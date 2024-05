ประกาศแล้ว !! รางวัล Cartier Women’s Initiative 2024 ผู้ประกอบการหญิงที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคม

๐ ผู้ชนะ Cartier Women’s Initiative 2024 ร่วมเฉลิมฉลองภายใต้ธีม “FORCES FOR GOOD”ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของคาร์เทียร์ในการขยายขอบเขตการเข้าถึงโครงการฯ ให้ครอบคลุมคนหลากหลายกลุ่ม ตลอดจนเสริมสร้างโลกที่มีความยุติธรรมและความเสมอภาคมากยิ่งขึ้น โดยเน้นย้ำการผนึกกำลังระหว่างโครงการฯ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพื่อสังคมที่ดียิ่งขึ้นโดยมีนักเขียนและผู้สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเป็นพิธีกรของงาน เปิดฉากด้วยการแสดง อันแสนปลุกเร้าอารมณ์จากเหล่านักเต้นในภาควิชาการเต้นรำจากวิทยาลัยดนตรีเจ้อเจียง (Zhejiang Conservatory of Music) พร้อมบทเพลงบรรเลงจากวงดนตรีที่แสดงถึงพลังของความสามัคคีอันแรงกล้า สะท้อนถึงธีมหลักในปีนี้ได้เป็นอย่างดีค่ำคืนของพิธีมอบรางวัล ดำเนินต่อไปด้วยบทสนทนากับที่แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของเมซงในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลกระทบเชิงบวก พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นของคาร์เทียร์ที่ว่า เมื่อผู้หญิงก้าวไปข้างหน้า มนุษยชาติก็จะก้าวไปข้างหน้าเช่นกันนอกจากนี้ ในพิธีประกาศรางวัล Cartier Women’s Initiative ยังได้รับเกียรติจากพร้อมด้วยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยแขกผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านได้ร่วมแบ่งปันมุมมองของ พวกเธอที่มีต่อการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกคน เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองการเฉลิมฉลองครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ได้สำรวจเส้นทางของเหล่าผู้เข้าชนะโครงการฯ ในปี 2024 ผู้ซึ่งนำเอาความคิดสร้างสรรค์ มาหลอมรวมเข้ากับจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการ สร้างสรรค์ธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหา ความท้าทายด้านต่างๆ ของสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันปิดท้ายพิธี ด้วยการประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลในอันดับที่ 1, 2 และ 3 จากทั้งหมด 11 สาขา ซึ่งประกอบด้วย รางวัลระดับภูมิภาคทั้งหมด 9 สาขา และ รางวัลเฉพาะทาง หรือ thematic awards 2 สาขา ได้แก่ ​รางวัล "Science & Technology Pioneer Award" ที่ได้ถูกมอบเป็นครั้งแรกในปี 2021 และรางวัล “Diversity, Equity & Inclusion Award” ซึ่งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ล่าสุดในปี 2023 ที่ผ่านมาทั้งนี้ ในพิธีการมอบรางวัลดังกล่าว ยังได้รวบรวมกลุ่มคนผู้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “Forces for Good” ไม่ว่าจะเป็นผู้นำในด้านต่างๆ ประธานและผู้บริหารองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เหล่าตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศมากมาย ตลอดจนผู้ที่ได้รับรางวัล โดยความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความหวังสำหรับอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นเพื่อคนรุ่นต่อไป๐ โครงการ Cartier Women’s Initiative 2025 พร้อมอุทิศตนอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกโครงการ Cartier Women’s Initiative ในครั้งถัดไป จะจัดขึ้นในรูปแบบพิเศษเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่อดีตผู้ชนะโครงการฯ 9 คน ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่สามารถวัดผลได้ในสาขาต่างๆ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ อันได้แก่ การยกระดับความเป็นอยู่ การอนุรักษ์โลก และการสร้างโอกาสโดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 22 พฤษภาคม 2025 ณ Women’s Pavilion ในงาน World Expo เมืองโอซาก้า ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น การจัดงานในรูปแบบพิเศษครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนการสร้างผลกระทบเชิงบวก ของ Cartier Women’s Initiative ผ่านกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ ในระยะยาว พร้อมตอกย้ำบทบาทหลักของโครงการฯ ในการสนับสนุนเงินทุน (100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อรางวัล) ไปจนถึงการสนับสนุนเครือข่ายอันกว้างขวางของเพื่อนนักธุรกิจและผู้ประกอบการ เพื่อให้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสร้างการเติบโต ขยายผลธุรกิจได้ต่อไปทั้งนี้ นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ Cartier Women’s Initiative ขึ้นในปี 2006 โครงการฯ ได้ทยอยเพิ่มเติมประเภทรางวัลเข้ามา จนปัจจุบันมีทั้งหมด 11 สาขา ได้แก่ รางวัลภูมิภาค 9 สาขา (แบ่งตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก) และรางวัลเฉพาะทาง 2 สาขา ประกอบด้วย รางวัล “Science & Technology Pioneer Award" ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อปี 2021 และรางวัล "Diversity, Equity & Inclusion Award" ที่เปิดตัวล่าสุดในปี 2023 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงจะทำการคัดเลือกผู้ชนะ 3 อันดับแรก ในแต่ละสาขา และมอบเงินทุนจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้เป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในส่วนของผู้ชนะอันดับที่ 2 และที่ 3 ของแต่ละสาขารางวัล จะได้รับทุนเป็นเงินรางวัลจำนวน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ นอกเหนือจากเงินรางวัลซึ่งจะเป็นทุนสนับสนุนการทำธุรกิจ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้ประกอบการของโครงการฯ หรือ ที่เรียกว่า “Fellows community” โดยจะได้รับการให้คำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามประเภทธุรกิจ การโปรโมทประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองผ่านสื่อ โอกาสในการสร้างเครือข่าย และการเข้าเรียนในหลักสูตรของ INSEAD สถาบันบริหารธุรกิจชั้นนำ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ให้ธุรกิจเพื่อสังคมของพวกเขาเติบโตต่อไป