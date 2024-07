ททท.หนุนท่องเที่ยวยั่งยืน ร่วมมือเอกชนจัดใหญ่ Amazing Green Fest 2024

เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่ใช่เทรนด์หรือการท่องเที่ยวของคนเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป แต่เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ และภูมิคุ้มกันระยะยาวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ ททท. มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาแบรนด์ Amazing Thailand ให้เป็นแบรนด์ท่องเที่ยวไทยที่มุ่งสู่ความยั่งยืนบนรากฐานของเสน่ห์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 2 ประเทศไทย เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวคุณภาพที่เน้นความยั่งยืนการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เบื้องหลังของความสำเร็จคือการผลักดันห่วงโซ่การท่องเที่ยวยั่งยืนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืน (High Value and Sustainability) ให้ความสำคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ใช้จ่ายสูง มีระยะพำนักนาน และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Shape Supply) ให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และผลักดันเกณฑ์มาตรฐานความยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมเมืองน่าเที่ยว เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง จึงจะนำไปสู่ปลายทางความสำเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลโดยคาดหวังว่า การจัดงาน Amazing Green Fest 2024 จะจุดประกายให้ผู้คนที่มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องรักษาต้นทุนทางการท่องเที่ยวเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนและธรรมชาติเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสมดุล ททท.เอง จะใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นกระบวนการและการดำเนินงานของ ททท. ที่มีเป้าหมายความยั่งยืนอย่างเข้มข้น จะถูก Endorse ด้วยสัญลักษณ์ Amazing Thailand ที่มีใบไม้รูปหัวใจที่บอกถึงความใส่ใจ ในสามเหลี่ยมแห่งความยั่งยืน (สังคม-เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม) และเป็นจุดเริ่มต้นของงานที่เป็น Carbon Neutral Event ของ ททท. แสดงความรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ได้รับตรารับรอง Carbon Neutral Event หรืองานปลอดคาร์บอน จาก อบก.เปิดเผยว่า งาน Amazing Green Fest 2024 เป็นงานที่ตั้งใจสร้างชุมชนสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ร่วมกัน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวเล่าเรื่องที่จะนำพาผู้คนไปค้นพบความหมายใหม่ๆ ของการท่องเที่ยวยั่งยืน ว่าเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัว สามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่กำลังกลายเป็นกระแสหลักของการท่องเที่ยวทั่วโลก ผ่านโครงการที่ททท. ริเริ่มทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยทีมงานจาก ททท.รวบรวมธุรกิจที่ดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ที่พัก กิจกรรม DIY ร้านอาหาร ข้าวของเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง รวมไปถึง แพกเกจท่องเที่ยวที่คัดสรรมาแล้วว่าเป็นมิตรกับสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่นักเดินทาง และผู้ประกอบการ จะได้พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว ซึ่งกันและกันพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ว่าด้วยเรื่องของธรรมชาติ การเดินทาง แนวคิดการทำธุรกิจที่มีความหมาย ผ่านเวทีสัมมนา และ workshop สนุก ๆ ตลอด 4 วันชิมอาหารจากวัตถุดิบที่ดีปรุงโดยเชฟที่มีแนวคิดดี ๆ เพื่อส่งต่อความยั่งยืน จากร้านดี ๆ ทั่วไทยมุมที่จะชวนเด็ก ๆ มาเล่นสนุก พร้อมกับการเรียนรู้ ที่จะทำให้อยากใกล้ชิดธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่คัดสรรโดย Rain Tree Resident Hotel ที่จะขนทั้งกล้องดูดาว หนังสือ พร้อมนักเล่านิทานมาเล่าเรื่องเรื่องสนุกๆ แน่นโซนSharing Space มุมสงบ สำหรับแบ่งปันความฝันเกี่ยวกับการเดินทางนอกจากนี้ยังมี ๐ เวทีเสวนา The Hotelier 2024พื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากองค์ความรู้ด้านการจัดการโรงแรม การท่องเที่ยวยั่งยืนจากตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนโรงแรมชั้นนำมากมาย เช่น ดุสิตธานี ,ชีวาศรม, CROSSROADS Maldives, Eastin Grand Hotel Phayathai, THANN Wellness, Trisala, Sela, Thai Fight Hotel เป็นต้น เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือขนาดเล็กให้ยกระดับการดูแลนักท่องเที่ยว หรือผู้เข้าพักอย่างไร ให้ครองใจและเกิดการประสบการณ์ดีๆ ที่มีความหมาย๐ กิจกรรม workshopการทำโรงแรมด้วยแนวคิดความยั่งยืนของโรงแรมศิวาเทล โรงแรมหรูบนถนนวิทยุ ที่ตั้งใจจะเป็นโรงแรมแห่งความสุขอย่างสมดุลและการแบ่งปันอย่างยั่งยืน