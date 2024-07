ไทยพาณิชย์ - ไออาร์พีซี ลงนาม Sustainability-Linked Forward บริหารต้นทุนแกร่ง สร้างความยั่งยืนพลังงานสะอาด

โดยและพร้อมโดยและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเป็นนวัตกรรมสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินที่มีต้นทุนอ้างอิงกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ที่มีการเชื่อมโยงแผนธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการนำพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ได้ตามเป้าหมายกล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมผลักดันสังคมยั่งยืน ด้วยเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ Net Zero จากแผนการดำเนินงานภายในของธนาคารภายในปี 2030 และจากการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี 2050โดยธนาคารมีความยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุน IRPC บรรลุเป้าหมายองค์กรที่เติบโตควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบรรลุการเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ผ่านการทำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน Sustainability-Linked Forward Contracts เพื่อตอบโจทย์การบริหารต้นทุนทางการเงินจากอัตราแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน ESGกล่าวว่า การเข้าทำธุรกรรม Sustainability-Linked Forward Contracts ของ IRPC ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจและตระหนักที่จะดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาลอย่างจริงจังของบริษัทฯ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ IRPC อีกทั้งธุรกรรมดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และบริหารต้นทุนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย