ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เปิดพื้นที่จัดงาน “IAAPA Expo Asia 2024” ที่สุดของงานสวนสนุก สถานที่ท่องเที่ยวของเอเชีย

จัดโดย International Association of Amusement Parks and Attractions หรือ IAAPA คอมมูนิตี้ของผู้คนในอุตสาหกรรมสวนสนุกและสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก ครอบคลุมทั้งสวนสนุก สวนสัตว์ ศูนย์ความบันเทิงสำหรับครอบครัว พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกกว่า 100 ประเทศ ซึ่งงาน IAAPA Expo ถือเป็นงานแสดงนวัตกรรมและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมสวนสนุกและการท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกไว้ด้วยกัน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและโซลูชันล่าสุด รวมถึงเครื่องเล่นและการจำลองสถานการณ์ที่ผู้เข้าชมสามารถลองใช้งานได้ ตั้งแต่เทคโนโลยีล้ำสมัยและการให้สิทธิตามแบรนด์ ไปจนถึงนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มและกลยุทธ์การขายสินค้า นอกจากนี้ งานแสดงสินค้าของ IAAPA ยังได้มอบแนวคิดและข้อมูลเชิงลึกเพื่อยกระดับธุรกิจให้พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีประวัติการจัดงานกว่า 100 ครั้ง ในหลายประเทศทั่วโลก และล่าสุดที่ประเทศไทย ซึ่งเคยได้รับเกียรติ ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน เมื่อปี 2550 ก่อนกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในปี 2567 ซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ให้บริการชั้นนำเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นใหม่ล่าสุด รวมถึงเครื่องเล่นไฮไลต์สำคัญ อาทิสายรถไฟเหาะ: Vekoma, Intamin, Rocky Mountain Construction, Great Coaster International, Gerstlauer, Premier Rides, S&S เป็นต้นสายเครื่องเล่นในสวนสนุก: บริษัท HUSS Park Attractions, Mack Rides, Fabbri Group, Zamperla, SBF Visa, Moser Rides, Technical Park, Zierer เป็นต้นสายเครื่องเล่นในสวนน้ำ: บริษัท White Water West, Proslide, Polin Waterparksสายเครื่องเล่นในร่มและเครื่องเล่นจำลองการเคลื่อนไหว (Dark Ride and Motion Simulator): บริษัท DOF Robotics, Triotech, Brogent, ETF Ride System, Sally Darkrides, Attracktion! เป็นต้นโมเดลจำลองเครื่องเล่น ที่จัดแสดงในพื้นที่ Show Floor รวมทั้งกิจกรรมของ EduTours ที่เชื่อมโยงการเดินทาง พร้อมสำรวจความเป็นไปของธุรกิจสวนสนุกในประเทศไทยกล่าวว่า “IAAPA เฟ้นหาสถานที่จัดงานที่เปี่ยมไปด้วยสีสัน และสามารถตอบโจทย์แอคทีฟไลฟ์สไตล์ของผู้เที่ยวชมงานของเราอยู่ตลอด ซึ่ง ‘กรุงเทพ, ประเทศไทย’ ถือเป็นประเทศลำดับต้น ๆ ของเอเชียที่ได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวและผู้จัดงานทั่วโลก ด้วยความเป็นศูนย์รวมทั้งด้านวัฒนธรรมและนวัตกรรม ทั้งยังผสมผสานวิถีชีวิตท้องถิ่นกับความเป็นยุคสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว”“ในปีนี้ เราจึงตัดสินใจกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง โดยเลือก ‘ศูนย์ฯ สิริกิติ์’ เป็นสถานที่จัดงาน เนื่องด้วยชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับ ในฐานะเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ นิทรรศการ และงานแสดงโชว์ระดับโลก ทั้งยังแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่สำคัญ และร้านค้ารีเทล ซึ่งตรงกับความต้องการของ IAAPA ที่มองหาสถานที่ที่เป็นมากกว่า “ศูนย์การประชุม” แต่พร้อมรองรับความต้องการของผู้เข้าร่วมงานทั่วโลกได้ในหลากมิติ สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงทางการค้า และความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมงานกับผู้นำในอุตสาหกรรมสวนสนุกจากทั่วโลก”ด้านกล่าวว่า “เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการรองรับงาน IAAPA Expo Asia 2024 ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จในการเป็นมากกว่า ‘ศูนย์การประชุม’ ที่ตอบโจทย์ผู้จัดงานอิเวนต์ ไลฟ์สไตล์และบันเทิง โดยเราคาดหวังว่าศูนย์ฯ สิริกิติ์ จะเป็นแพลตฟอร์มที่ร่วมสร้างสีสันและความสนุกให้กับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกับเชื่อมโยงธุรกิจวงการอุตสาหกรรมสวนสนุกและสถานที่ท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง”