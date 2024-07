มูลนิธิเอสซีจี ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการเรียนรู้เพื่ออยู่รอด Learn to Earn เป็นวาระแห่งชาติ

ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า จากข้อมูลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ระบุว่า หนึ่งในสาเหตุของการว่างงาน คือทักษะวิชาชีพไม่ตรงกับความต้องการของตลาด (Skill Mismatch) ทำให้คนรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีทั้งทักษะ Hard Skills เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน และต้องพัฒนาทักษะชีวิต Soft Skills เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องรักที่จะเรียนรู้ และเป็นการเรียนรู้ตลอดชิวิต เพื่อให้เป็นคนเก่งและคนดีและอยู่รอดได้ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะด้าน Soft Skills ที่ได้ผลการศึกษาทั้งในรูปแบบ Qualitative และ Quantitative research จาก TDRI ผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างกว่า 500 คน และการแลกเปลี่ยนทางความคิด จากเวที Opinion Panel พบ Skill Set ที่สำคัญจะทำให้อยู่รอดได้ในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ (1) ทักษะการสื่อสาร และทักษะด้านภาษา (2) ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น(3) ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ผ่านมา มูลนิธิเอสซีจี ได้ให้ทุนการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ตามแนวคิด LEARN to EARN เรียนรู้ เพื่ออยู่รอด ทั้งในระบบ และนอกระบบ จำนวน 100,000 ทุน มาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี พร้อมผนึกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยกันขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ผ่านงาน LEARN to EARN : The forum เมื่อปลายปีที่ผ่านมา และงาน LEARN to EARN Talk ในครั้งนี้ จะช่วยจุดประกายให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญและช่วยกันผลักดันในทุกมิติโดยงาน LEARN to EARN Talk “Empowering Learn to Earn Mindset ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและนำเสนอโมเดลแห่งการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning และเพิ่มโอกาสในการคว้าอาชีพแห่งอนาคต ดังนี้• ปรเมศวร์ นิสากรเสน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารกลาง SCG• ดร. ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)• รศ.ดร. ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต• นคินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบรรณาธิการบริหาร The Standardพร้อมร่วมพูดคุยในช่วงพิเศษ Inspired Talks กับ เปอร์-สเปกทีฟ สุวิกรม อัมระนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบล็คดอท จำกัด และ ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน Host รายการ 8 Minute History และ Morning Wealth ที่จะมาบอกเล่าถึงการออกแบบความคิดให้ชีวิตไม่หยุด Learn การฝึกฝนวิธีคิดให้ตัวเองเป็นคนชอบเรียนรู้ พร้อมแชร์แนวทางในการวางแผนอนาคตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในโลกที่การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกยุค ทุกสมัย เป็น Lifelong Learning ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นการการเสริมและลับคมทักษะให้กับชีวิต ที่จะทำให้การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ทำได้ในทุกมิติ และทำให้อยู่รอดได้ในโลกยุคปัจจุบัน การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะทำให้แนวคิดนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปในวงกว้างมากขึ้น นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา ครู ผู้ปกครอง รวมถึงการมุ่งเน้นขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังคนทุกเจนทุกวัย ที่จะสามารถเรียนรู้เพื่ออยู่รอดได้ในโลกปัจจุบันและอนาคต สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ และพร้อมส่งต่อโอกาสให้กับคนอื่นๆ ในสังคมต่อไปได้ด้วยเช่นกันติดตามความคืบหน้าของ LEARN to EARN และติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิเอสซีจี ได้ที่ www.scgfoundation.org และเฟซบุ๊ก LEARNtoEARN #LearntoEarn #เรียนรู้เพื่ออยู่รอด #มูลนิธิเอสซีจี