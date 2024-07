บุกต่อเนื่อง!! ดีป้า ขึ้นเชียงใหม่ จัด Coding Bootcamp & Roadshow รุกติวเข้มทักษะโค้ดดิ้ง

ดีป้า จัดกิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow และ Coding War พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย หลังกิจกรรมในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง ภาคกลาง ภาคอีสานตอนล่าง และภาคเหนือตอนล่างได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม รุกติวเข้มทักษะโค้ดดิ้งนักเรียน – ครู สร้างความตระหนักรู้ประชาชน เรียนรู้ทักษะโค้ดดิ้ง อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยี นวัตกรรม AI และการต่อยอดอาชีพด้านโค้ดดิ้ง พร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กไทยแข่งขันทักษะด้านโค้ดดิ้งเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน Coding War รอบ Final ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน ชี้โครงการดังกล่าวช่วยยกระดับทักษะด้านโค้ดดิ้งและเทคโนโลยี แก่กำลังคนดิจิทัลให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเท่าทันโลกที่เทคโนโลยีมีบทบาท ตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลของประเทศได้อย่างยั่งยืนนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธาน เปิดกิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow และ Coding War พื้นที่ภาคเหนือตอนบน กิจกรรมภายใต้โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และ นายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน ดีป้า ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมในกิจกรรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ (CMECC)นายวีรพงศ์ กล่าวว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัล การพัฒนาคนให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม โค้ดดิ้ง และ STEM รวมถึงทักษะการคิดคำนวณแบบเป็นระบบ จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการ ดีป้า เป็นหน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมทักษะให้เยาวชนเข้าสู่การพัฒนาด้านดิจิทัลให้เท่าทันโลก เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสและการต่อยอดอาชีพให้แก่เยาวชนในประเทศ ครูและนักเรียนที่ได้รับโอกาสอันดีจาก ดีป้า ผ่านโครงการฯ นี้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะทั้งต่อตนเองและต่อยอดไปสู่การเรียนการสอน ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน ตลอดจน พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสสนับสนุนบุตรหลานตลอดจนได้ร่วมเรียนรู้และต่อยอดไปพร้อมกัน ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ดีป้า ที่เลือกเชียงใหม่เป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่จัดกิจกรรมการแข่งขันในระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเชื่อมั่นว่า เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะด้านดิจิทัลสู่การเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปด้าน นายฉัตรชัย กล่าวว่า ดีป้า มุ่งส่งเสริมให้เกิดกำลังคนที่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเยาวชนคือกำลังสำคัญที่ต้องมีทักษะที่เหมาะสมในการนำทิศทางของประเทศ ต้องมีความรู้และความเข้าใจในทักษะด้านดิจิทัล โดยดีป้าเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ครอบคลุมและยั่งยืน ตั้งแต่คุณครูผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน นักเรียนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศผ่านการดำเนินการ 4 ด้าน ประกอบด้วย Infrastructure การยกระดับห้องเรียนโค้ดดิ้ง จำนวน 1,500 โรงเรียนทั่วประเทศ Incubation การจัดทำหลักสูตรโค้ดดิ้ง พร้อมเสริมทักษะการสอนแก่คุณครูที่จะมาเป็น Coding Coach จำนวน 3,000 คน เพื่อสอนเด็ก 300,000 รายต่อปี Accelerator การเสริมทักษะโค้ดดิ้งเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่ครูผู้สอนและนักเรียนผ่านกิจกรรม Coding Bootcamp และ Coding War และ Awareness การสร้างความตระหนักรู้ด้านโค้ดดิ้งและการประยุกต์ใช้จริงแก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปผ่าน Coding Roadshow และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนโค้ดดิ้งเผยแพร่ผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียน (Coding DLTV)นายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า กิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow (วันที่ 18 – 19 ก.ค.) และกิจกรรม Coding War (วันที่ 18 – 20 ก.ค.) พื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นับเป็นพื้นที่ที่ 5 ถัดจากพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร พื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี และภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าชมงานตลอดการดำเนินกิจกรรมมากกว่า 7,700 คน ในส่วนของกิจกรรม Coding Bootcamp จัดขึ้นสำหรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน 100 ทีม เพื่อเรียนรู้ทักษะโค้ดดิ้งเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลแถวหน้าของประเทศในหัวข้อต่าง ๆ ก่อนคัดเลือก 10 ผลงานเด่นสู่การเป็น 1 ใน 100 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Coding War รอบ Final ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน ก่อนเฟ้นหาสุดยอดผลงาน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทและรับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโค้ดดิ้งเวทีระดับนานาชาติอย่าง Seoul International Invention Fair 2024 (SIIF 2024)ณ สาธารณรัฐเกาหลีขณะที่กิจกรรม Coding Roadshow จัดขึ้นสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งภายในกิจกรรมมีทั้งนิทรรศการและกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโค้ดดิ้ง รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากกูรูที่จะมามอบความรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดอาชีพด้านโค้ดดิ้งผ่านเวทีเสวนาและการบรรยายพิเศษตลอด 2 วัน ส่วนกิจกรรม Coding Warเป็นการเปิดพื้นที่ให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่สนใจและส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอผลงานและคัดเลือกสู่การเป็น 1 ใน 100 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Coding War รอบ Final เช่นกันสำหรับกิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเดอะ ปาโก้ ดีไซน์ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคมนี้ ส่วนกิจกรรม Coding War จะมีขึ้นที่อาคารสำนักงานดีป้า สาขาภาคใต้ตอนบน และห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเดอะ ปาโก้ ดีไซน์ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือติดตามรายละเอียดและข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย ได้ทาง www.depa.or.th และเฟซบุ๊กเพจ depa Thailand และ CodingThailand by depa