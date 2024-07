สมัครด่วน!! สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ มช. ชวน “วิ่งเพื่อสังคม” ENTANEER Virtual Run for All 2024

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรม ENTANEER Virtual Run for All 2024 อย่างเป็นทางการแล้ว ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นระหว่างศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน ด้วยกิจกรรมวิ่งไฮบริด ทั้ง Virtual Run สุดว้าวในปีนี้ และปิดแมตช์ด้วยการวิ่งแบกเสลี่ยงพระวิษณุกรรมขึ้นดอยสุเทพของศิษย์ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครด่วนระหว่างวันที่ 15 ก.ค. – 7 ส.ค.นี้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า “จากความทุ่มเทของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดกิจกรรม ENTANEER Virtual Run for All 2024 ซึ่งเป็นกิจกรรม “วิ่งเพื่อสังคม” นั้นถือเป็นที่กิจกรรมน่าชื่นชม เนื่องจากโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำไปใช้กับสาธารณประโยชน์ในวงกว้างต่อไปซึ่ง จะทำให้มูลนิธิฯ เติบโตและสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างครอบคลุม และแพร่หลาย และยังเป็นการพัฒนา และเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างทั่วถึง”ขณะที่เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “กิจกรรม ENTANEER Run for All นั้นเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 แต่สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งในปีนี้เป็น ENTANEER Virtual Run for All 2024 ที่จัดแบบไฮบริดผสมผสานทั้ง Virtual Run ซึ่งจะเก็บระยะทางสะสมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชั่น และการวิ่งในวันปิดแมตช์ ด้วยการวิ่งแบกเสลี่ยงพระวิษณุกรรมขึ้นดอยสุเทพของศิษย์ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เพื่อให้บรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้สานสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ร่วม “วิ่งทำดีเพื่อสังคม” โดยสมาคมฯ จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ในวงกว้างต่อไป ขณะเดียวกัน ในส่วนของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ และในส่วนของ “ผู้ใหญ่ใจดี” ที่สนับสนุนเงินบริจาคให้กับกิจกรรมครั้งนี้ก็สามารถนำใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิฯ ใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย”สำหรับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กล่าวว่า “กิจกรรม ENTANEER Virtual Run for All 2024 เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลา 100 วัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่เราต้องการพิชิตร่วมกัน นั่นคือโดยจะเริ่มรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.entaneer.cmurun.com และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page : Entaneer Run for All ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. – 7 ส.ค.2567 และเริ่มต้นวิ่งเก็บระยะทางได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิ เคชั่น ระหว่างวันที่ 8 ส.ค. – 16 พ.ย.2567 สำหรับค่าสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ ตลอดจนเงินบริจาคจากผู้สนับสนุนสามารถนำใบเสร็จจากมูลนิธิฯ ใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย นอกจากนี้ สำหรับผู้สมัครระดับ VIP และ SUPER VIP ยังจะได้ของพรีเมี่ยมที่ผลิตเป็นพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะอีกด้วย”ทั้งนี้ การรับสมัครแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ1) การสมัครในนามบุคคล ค่าสมัครเริ่มต้นที่ 365 บาท2) การสมัครในนามนิติบุคคล โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป และค่าสมัคร 365 บาท/ท่าน3) การสมัครในระดับ VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท พร้อมรับของพรีเมี่ยมสุดพิเศษทั้ง “กระเป๋า 365 & เป้ 365”4) การสมัครในระดับ SUPER VIP ค่าสมัคร 3,650 บาท พร้อมรับของพรีเมี่ยมสุดพิเศษทั้ง “กระเป๋า 3650 & เป้ 3650” รวมทั้งเหรียญพระวิษณุกรรมหมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถนำใบเสร็จจากมูลนิธิฯ ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากนี้ ดรันต์ ยังเพิ่มเติมว่า “วันปิดแมตช์ในวันที่ 16 พ.ย.2567 ซึ่งเป็นการวิ่งจริง ด้วยการวิ่งแบกเสลี่ยงพระวิษณุกรรมขึ้นดอยสุเทพของศิษย์ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น ผมขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ ร่วมใจกันใส่เสื้อช็อป กางเกงยีนส์เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อสำแดงพลัง “นายช่างเชิงดอย” ของเรา”