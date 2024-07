สำเร็จเกินคาด !! ดีป้า เดินหน้า Coding Bootcamp & Roadshow 8 ภูมิภาคทั่วไทย ก้าวแรก จ.ขอนแก่น

เปิดเผยว่า โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างกำลังคนดิจิทัลที่มีศักยภาพรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างเมล็ดพันธุ์ดิจิทัลที่มีความพร้อมต่อการสร้างรากฐานอนาคตของประเทศ สอดรับเป้าหมายการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ด้านดิจิทัล (Human Capital) ตามเครื่องยนต์ที่สามของนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ กระทรวงดีอี หรือ The Growth Engine of Thailand”ทั้งนี้ ภายใต้โครงการดังกล่าว ดีป้ากำหนดจัดกิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow ใน 8 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเริ่มพื้นที่แรกจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานจำนวน กว่า 2,600 คน และผู้ชมผ่าน FB Live รวมจำนวน 23,000 คนสำหรับกิจกรรม Coding Bootcamp มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่อีสานตอนกลาง ร่วมเรียนรู้ทักษะโค้ดดิ้งเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลแถวหน้าของประเทศไทยในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ โค้ดดิ้งในชีวิตประจำวัน โค้ดดิ้งเพื่องานเกษตรอัจฉริยะ โค้ดดิ้งวิถีชุมชน และโค้ดดิ้งสำหรับอนาคต มีการนำเสนอผลงาน และได้คัดเลือกสุดยอดผลงานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 10 ผลงานในการแข่งขัน Coding War ระดับภูมิภาค เพื่อก้าวสู่การเป็น 1 ใน 100 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันรอบ Final ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ก่อนเฟ้นหา 10 สุดยอดผลงานโค้ดดิ้งที่ได้รับการสร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท และได้รับสิทธิ์ร่วมการแข่งขันโค้ดดิ้งในเวทีระดับนานาชาติอย่าง Seoul International Invention Fair 2024 (SIIF 2024) ณ สาธารณรัฐเกาหลีทั้งนี้ ภายในงานยังมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปจำนวนมากที่สนใจเข้าร่วมอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้ กิจกรรม Coding Roadshow โดยเฉพาะเสวนาและรายการทอล์กจากกูรูแถวหน้าในหลากหลายหัวข้อ อาทิ· เปลี่ยนเกรด F สู่ A++ ด้วย AI & Coding· แนวทางการสนับสนุนและผลักดันบุคลากรด้าน Coding และ AI· โอกาสของคนรู้ AI ทำกำไรได้มากกว่าเดิม· Coding สร้างรายได้หลักแสน ทำงานจากที่ไหนก็ได้· AI ทำคนไทยตกงานจริงหรือ?· สร้างคอนเทนต์ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือน· แนะทางให้ครู Teach แบบบูรณาการเรื่อง AI & Coding· AI Talk Session by แบรนด์ซุปไก่สกัด หัวข้อ “AI กับคลื่นลูกใหม่! ใช้แล้ว ใช้อยู่ ใช้ต่อ”สำหรับกิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคมนี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Coding Roadshow ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือติดตามรายละเอียดและข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย ได้ทาง www.depa.or.th และเฟซบุ๊กเพจ depa Thailand และ CodingThailand by depa