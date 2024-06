ซัมซุง ชวนเยาวชนไทยประชันไอเดีย ในโครงการ Samsung Solve for Tomorrow 2024

โครงการ Samsung Solve for Tomorrow 2024 เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน” (Together for Tomorrow Enabling People) ของซัมซุงที่มุ่งส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) ให้เยาวชนไทย โดยภายใต้โครงการนี้เยาวชนไทยจะได้รับประสบการณ์ระดับสากลที่มีเยาวชนจากทั่วโลกเข้าร่วมมาแล้วกว่า 2.6 ล้านคน จาก 64 ประเทศทั่วโลก เป็นโครงการที่เน้นลงมือทำจริง เพื่อเปลี่ยน “ไอเดีย” ให้กลายเป็น “นวัตกรรม” ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญจากพันธมิตรของซัมซุงในวงการเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาร่วมในโครงการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)สำหรับโครงการนี้ ซัมซุงเปิดรับสมัครนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า ก็สามารถสมัครได้โดยรวมทีม 3 คน พร้อมครูหรือที่ปรึกษา 1 คน ส่งไอเดียเข้าประกวด โดยทุกทีมที่เข้าร่วมสมัครจะได้รับการฝึกฝนทักษะวิธีคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่นวัตกรไม่ว่าจะอยู่ในสาขาใดใช้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการออกแบบ Business Model (โมเดลธุรกิจ) ผ่านการใช้งาน Business Model Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แพร่หลายในหมู่ธุรกิจสตาร์ตอัปไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่น.ส. ชนันท์ภัสส์ ตาเจริญเมือง ตัวแทนทีม Kidney Life Plus ผู้ชนะเลิศโครงการ Samsung Solve for Tomorrow ในปี 2023 เปิดเผยว่า “โครงการ Samsung Solve For Tomorrow เหมาะกับเด็กไทยมากค่ะ เรารู้ว่าทุกคนมีความฝันเป็นของตัวเอง มีไอเดียของตัวเองที่อยากทำให้เป็นจริง ถึงเวลาแล้วที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เพื่อทำไอเดียเหล่านั้นให้เป็นจริงแล้วจะได้รู้ว่าเราสามารถพัฒนาโลกไปได้ไกลกว่านี้ มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างนวัตกรรม ให้ประเทศไทยของเราเป็นประเทศแห่งนวัตกรกันค่ะ”ซัมซุงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ เสริมทักษะ และนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม โดยโครงการ Solve for Tomorrow จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงพลังความคิด ความสามารถ และจินตนาการ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมไทย ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Samsung Solve for Tomorrow 2024 ได้ที่ www.solvefortomorrow.in.th ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567 นี้เท่านั้น อย่าพลาดโอกาสดีที่จะได้พัฒนาตัวเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยไปกับซัมซุง