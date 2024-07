Tech Start Up จาก AIS นำ ESG ขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

เปิดเผยว่า “กว่า 3 เดือน ของหลักสูตร "ESG to Capital for Tech Entrepreneurs" ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทยที่ถูกออกแบบเพื่อ Tech Start Up โดยเฉพาะ พบว่าผู้ประกอบการสตาร์ทอัพกว่า 91 คน จาก 38 บริษัท จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Waste Management and Energy Saving, Service and On-demand Economy, Digital Contents and Media Partner, Enterprise Solutions, HR and Freelance Solutions และ Travel Tech & MICE ต่างสะท้อนว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นอย่างมากในการนำพาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และที่สำคัญคือนำไปใช้ได้จริง และเสริมมุมมองโดยเฉพาะด้านธรรมาภิบาล หรือ Governance ได้อย่างตอบโจทย์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการได้มีการเริ่มนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับแผนงานด้านกลยุทธ์องค์กร เพื่อการเติบโตของธุรกิจแบบระยะยาว รวมไปถึงยังนำไปปรับปรุงการประเมินความเสี่ยง ESG ในการดำเนินงานองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย”ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรจากองค์กรต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสมาคมสตาร์ทอัพไทยที่มาร่วมแบ่งปันความรู้และแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมในโครงการนี้ประกอบด้วย Coursework เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการ ESG, ESG Clinic เพื่อเจาะลึกเฉพาะถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท และ Showcase ที่แสดงให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการ ESG เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง“เราเชื่อมั่นว่า ESG จะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้สตาร์ทอัพนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนธุรกิจเพื่อให้สามารถเผชิญกับความท้าทายในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ อีกทั้งสามารถสร้างความแตกต่างที่มีคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน เพราะสร้างสมดุลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในนามของ AIS The StartUp เรายืนยันจะเดินหน้าสนับสนุนและร่วมมือกับสตาร์ทอัพไทยอย่างต่อเนื่องทั้งองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์แก่ประเทศในท้ายที่สุด” ดร.ศรีหทัย กล่าวทิ้งท้าย