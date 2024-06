บูติคนิวซิตี้มุ่งขับเคลื่อน Sustainable Fashion ชูกระบวนการผลิต Zero Waste Process

ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน ปัญหาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดำเนินธุรกิจไม่เพียงผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน แต่ต้องขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปได้อย่างถูกทิศทางผู้ออกแบบและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นเครือสหพัฒน์ กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางสินค้าแฟชั่นที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต โดยให้ความสำคัญทุกรายละเอียด ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ การใช้เครื่องจักร รูปแบบการตัดเย็บ การย้อม การพิมพ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และการลดปริมาณขยะจากขั้นตอนการผลิต ในรูปแบบมีความสวยงามและใช้ได้ยาวนานโดยมีกระบวนการผลิตผืนผ้า Zero Waste Process ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตดังนี้คือ Timeless Garment 80% Upcycle 15% และRecycle 5% ยกตัวอย่างโครงการ Upcycle เช่น A’Maze Flora ดอกไม้จากเศษผ้าส่วนเกิน , A’Maze Redesign เสื้อตัวใหม่จากผ้าส่วนเกิน ,โดยจะขยายผลสร้างเป็น โครงการ Your Own Organic Indigo ด้วยการรับเสื้อผ้าสีขาวของลูกค้ามาเติมชีวิตใหม่โดยการมัดย้อมครามร่วมกับชุมชนย้อมครามจังหวัดสกลนคร และการเลือกนำผ้าพิมพ์สวยๆ ที่พิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษ ลดการใช้ปริมาณความร้อนในการพิมพ์ แต่ได้ผ้าที่สวยทน คาดว่าจะเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 30% ของคอลเลคชั่นที่จะเกิดขึ้น และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับผ้าที่เหลือนำมาพัฒนาใหม่ เป็นคอลเลกชันต่อไป ส่วนโครงการ Recycle เช่นโดยการใช้ผ้า Recycle ที่ร่วมมือกับ SC grand โรงงานสิ่งทอรีไซเคิล นำผ้า 5% ที่เหลือจากการผลิตในรอบแรกมาสร้างเป็นผ้าผืนใหม่ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ประวรา ย้ำว่า “เรามุ่งมั่นการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนเป็นหัวใจหลัก ภายใต้แนวคิดเพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่การเป็น Green Industry ผ่านโครงการเดินหน้าจับมือพันธมิตรหลากหลาย สร้างการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จุดเริ่มต้น ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนำทรัพยากรส่วนเกินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ทำคนเดียวไม่ได้ ต้องมีพันธมิตรมาช่วยกันจึงจะสำเร็จอย่างแท้จริง”และล่าสุด บริษัทฯ ร่วมกับ 3 พันธมิตร ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท โดยผลิตชุดผู้ป่วยหลากหลายรูปแบบ บริษัท SC Grand ใช้ผ้ารีไซเคิลมาผลิตเสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่ และบริษัท Q Con ผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบารักษ์โลก มาร่วมสร้างสรรค์ธุรกิจที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมความเท่าเทียมกัน เช่นเป็นการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ GSP กับ อเล็กซ์-ชนกรณ์ พุกะทรัพย์ ศิลปินเด็กพิเศษออทิสติก ที่มีความสามารถด้านศิลปะมาสร้างสรรค์คอลเลคชั่นใหม่ "Family is Love" และ Rainbow Heart" ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และเป็นการปลุกความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินรุ่นใหม่ ไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ เป็นเด็กพิเศษหรือปกติ ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนอย่างเท่าเทียมสำหรับงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2567 ที่ไบเทคบางนา จะนำขบวนสินค้าที่มาพร้อมแคมเปญและโปรโมชันสุดพิเศษของสินค้าแฟชั่นกลุ่มบูติคนิวซิตี้ มาสร้างความประทับใจและคาดหวังว่าลูกค้าจะให้การตอบรับอย่างดี