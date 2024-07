จุฬาฯ จัดงานใหญ่ "CU President’s Distinguished Speakers" ครั้งที่ 1 หนุนความเป็นสากล พร้อมสร้างเครือข่ายระดับโลก

โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดงาน และณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร Chief Business Resources บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยการบรรยายครั้งสำคัญนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Michelle Bligh, Executive Vice President and Provost จาก Claremont Graduate University, California, USA บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Leadership in a Disruptive World: พร้อมเป็นผู้นำบนโลกแห่งความไม่แน่นอน" และอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้ร่วมในงานนี้ด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ Next Tech ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอนกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบรรยายพิเศษครั้งนี้ การเป็นผู้นำในยุคปัจจุบันมีความท้าทาย แต่ก็เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับการเติบโตและนวัตกรรมเช่นกัน การประชุมวิชาการครั้งนี้มุ่งหวังที่จะมอบความรู้และแรงบันดาลใจที่มีคุณค่า โดยการเชิญผู้บรรยายที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายสาขามาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยขยายมุมมองของผู้เข้าร่วมงานนอกจากนี้ การเชิญผู้เชี่ยวชาญและบุคคลสำคัญจากทั่วโลกมาบรรยายยังส่งเสริมความเป็นสากลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นโอกาสในการเรียนรู้จากผู้นำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพันธมิตรที่นำไปสู่การวิจัยและโครงการร่วมกันProf. Dr. Michelle Bligh มีความเชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้นำ มีผลงานวิจัยมากมายเป็นที่ยอมรับ ในแวดวงนักวิชาการด้าน Leadership นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยในหลากหลายบทบาท Prof. Michelle ได้นำแนวคิด ข้อมูล และงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นผู้นำมาแบ่งปันและชวนให้ผู้ฟังวิเคราะห์ทบทวนประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ผู้นำในโลกยุคใหม่ต้องเผชิญ พร้อมแนวทางการรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอนงาน Chulalongkorn University President’s Distinguished Speakers จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและบุคคลสำคัญระดับโลกมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการเรียนรู้ การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมความเป็นสากลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและโครงการต่างๆ ร่วมกันในอนาคตทั้งนี้ Claremont Graduate University (CGU) ตั้งอยู่ในเมือง Claremont มลรัฐ California สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1925 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม Claremont Colleges ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอีกหลายแห่ง หนึ่งในคณาจารย์ Prof. Peter Drucker ที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่ โดยได้รับการยกย่องเป็น "บิดาแห่งการจัดการสมัยใหม่" เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดการจัดการโดยมีวัตถุประสงค์ (Management by Objectives) นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยด้านการจัดการของ CGUนอกจากนี้ CGU ยังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะ Home of Positive Psychology หรือบ้านของจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เน้นการศึกษาความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์โดยมีนักวิชาการหลายท่าน เช่น Mihaly Csikszentmihalyi และ Jeanne Nakamura ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแนวคิดนี้ สำหรับศิษย์เก่าของ CGU ที่มีชื่อเสียงในสังคมไทย อาทิ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเมนท์ (SENA) เป็นต้น