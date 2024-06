OYO เปิดตัวโรงแรมที่บริหารจัดการเองเพื่อเสริมธุรกิจหลัก เตรียมเปิดใหม่อีกกว่า 50 แห่งในปี 2567

โรงแรมที่บริหารเองเหล่านี้จะปรากฏคำว่า “CompanyServiced” กำกับอยู่บนแอปและเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อบ่งบอกถึงการเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรอย่างแท้จริงของOYO และมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น โรงแรมที่บริหารจัดการเองแห่งแรกของ OYO ในไทย เปิดให้บริการแล้วในพัทยาOYO กำลังเร่งขยายความร่วมมือกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของโรงแรมเพื่อค้นหาอสังหาริมทรัพย์สำหรับพัฒนาเป็นโรงแรม จะเน้นไปที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก อาทิ กรุงเทพฯ พัทยา หัวหิน เชียงใหม่ และภูเก็ตOYO บริษัทเทคโนโลยีด้านการให้บริการที่พักระดับโลกเปิดตัวโรงแรมที่บริหารจัดการเองในประเทศไทย พร้อมแนะนำ ทู เดอะ ซี รีสอร์ท พัทยา (To The Sea Resort Pattaya)ซึ่งเป็นที่พักภายใต้แบรนด์โรงแรมคอลเลกชัน โอ (Collection O) ของทางบริษัท และยังเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงแห่งแรกของ OYO ในประเทศอีกด้วยโดยเป็นหนึ่งในที่พักไม่กี่แห่งที่มีสระว่ายน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงและบริการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยงทั้งนี้ OYO มุ่งเน้นที่จะยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ พร้อมวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนโรงแรมที่บริหารด้วยตัวเองเพิ่มเติมอีก 10 แห่งภายในเดือนกรกฎาคม ปี 2567 และอีก 50 แห่ง ภายในปี 2567OYO จะทำสัญญาในการบริหารจัดการแบบรายปีหรือสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอัตราเช่าคงที่ในรูปแบบการแบ่งรายได้กับโรงแรมพันธมิตร นอกจากนี้ ยังให้ความมั่นใจว่าพันธมิตรของบริษัทจะได้รับค่าเช่ารายเดือนหรือรายปีอย่างแน่นอน รวมทั้งมีระบบการชำระเงินที่ตรงเวลา ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ยืดหยุ่น การบำรุงรักษาโรงแรมอย่างเหมาะสม และกลไกในการแก้ไขข้อกังวลและการดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงทีOYO พร้อมสร้างความร่วมมือกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะเฟ้นหา และพัฒนาโรงแรมใหม่ ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น กรุงเทพฯ พัทยา หัวหิน เชียงใหม่ และภูเก็ต โรงแรมส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรจะได้รับการจัดประเภทให้เป็นโรงแรมในระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของบริษัท อาทิ ซันเดย์ (Sunday) ทาวน์เฮ้าส์ (Townhouse) ทาวน์เฮ้าส์ โอ็ค (Townhouse Oak) และคอลเลคชัน โอ (Collection O)โดย Sunday คือแบรนด์โรงแรมราคาประหยัดแบบพรีเมียมที่เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มองหาความสะดวกสบายและคุณภาพในราคาที่เอื้อมถึง Townhouse เป็นแบรนด์โรงแรมพรีเมียมระดับกลางที่พร้อมนำเสนอที่พักซึ่งตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบ เทคโนโลยี ความสะดวกสบาย และฟังก์ชั่นการใช้งาน สำหรับ TownhouseOak คือแบรนด์โรงแรมชั้นกลางระดับบนที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ช่างพิถีพิถันซึ่งต่างมองหาประสบการณ์ที่หรูหราและสะดวกสบาย โดยให้ความสำคัญกับบริการที่เหนือกว่าและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมส่วนแบรนด์ Collection O อย่าง O To The Sea Resort Pattaya คือแบรนด์โรงแรมธุรกิจระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจและลูกค้าองค์กรที่ต้องการที่พักที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพในระหว่างการเดินทางเชิงธุรกิจโรงแรมพันธมิตรของเราจะมีป้ายกำกับว่า “Company Serviced” หรือ “ให้บริการโดยบริษัท” บนแอปและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อแสดงถึงการร่วมเป็นพันธมิตรอย่างแท้จริงโดยทางบริษัทจะดูแลเรื่องการบำรุงรักษาโรงแรมอย่างใกล้ชิดและติดตามรีวิวหรือความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อประเมินและให้รางวัลแก่ผู้ประกอบการชั้นนำ นอกจากนี้ จะจัดโครงการฝึกอบรมที่ครอบคลุม พร้อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้พันธมิตรของเรามีทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อความเป็นเลิศในการจัดการโรงแรมร่วมกับ OYOโครงการความร่วมมือนี้มุ่งสร้างระบบนิเวศการทำงานร่วมกัน โดยที่ OYO และผู้ประกอบการ รวมทั้งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ร่วมบริหารจัดการโรงแรมที่ให้ความสำคัญกับผู้เข้าพักเป็นศูนย์กลาง และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในชุมชนผ่านความร่วมมือโครงการนี้ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของ OYO ในการนำเสนอทางเลือกที่ครอบคลุมแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเชิงธุรกิจ วันหยุดของครอบครัวหรือการผจญภัยเดี่ยว ลูกค้าของโรงแรมจะเข้าถึงตัวเลือกที่พักอันหลากหลายมากขึ้น ซึ่งได้รับคะแนนสูงจากผู้มาเยือน และยังได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อรองรับรูปแบบการเดินทาง งบประมาณ และความชอบที่หลากหลายกล่าวถึงการพัฒนาว่า “โรงแรมที่บริหารจัดการเองภายใต้การดูแลของ OYO จะส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นผ่านการสร้างงานและการสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่น การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงบวกดังกล่าวยังเป็นใบเบิกทางสู่การขยายธุรกิจของบริษัทไปยังพื้นที่ใหม่ๆ ได้อย่างราบรื่น ทั้งยังสร้างการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นอีกด้วย เราจะพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และยกระดับความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของลูกค้า รูปแบบการจอง และประสิทธิภาพการดำเนินงาน”OYO Rooms ได้ปรับปรุงให้ชุดเทคโนโลยีของตนเรียบง่ายทันสมัย และเป็นดิจิทัล เพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ด้วยเหตุนี้โซลูชันเทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของบริษัท อาทิ Co-OYO ช่วยให้โรงแรมสามารถออกแบบและจัดการข้อเสนอในการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าพัก นอกจากนี้ OYO 360 เครื่องมือการลงทะเบียนด้วยตนเองที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังนำเสนอแพลตฟอร์มที่พันธมิตรสามารถลงทะเบียนได้อย่างง่ายดายเพียงแค่สองคลิก โดยหลังจากที่พักที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงคลิกเดียว และผ่านกระบวนการตรวจสอบที่รวดเร็วก็จะปรากฏบนทุกแพลตฟอร์มภายในเวลาเพียง 30 นาทีทั้งนี้ OYO เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่มุ่งหวังในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็กที่มีโรงแรมและบ้านพักไว้บริการ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีครบวงจรที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ทั้งยังมอบตัวเลือกที่พักที่น่าเชื่อถือ ราคาที่จับจ่ายได้ และจองง่ายให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ทั้งยัง นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันแบบครบวงจรมากกว่า 40 รายการแก่ลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมและบ้านพักทั้งหมดกว่า 170,000 แห่งใน 35 ประเทศได้แก่ อินเดีย ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)