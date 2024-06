UNGCNT ชู 5 ยุทธศาสตร์ มุ่งความยั่งยืนต่อเนื่อง ด้าน UN ระบุซีอีโอต้องเป็นผู้นำ

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ UNGCNT จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ผ่านระบบผ่านระบบออนไลน์และออนไซต์ ที่อาคารทรู ดิจิตอล ปาร์ค โดยมีเป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมเห็นชอบกับการเดินหน้า 5 ยุทธศาสตร์การทำงานของสมาคมฯ เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืน ได้แก่การจัดทำรายงานดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนของประเทศไทยสำหรับภาคธุรกิจ เพื่อให้เป็นตัวชี้วัดและข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรธุรกิจ รวมทั้งให้ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ด้วยการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมด้านความยั่งยืนในระดับนานาชาติ เช่นด้านเทคโนโลยี Future Energy Asia ด้านการลงทุน Finance for Biodiversityการผสานความร่วมมือกับเครือข่ายความยั่งยืนและองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น หอการค้าประเทศต่างๆ เพื่อสร้างและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านความยั่งยืน เช่น กิจกรรมภายใต้ SDGsสนับสนุนการสร้างผู้นำความยั่งยืนในทุกระดับขององค์กร รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่าน SISPHERE by UNGCNT หรือโครงการเสริมสร้างทุนมนุษย์สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน(SustainableIntelligence Based-Sphere) ที่จะพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วย 3 ทักษะ ได้แก่ การพัฒนาที่ยั่งยืน ความเข้าใจในการใช้ปัญญาประดิษฐ์/การใช้เทคโนโลยี และทักษะทางสังคมการยกย่องบุคคลที่ทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นตัวอย่างสร้างแรงจูงใจ ผ่านการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น ร่วมมือกับ UN Woman ในรางวัล UN Women 2024 Thailand WEPs Awardยกย่องธุรกิจต้นแบบที่ส่งเสริม ความเท่าเทียมทางเพศและการเพิ่มบทบาทสตรีการใช้เทคโนโลยี หรือการร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาปรับใช้แก้ปัญหาและสร้างความยั่งยืน โดยร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม“ขอบคุณสมาชิกฯทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำความยั่งยืนร่วมกันและร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ตลอดมา หวังว่าท่านได้รับประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อต่อยอด และเสริมกลยุทธ์ธุรกิจที่หลากหลายของท่านได้” นางสุนันทา กล่าวนางสุนันทา ยังได้กล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ของ UNGCNT ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืน ได้แก่ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด บริษัท อัลมอนด์ ไทยแลนด์ จำกัด บริษัท ฮิลคอฟ จำกัด บริษัท ไทยฟิลโกลบอลโกลส์ จำกัด บริษัท เอชพีเอ็น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)ปิดท้ายการประชุมด้วย Inspiration Talk ในหัวข้อ “Future of Sustainability” โดยที่ได้เน้นย้ำถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของ ซีอีโอในฐานะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่ว่าจะเป็นไปโดยความจำเป็นทางธุรกิจ และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบทบาทผู้นำ รวมทั้งความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการกำหนดมาตรฐานและกรอบการทำงานร่วมกัน เพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต ทั้งในประเด็นการกำหนดเป้าหมาย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามหลักวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้น การมีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม และการเพิ่มการตรวจสอบรอบด้านในห่วงโซ่อุปทานทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดผู้นำแห่งอนาคต ที่มหานครนิวยอร์ก ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคต การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และการเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs เพื่อแสดงฉันทามติระหว่างประเทศถึงความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายในปัจจุบัน และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ“คนรุ่นถัดไปจะเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับเรา เช่นเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการดำเนินงานของเป้าหมายเหล่านี้ไม่สามารถบรรลุได้หากปราศจากพวกเราทุกคน” นายเดวิด กล่าวทิ้งท้าย