UNGCNT จับมือสมาชิก แนะธุรกิจเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ดึงดูดนักลงทุน เร่งความก้าวหน้า SDGs

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (United Nations Global Compact Network Thailand, UNGCNT) ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (Thailand Greenhouse Gas Management Organization, TGO) และ เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network, TCNN) จัดงานสัมมนา Enhancing Corporate Sustainability Management Policies and Practice เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ เกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กร และการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน โดยในงานสัมมนานี้มีบริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึง สถาบันการเงิน สถาบันวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 150 รายพร้อมด้วยกล่าวเปิดงานสัมมนาดังกล่าวดร. เนติธร กล่าวถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนองค์กร ทั้งในด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและรับผิดชอบ สำหรับองค์กรธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน และย้ำว่า การเปิดเผยข้อมูลและรายงานความยั่งยืนองค์กร เป็นสิ่งที่ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากนำมาใช้วัดและประเมินผลการทำงานขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนขององค์กร นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ติดตาม ตรวจสอบการรายงานที่กล่าวอ้างเกินจริง จนกลายเป็นการฟอกเขียว หรือ Green washing ซึ่งจะกระตุ้นให้แต่ละองค์กรพยายามแข่งขันกันทำความดี หรือ Race to the Top อย่างแท้จริง“ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรม หรือนำ AI มาวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน เพื่อให้เกิดความแม่นยำ รวมถึงต่อยอดข้อมูลและองค์ความรู้ได้ ซึ่งจะช่วยเร่งให้มีการดำเนินงานเพื่อบรรลุ SDGs ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ” ดร. เนติธร กล่าวด้านกล่าวย้ำว่า การดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร จะมีส่วนช่วยให้องค์กรทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยมาจากกิจกรรมต่างๆ และสามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งสามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์ เพื่อนำไปสู่แนวทางเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กร Carbon Neutral หรือ Net Zero Emissions ได้ โดยภาคธุรกิจสามารถนำปัจจัยด้านความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปผนวกเข้ากับกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล“การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร จะดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ที่สนใจลงทุนในบริษัทที่คำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งของกิจการและสังคมโดยรวม” นายแดน กล่าวในงานดังกล่าว ยังมีวงเสวนา ในหัวข้อ Enhancing corporate sustainability disclosure and increasing corporate value โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา คือ นางสาวอกิโกะ อิชิอิ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ด้านพลังงานและความยั่งยืน สถาบันวิจัยมิสซูบิสชิ ประเทศญี่ปุ่น (Ms. Akiko Ishii, Research Director, Energy and Sustainability Division, Mitsubishi Research Institute, Inc) นายวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล นายสันทัด ศรีจารุพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และนายปราชญ์ เกิดไพโรจน์ ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืน ภูมิภาคเอเชีย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโดย ดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการ UNGCNTทุกองค์กรได้แบ่งปันประสบการณ์ในการจัดทำรายงาน เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยชี้ว่า การดำเนินงานในช่วงแรกอาจยุ่งยากและท้าท้าย แต่นี่คือโอกาสสำหรับผู้ที่เริ่มก่อน ที่สำคัญ คือ องค์กรสามารถกำหนดขอบเขตของการเปิดเผยหรือจัดทำรายงานความยั่งยืนได้ตามความพร้อม นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญและประโยชน์ของเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนว่า นอกจากจะตอบสนองความต้องการของนักลงทุนแล้ว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง ตอบโจทย์ลูกค้าและคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เสริมขีดความสามารถการแข่งขันให้กับองค์กร และช่วยเร่งความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศและของโลกด้วย