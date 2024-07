“เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” รับไม้ต่อ "Green Expo" ชูต้นแบบ Eco-Mall โชว์พลัง Green Partnership

เซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำองค์กรยั่งยืนอันดับ 1 ของโลก ต่อยอดความสำเร็จการแสดงพลังขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนที่เข้าใจง่ายและทำได้จริง พร้อมส่งไม้ต่องานกรีนเอ็กซ์โปแห่งปี Better Futures Project 2024 จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชวนทุกคนชาว Eco-Lifestyle และพันธมิตรสายกรีน ไปโรดโชว์ลงแรงทำเพื่อโลก กันต่อที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอีก 5 สาขา เริ่มแล้วที่! “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” ณ ลานกิจกรรมชั้น G ตั้งแต่วันที่ 9-14 ก.ค.67 พบกับนิทรรศการสายแอคชั่นลงแรงทำเพื่อโลก ที่อัดแน่นกิจกรรมรักษ์โลก ได้แก่ 1. ท่อง ACTion Exhibition 2. เทค ACTion และ 3. โทร บอกโลก๐ ลงแรงเพื่อโลกได้ง่ายๆ กับ 3 กิจกรรมรักษ์โลกสุดสนุก ที่ ‘เซ็นทรัล เวสต์วิลล์’ ต้นแบบศูนย์การค้าสาขารักษ์โลกสาขาแรกงาน Better Futures Project 2024 จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Answer The Call ที่เชิญชวนทุกคน ทุกวัย มาลงแรงทำเพื่อโลก ถือเป็น The First Low Carbon Event งานอีเวนท์ที่มุ่งเน้นการลดการปลดปล่อยคาร์บอน จากการจัดงานครั้งแรกของเซ็นทรัลพัฒนา ผ่านแนวคิดและการออกแบบด้วยวัสดุรักษ์โลก การขนส่งด้วยรถไฟฟ้า และการจัดการขยะและพลังงาน เพื่อลดและชดเชยการปลดปล่อยคาร์บอนอย่างครบวงจร ภายในงานครบครันด้วย 3 กิจกรรมรักษ์โลกสุดสนุก ดังนี้ 1. ท่อง ACTion Exhibition สัมผัสประสบการณ์ Create a Better Now นิทรรศการเพื่อโลก และ Save the Sea ACTperience powered by EPSON เล่นเกม ‘ขยับ ขยับ แยกขยะช่วยทะเล’ ที่จะทำให้ทุกคนตระหนักได้ว่าแค่ทิ้งขยะผิด ชีวิตใต้ทะเลจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ในรูปแบบห้องดิจิทัลอิมเมอร์ซีพสุดล้ำ 2. เทค ACTion โดดเด่นด้วย Chair to Share เก้าอี้นี้ มีไว้แชร์ เปิดให้ทุกคนมาบอกเล่าเรื่องราวเล็กๆ ที่คุณทำเพื่อโลกได้ ซึ่งเก้าอี้นี้ปลุกปั้นขึ้นในสไตล์ Bean Bag จากวัสดุเหลือใช้ เช่น ขวดพลาสติกและเศษผ้า ผ่านการคอลแลบกับแบรนด์ดัง และทุกคนยังสามารถนำขวดน้ำพลาสติกมาหย่อนบริเวณนี้ เพื่อส่งต่อกระบวนการรีไซเคิลได้อีกด้วย และ 3. โทร บอกโลก ชวนทุกคนมา Answer the Call บอกเด็กรุ่นใหม่ คนรุ่นใหญ่ บอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอยากบอกโลกว่าอะไรภายใน 30 วินาที ซึ่งเสียงของคุณจะส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทาง๐ ความร่วมมือกับบรรดา Green Partnership ที่แสดงพลังขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน ‘เข้าใจง่าย-ทำได้จริง’นอกจากจะได้เปิดประสบการณ์รักษ์โลกผ่านนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ งานกรีนเอ็กซ์โปแห่งปีนี้ ยังได้ถ่ายทอดเรื่องราวความร่วมมือระหว่าง เซ็นทรัลพัฒนา กับ Green Partnership ที่ได้ลงมือทำเพื่อโลกจริงๆ ในหลากหลายมิติ อาทิ ความร่วมมือกับ SCG ในการส่งเสริมการการก่อสร้างและออกแบบ Green Building ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลและโครงการมิกซ์ยูสต่างๆ ตลอดจนการขนส่งโครงสร้างงานอีเวนท์ Better Futures Project 2024 นี้ด้วยรถไฟฟ้าจากบริษัทฯ ในเครือเอสซีจี, Recycle Day แพลตฟอร์มเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สร้างจุดรับวัสดุรีไซเคิล ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 8 สาขา ในรูปแบบ Drop Point เช่น เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล เวสต์วิลล์, เซ็นทรัล นครปฐม, เซ็นทรัล ลาดพร้าว เป็นต้น รวมถึงบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในงานอีเวนท์อีกด้วย ดังนั้นจะเห็นว่า ทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการลงมือสร้าง Sustainable Ecosystem ที่ได้ทำจริงๆ เพื่อเดินหน้าสู่ NET Zero ไม่น้อยเลยทีเดียว๐ สำรวจโรดแมปเซ็นทรัลพัฒนาพิชิตเป้า NET Zero 2050การจัดอีเวนท์กรีนเอ็กซ์โปครั้งนี้ มีเป้าประสงค์หลักๆ คือ ชวนทุกคนมาลงแรงทำเพื่อโลก แต่รู้หรือไม่ว่า เซ็นทรัลพัฒนา มีโรดแมปการพิชิตเป้าหมาย NET Zero และได้ร่วมลงมือทำเพื่อโลกตลอดมาอย่างแท้จริง อาทิ Water Saving รีไซเคิลน้ำได้มากกว่า 500 ล้านลิตรต่อปี หรือเทียบเท่าสระว่ายน้ำโอลิมปิก 220 แห่ง เราลดการใช้น้ำ ใช้น้ำซ้ำ และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำรีไซเคิลจำนวนรวม 19 โครงการ, Waste Segregation คัดแยกขยะได้ร่วม 20,000 ตันต่อปี จากโครงการ Journey to zero และการติดตั้ง Recycle Station เป็นจุดรับขยะแยก ตอบรับทั้งช้อปเปอร์และร้านค้า พร้อมขยายจุดติดตั้งรวมกว่า 15 สาขาภายในปีนี้ ซึ่งมากที่สุดและเป็นเบอร์ 1 ในกลุ่มศูนย์การค้าไทย, Renewable Energy ภายในปี 2024 ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ 39 เมกะวัตต์ จากการติดตั้ง Solar Rooftop, Solar Carport, Solar Street Light ซึ่ง เซ็นทรัลพัฒนา ติดตั้ง Solor Rooftop มาตั้งแต่ปี 2010 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นแห่งแรก, EV Charging Station 495 ช่องจอด รวมถึงการสร้างสรรค์ศูนย์การค้าในรูปแบบ Low Carbon Mall หรือต้นแบบสาขารักษ์โลกสาขาแรก คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์