการและกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโค้ดดิ้ง รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากกูรูที่จะมามอบความรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดอาชีพด้านโค้ดดิ้งผ่านเวทีเสวนาและการบรรยายพิเศษตลอด 2 วัน ส่วนกิจกรรม Coding War เป็นการเปิดพื้นที่ให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่สนใจและส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอผลงานและคัดเลือก สู่การเป็น 1 ใน 100 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Coding War รอบ Final เช่นกันสำหรับกิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่อาคาร depa Digital One Stop Service และอาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Center รวมถึงโรงแรม Arize Hotel Sriracha ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคมนี้ ส่วนกิจกรรม Coding War จะมีขึ้นที่อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Center ระหว่างวันที่15 – 17 สิงหาคม ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือติดตามรายละเอียดและข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย ได้ทาง www.depa.or.th และเฟซบุ๊กเพจ depa Thailand และ CodingThailand by depa