ใหญ่สุดในกรุงเทพฯ!! "Big Bad Wolf Books" เทศกาลหนังสือภาษาอังกฤษ คุณภาพดี ราคาย่อมเยา

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง! Big Bad Wolf Books เทศกาลหนังสือภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ที่ทุกคนรอคอย กลับมาสร้างความสุข และส่งต่อความท้าทายในการเปลี่ยนโลก ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “เพียงหนังสือหนึ่งเล่ม..ก็สามารถเปลี่ยนโลกได้” ~ Changing the World, One Book at a Time ~ จึงพร้อมส่งต่อ “หนังสือคุณภาพดี ราคาย่อมเยา” ให้กับนักอ่านชาวไทยกันอีกครั้ง โดยขนกองทัพหนังสือมากกว่า 2 ล้านเล่ม ที่มาพร้อมส่วนลดสูงสุด 95% ครอบคลุมในทุกหมวดหมู่หนังสือ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 มิถุนายน ที่ The Market Bangkok ราชประสงค์กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของ Big Bad Wolf Books เกิดขึ้นเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากในขณะนั้นการเข้าหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพดี เป็นเรื่องค่อนข้างยาก และมีราคาแพง จึงเป็นที่มาของการสร้างร้านหนังสือ และเทศกาลหนังสือภาษาอังกฤษ Big Bad Wolf Books ขึ้น เพราะเชื่อว่า หนังสือจะเป็นตัวจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้นักอ่านทุกช่วงวัยไล่ตามความฝันของตัวเอง สามารถพาผู้อ่านไปได้ทุกยุคสมัย และทุกที่ทั่วโลกตามที่ต้องการ หนังสือเพียงหนึ่งเล่มก็สามารถเปลี่ยนความคิด หรือเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อโลกและผู้คนได้ ซึ่งหนังสือเคยเปลี่ยนชีวิตของเธอมาก่อนBig Bad Wolf Books จึงมีเป้าหมายการจัดเทศกาลหนังสือในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพราะอยากส่งเสริมให้ผู้คนในประเทศเหล่านั้นเข้าถึงหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพดี ราคาย่อมเยา เนื่องจากการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ จะเป็นการเปิดประตูแห่งโอกาสที่นักอ่านจะได้รับมากขึ้น จึงคัดสรรหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 2 ล้านเล่ม ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตอบโจทย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหนังสือสำหรับครอบครัว ทั้งหนังสือเด็ก หนังสือเสียง วรรณกรรมคลาสสิค นิยายขายดี สารคดี ปรัชญา การพัฒนาตัวเอง ตำราอาหาร ชีวประวัติ การท่องเที่ยว สืบสวนสอบสวน ประวัติศาสตร์ การเมืองและอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อตอบสนองรสนิยมและจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับทุกคนด้านกล่าวว่า การเข้ามาของ Big Bad Wolf Book ทำให้นักอ่านชาวไทยได้รับโอกาสเข้าถึงหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพดี ในราคาย่อมเยาที่ง่ายขึ้น โดยมีหนังสือหายากจากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย สำหรับในส่วนของแปลน ฟอร์ คิดส์เอง เรานำหนังสือนิทานชุดต่างๆ และของเล่นไม้เสริมพัฒนาการ มามอบส่วนลดพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะร่วมผจญภัยในดินแดนหมาป่า และเติมเต็มแรงบันดาลใจผ่านหนังสือภาษาอังกฤษราคาสุดพิเศษแห่งปี ที่รวบรวมหนังสือจากทั่วโลกมากกว่า 2 ล้านเล่ม พร้อมส่วนลดสูงสุด 95% ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567 ที่ The Market Bangkok ราชประสงค์ เดินทางสะดวกสบายทั้งรถไฟฟ้า BTS และรถยนต์ เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเที่ยงคืนสามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมดีๆ ของ Big Bad Wolf Books ได้จากช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งเฟสบุ๊ก www.facebook.com/bbwbooksthailand และอินสตาแกรม @bigbadwolfbooks_th เพื่อไม่ให้พลาดเทศกาลหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แล้วมาค้นพบหนังสือเล่มโปรด