IDG ช่วยสร้าง ESG ที่แท้จริงได้อย่างไร? / ธรากร กมลเปรมปิยะกุล

บทความโดย ธรากร กมลเปรมปิยะกุล

ครีเอทีฟเพื่อสังคมและการตื่นรู้

ผู้ก่อตั้ง Awakening Creative

คือ สิ่งที่ทำโดยสัตย์ตรงต่อใจเรา จริงแท้กับตัวเรา Integrity & Authenticityคือ สิ่งที่ทำแล้วดีต่อทุกภาคส่วน สร้าง Impact ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดคือ สิ่งที่มีส่วนช่วยเยียวยาและฟื้นฟูโลกของเราเมื่อนิยาม G Governance ของท่านให้ความหมายว่า ดีต่อใจ ดังนั้น G จึงไม่ใช่แค่ บรรษัทภิบาล หรือ ธรรมภิบาลแต่หมายรวมถึง ตัวบุคคล หรือ มนุษยภิบาล Human Governanceจุดเริ่มของธรรมภิบาล คือ มนุษยภิบาล (New Paradigm of Organization Sustainability Human Governance)คำว่า มนุษย์ มาจากคำว่า มนะ หรือ มโน ซึ่งแปลว่า ใจ สนธิกับคำว่า อุษย์ ซึ่งแปลว่า สูงมนะ + อุษย์ = มนุษย์ มนุษย์ จึงแปลว่า ผู้มีใจสูงส่วนคำว่า Governance – ธรรมาภิบาล ธรรม – ธรรมชาติ ความเป็นจริง ภิบาล – การคุ้มครองป้องกันอย่างถูกต้อง ปกปักษ์คือ ผู้ที่คุ้มครองรักษาและธำรงความเป็นมนุษย์ หรือความเป็นผู้มีใจสูงไว้ได้ เป็นผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ Human Being และ คิด พูด ทำ ด้วยความเป็นมนุษย์ที่แท้การเข้าถึงสภาวะที่แท้จริงของบุคคล เข้าถึงความจริงอันเป็นเนื้อแท้ในตน เพราะมนุษย์ที่มี มนุษยภิบาล Human Governance ย่อมเป็นผู้นำที่สร้าง ธรรมภิบาลและบรรษัทภิบาลได้เพราะการเข้าถึง G แท้จริง ในตัวเรา อยู่ที่เข้าถึง E Environment ที่แท้จริงในตัวเราE ในที่นี้ จึงไม่เพียงหมายถึง Outer Environment แต่คือ Inner Environment หรือ Inner Eco Consciousness หรือ การตระหนักรู้ถึงธรรมชาติในตนคือผู้นำสามารถมองเห็นความจริงในตน พ้นจากความหลงไม่รู้ สามารถระเบิดจากภายใน เกิดการบูรณาการ ให้ E – Ego Human กลายเป็น Eco Humanเปลี่ยนที่แกนพลังงานของใจที่ขับเคลื่อนชีวิต จากตัวตนอันจำกัดหรือ Ego Human Being กลายเป็นแกนพลังงานเดียวกับธรรมชาติ คือ Eco Human Being เป็นสภาวะของผู้นำที่มีความยั่งยืนจากภายใน เข้าถึงศักยภาพสูงสุด Pure Potentialคือภาวะผู้นำ Leadership with Human Eco Being หรือ ESG Being นั่นเองIDG เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ร่วมกัน Co-Creation ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ระดับโลก นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงาน และองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ในปี 2021 มีการเผยแพร่รายงาน IDGs ฉบับแรกเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนามนุษย์ ที่เกิดจากสำรวจวิจัยจากผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน ได้แสดงถึงแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งความยั่งยืนจากภายใน ด้วย 5 มิติและ 23 ทักษะเพื่อความยั่งยืนนับเป็นนวัตกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ที่บูรณาการไม่เพียงการพัฒนาความรู้หรือทักษะ และยังหมายรวมถึง ภาวะภายใน หรือ Being เพื่อมุ่งหมายในการสร้างทักษะ ผู้นำที่มีความยั่งยืนจากภายในขณะเดียวกัน เราเห็นความพยายามก่อตัวของวัฒนธรรมความร่วมมือแนวราบ ที่คนกลุ่มต่างๆต้องการอิสรภาพ ความเป็นธรรม โอกาสที่เท่าเทียม และสิทธิในการตัดสินใจกําหนดอนาคตของสังคมร่วมกัน ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน เป็น พลังสร้างสรรค์ที่สดใหม่ และเป็นต้นทุนทางสังคมสําคัญที่เป็นความหวัง และเป็นทางออกหลัก สําหรับฝ่ากระแสเขียวของ วิกฤตการณ์ทางสังคมขณะนี้พวกเราจึงเห็นร่วมกันว่า การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาทั้งของปัจเจกและสังคม เป็นสิ่งจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องสร้าง ให้เกิดขึ้น ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการ เพื่อฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งของคุณภาพและพลังทางจิตใจ และเยียวยาความผุกร่อนทางจิตวิญญาณของมนุษย์และสังคมอ้างอิง https://idg.weoneness.com/esg/