‘คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค’ โชว์ศักยภาพคิดค้นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Go Green with Hygiene Bundle”

ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจองค์กร บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมในการยกระดับสุขอนามัยสำหรับภาคธุรกิจองค์กรมายาวนานกว่า 150 ปี เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจองค์กรให้ความสำคัญในเรื่องสุขอนามัยควบคู่ไปกับแนวคิดการรักษ์โลก และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม Hygiene Bundle ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ระบบผลิตภัณฑ์หลัก Scott® CenterPull Bath Tissue และ Scott® AIRFLEX* Rolled Hand Towel ที่โดดเด่นด้านแนวคิดเรื่อง "สุขอนามัยที่มาพร้อมความรักษ์โลก และต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ" สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าจากปัจจุบันสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน และ Hygiene Bundle จะถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์หลักเพื่อการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรในปี 2567 ภายใต้โครงการผู้นำด้านนวัตกรรม ยกระดับสุขอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยไทยถือเป็นประเทศที่คิดค้นและพัฒนาโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้โลกใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่จากรุ่นสู่รุ่นสอดคล้องกับปณิธานขององค์กรที่ว่า "Better Care for a Better World"ทั้งนี้ โครงการ "Go Green with Hygiene Bundle ผู้นำด้านนวัตกรรม ยกระดับสุขอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" นั้น สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์แห่งผู้นำในการช่วยยกระดับสุขอนามัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ด้วยนวัตกรรม Hygiene Bundle โดยมุ่งเน้นให้ตลาดเกิดการเลือกใช้อย่างชาญฉลาด มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง คำนึงถึงทั้งวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ตั้งแต่กระบวนออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการผลิต การส่งมอบ การใช้งาน และการกำจัด อาทิ การออกแบบระบบจ่ายกระดาษทีละแผ่น ลดการสัมผัสก่อนถึงมือผู้ใช้งาน ช่วยเพิ่มสุขอนามัย, การผลิตโดยใช้เทคโนโลยี AIRFLEX* ใช้เยื่อกระดาษน้อยลง แต่ยังคงประสิทธิภาพสูงกว่ากระดาษทั่วไป รวมไปถึงการเลือกใช้เยื่อกระดาษที่ได้รับรองมาตรฐาน FSC™ และ Green Label ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์มีการดำเนินการตามมาตรฐาน ที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการป่าซึ่งเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ทำเยื่อกระดาษ ไปจนถึงกระบวนแปรรูป ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีการจัดการที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและยั่งยืน และโรงงานผลิตที่มีการจัดการ landfill-free ช่วยกันรักษ์โลก, นอกจากนี้ ระบบจ่ายกระดาษ ทีละแผ่น ยังช่วยควบคุมการใช้งานเท่าที่จำเป็น จัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดขยะอีกด้วย