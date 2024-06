เคอรี่ฯ ผนึกเบทาโกร เร่งผลักดัน "เคอรี่ คูล" ยกระดับบริการขนส่งเย็นครบวงจร

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำธุรกิจด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย เดินหน้าสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ เคอรี่ คูล ยกระดับแพลตฟอร์มใหม่ ส่งมอบบริการขนส่งเย็นแบบครบวงจร เปิดตัวที่งาน “THAIFEX-ANUGA ASIA 2024” งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดของเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Beyond Food Experience ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา โดยมีนายวราวุธ นาถประดิษฐ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนายชยธร แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และนวัตกรรม เบทาโกร ให้เกียรติร่วมต้อนรับผู้เข้าชมงาน



โดยในปีนี้ เคอรี่ คูล พร้อมยกระดับการให้บริการจัดส่งพัสดุแบบแช่เย็น แช่แข็ง ตอบโจทย์ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มด้วย 4 โซลูชันขนส่งเย็นแบบครบวงจร ได้แก่



1.ส่งพัสดุด่วนแบบแช่เย็น แช่แข็ง: บริการขนส่งพัสดุควบคุมอุณหภูมิแบบแช่เย็น และแช่แข็ง โดยเข้ารับในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมให้บริการส่งถึงที่หมายปลายทางทั่วประเทศ



2.ขนส่งเหมาคันและไม่เต็มคัน: บริการที่เข้ารับและจัดส่งตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงลูกค้าปลายทาง ในรูปแบบการขนส่งควบคุมอุณหภูมิแบบเหมาคันและไม่เต็มคัน



3.คลังสินค้าและกระจายสินค้า: บริการจัดเก็บรักษา แพ็คสินค้าและกระจายสินค้าที่อำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจ รวมถึงระบบการจัดการและการบริการลูกค้าสัมพันธ์



4.ส่งพัสดุต่างประเทศ: บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศด้วยพาร์ทเนอร์ขนส่งชั้นนำอย่าง SF Express ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในจีนและเอเชีย



โดยทั้ง 4 บริการนี้ สามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าพร้อมส่งถึงปลายทางครอบคลุมทั่วประเทศ* ลูกค้าสามารถใช้บริการได้โดยทำการจองรถเข้ารับพัสดุผ่านทางแอปพลิเคชันเคอรี่ แอพพลิเคชั่น Line รวมถึงเว็บไซต์ โดยบริการของเคอรี่ คูล ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารสดแช่เย็น ไปจนถึงเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แช่แข็งต่าง ๆ รองรับความต้องการของทั้งลูกค้า จับกลุ่มลูกค้าทั้ง B2B (Business to Business) และ B2C (Business to Customer) ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมในการขนส่งกับ เคอรี่ คูล ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแปรรูป ประมาณ 45% ตามมาด้วย เครื่องดื่ม 15% อาหารสัตว์เลี้ยงและอื่นๆ ด้วยบริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบแช่เย็น (Chilled) อุณหภูมิ 0-8 องศาเซลเซียส และแบบแช่แข็ง (Frozen) อุณหภูมิต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส



นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคอรี่ เอ็กซ์เพรสมีเป้าหมายต้องการยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิในประเทศไทย ด้วยจุดแข็งที่เรามุ่งเน้นการให้บริการแบบ One stop service ในรูปแบบ Cold Express Delivery Platform ภายใต้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ความสะอาดและรักษาคุณภาพของสินค้า รวมถึงการนำเทคโนโลยีและศักยภาพต่าง ๆ ของเคอรี่ เอ็กซ์เพรสมาปรับใช้สำหรับการให้บริการ เคอรี่ คูล”



“ด้วยความแข็งแกร่งของเคอรี่ เอ็กซ์เพรสในด้านคุณภาพการให้บริการ และความสามารถในการรองรับการขยายตัวที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามั่นใจว่าจะสามารถให้บริการแก่คนไทยครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งเรื่องความรวดเร็วในการจัดส่ง ด้านสุขอนามัย ความเป็นมิตรต่อลูกค้า และการบริการที่ครอบคลุมทั่วไทย ในราคาที่คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งการผนึกกำลังกับเบทาโกร เชื่อว่าจะทำให้เราสามารถส่งมอบพัสดุมีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการระดับแนวหน้าและเป็นสากลให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น” นายวราวุธ กล่าวทิ้งท้าย