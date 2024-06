จัดใหญ่!! เซ็นทรัลเวิลด์ ชวนรักษ์โลก ชู 4 กิจกรรมไฮไลท์ ใน "Green Expo 2024"

• เปิดบิ๊กไฮไลท์ 4 กิจกรรมที่เซ็นทรัลเวิลด์ ได้แก่ 1) ท่อง ACTion Exibition 2) เทค ACTion 3) โทร บอกโลก และ 4) ทอล์ก รักษ์โลก พร้อมรวบรวมไอเทมรักษ์โลกให้ช้อปคับคั่ง• เตรียม Roadshow ชวนทุกคนส่งต่อ & สร้างแรงบันดาลใจดูแล ‘สิ่งแวดล้อม’ อย่างเร่งด่วน ขยายไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์, ขอนแก่น, หาดใหญ่, เชียงใหม่ และศรีราชา ตั้งแต่กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2567บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับ 1 องค์กรยั่งยืนระดับโลก มุ่งมั่นพัฒนา ‘พื้นที่’ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ภายใต้บทบาท Place Maker เชื่อมโยงทั้ง Place-People-Planet พร้อมเดินหน้าตามเป้าหมายองค์กร Net Zero 2050 ล่าสุดจัดงานกรีนเอ็กซ์โปต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้คอนเซ็ปต์นิทรรศการสาย ACTION ลงแรงทำเพื่อโลก ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2567 ที่ชั้น 1 โซน Dazzle และโซน Beacon 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และตลาด Action Market @centralwOrld Offices พร้อมชวนลูกค้า พันธมิตร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ ลงมือทำเพื่อดูแลโลกร่วมกันครั้งยิ่งใหญ่ภายในงาน อัดแน่น 4 ไฮไลต์กิจกรรมสายกรีน ให้ทุกคนร่วมสร้างประสบการณ์รักษ์โลก ดังนี้ชวนทุกคนมาออกไอเดีย Create a Better Now จะลงมือทำเพื่อดูแลโลกอย่างไร พร้อมเพลิดเพลินกับห้อง Save the Sea ACTperience powered by EPSON สัมผัสประสบการณ์การกู้โลกใต้ทะเล ในยุคทะเลเดือด ปะการังฟอกขาว และร่วมช่วยสัตว์ทะเลในห้องดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟพบกับ Chair to Share เก้าอี้นี้ มีไว้แชร์ โชวเคสจากแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ Levi’s®, Sabina, Casetify พร้อมเปิดให้ทุกคนมาร่วมแชร์เรื่องดีๆ ทำเพื่อโลกอย่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และทุกคนยังสามารถแสดงความรักษ์โลก นำขวดน้ำพลาสติก มาหย่อนที่เก้าอี้ เพื่อกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล นำมาใช้ซ้ำ พร้อมรับทันทีคะแนน The1 ณ จุดที่กำหนด นอกจากนี้ยังชวนลูกค้ามาช้อปสินค้ารักษ์โลกในโซน Action Market @centralwOrld Officesที่ Answer the Call Phone Booth ชวนทุกคนมาบอกถึงสิ่งที่อยากบอก ไม่ว่าจะบอกถึงเด็กรุ่นใหม่ คนรุ่นใหญ่ หรือบอกหน่วยงานต่างๆ โดยเราขออาสาส่งเสียงนั้นไปให้คุณ พร้อมสมัครเข้าแอปพลิเคชัน Central Life X : Low Carbon Club รับคะแนนเพิ่มตามเงื่อนไขพบกับเสวนา Central Pattana Green Partnership 2024 ครั้งแรกที่เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกพลังพันธมิตรกว่า 200 ราย มาร่วมถกประเด็นฮอต โลกร้อน ชวนแบรนด์สายแอคชั่นลงแรงทำเพื่อโลก พิเศษเฉพาะวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง At Work ชั้น 3 centralwOrld Officesนอกจากนี้ ยังมีโซนพื้นที่กิจกรรมจากแบรนด์ต่างๆ ครอบคลุมทั้ง shop-eat-work-play-stay-live พร้อมบูธกิจกรรมจาก SCG และ RECYCLE DAY จุดรับรีไซเคิลแลกแต้ม และให้ทุกคนได้ช้อปปิ้งพร้อมโชว์ใบเสร็จ เพื่อแลกรับคะแนน The1 จากร้านค้า Green Stores ที่ร่วมรายการ ได้แก่ UNIQLO, Levi’s, Sabina, Casetify, Minor, Cut & Curl, Rituals, Yves Rocher, OWNDAYS, Anello, New Balance, The Body Shop, AIS, Advice, Unity, Jaymart, Big Camera, P.A.PHONE, Oppo, AKA, Bar B Q Plaza, Bonchon, Chabuton, CoCo ICHIBANYA, Tenya, Terrace De Bangkok, Fuji Restaurant, Hachiban Ramen, Katsuya, OOTOYA, Mo-Mo-Paradise, KFC, KOI Thé, MAGURO, S&P, MK Restaurants, On The Table, Pepper Lunch, ZEN Japanese Restaurant, Yoshinoya, Sushi Cyu & Carnival Yakiniku, ส้มตำนัว, แหลมเจริญซีฟู้ด, โก๋นักบิน, ลาวญวน, ห้างทองตำหนักทอง๕, พรเกษม คลินิก, นิติพล คลินิก, Math Talent ฯลฯ รวมถึงใบเสร็จจาก Central Department Store, Robinson, Super Sports, Central Marketing Group, Central Food Hall, Central Restaurant Group, Tops Food Hall, Tops Supermarket, Power Buy, OfficeMate, B2S, Central Food Park, Comma And, Hug Craftเฉพาะวันที่ 17-21 มิถุนายน 2567 พบกับตลาด ACTION Market @centralwOrld Offices รวบรวมไอเทมรักษ์โลกจากร้านค้าแบรนด์ดัง เปิด 09.00-18.00 น. อาทิ Loopers แพลตฟอร์มส่งต่อเสื้อผ้ามือสองคัดคุณภาพ, 23ihome เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านมือสอง, Comma.Patter ถุงเท้าแฮนด์เมดสกรีนมือ, Borboleta กระเป๋าหนังวีแกน, Baan Biome คอมบูชะ คิมบับ กิมจิ, Ira Thailand แบรนด์เครื่องสำอางออร์แกนิค, Joie Period Care ถ้วยอนามัยจอย ทางเลือกใหม่สำหรับผู้มีประจำเดือน, Hako กล่องข้าวที่ออกแบบฟังก์ชันให้สามารถพับเก็บได้ ใช้วัสดุคุณภาพสูง เพื่อให้การลด disposable product เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น, Bygge Solutions: Bygge Super Composter เครื่องแปลงขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินอินทรีย์อีกทั้ง เตรียมจัด Roadshow ชวนทุกคนส่งต่อ สร้างแรงบันดาลใจ ดูแล ‘สิ่งแวดล้อม’ อย่างเร่งด่วน ขยายไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ วันที่ 9-14 กรกฏาคม 2567, เซ็นทรัล ขอนแก่น วันที่ 1-7 สิงหาคม 2567, เซ็นทรัล หาดใหญ่ วันที่ 14-20 สิงหาคม 2567, เซ็นทรัล เชียงใหม่ วันที่ 17-23 กันยายน 2567 และเซ็นทรัล ศรีราชา วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันสร้าง Better Futures ให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปอย่างยั่งยืน