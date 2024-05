‘วิถี 8’ กุญแจสำคัญสร้าง ‘ผู้นำที่ใช่’ พิชิตความท้าทายในโลกธุรกิจยุคใหม่

(Inner – Self Development Institute) ที่ปรึกษาด้านบริหารและยุทธศาสตร์ให้กับองค์กรชั้นนำระดับแถวหน้า และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างอิมแพ็คให้กับใจคนมากมาย ซึ่งมีความเข้าใจในบริบทของการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ได้แนะแนวทางสู่ความสำเร็จของ "ผู้นำที่ใช่" ผ่านโครงการ และหนังสือ "The Right Leader" เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้บริหารธุรกิจและองค์กรได้อย่างลงตัว รองรับทุกความเปลี่ยนแปลงและก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผสมผสาน “การบริหาร” และ "การพัฒนาใจ" เข้าด้วยกันโดยใช้หลักเกิดเป็นซึ่งเป็นวิถีที่เปรียบเสมือนวงล้อที่หมุนนำไปสู่การพัฒนาความเป็นผู้นำ ส่งเสริมองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้นำที่ดีต้องมี "กรอบความคิดที่ใช่" หรือ เรียกได้ว่าเป็นชุดความคิดที่เปรียบเสมือนการติดกระดุมเม็ดแรก เป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ ผู้นำและผู้ตามควรมี Mindset ที่ตรงกัน เช่น กรอบความคิดเชิงพัฒนา (Growth Mindset) ความเชื่อ และความคาดหวังที่สอดคล้อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกันผู้นำที่ใช่ต้องมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือสังคม และไม่เบียดเบียนผู้อื่น “เป้าหมายที่ใช่” นี้ จะสอดคล้องกับ “กรอบความคิดที่ใช่” (The Right Mindset) ของทั้งผู้นำและผู้ตาม"การสื่อสารที่ใช่" คือ กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร ผู้นำที่ใช่ควรสื่อสารอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากการสื่อสารภายในกับตนเอง แล้วค่อยสื่อสารกับผู้อื่นต่อไป ซึ่งควรชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย โดยมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมาย และสามารถถ่ายทอดไปยังพนักงานในทุกระดับการกระทำของผู้นำมีอิทธิพลต่อพนักงานและองค์กรโดยรวม ทุกกิจกรรมที่ทำล้วนเป็นการกระทำเพื่อบรรลุเป้าหมาย และเป็นการสะท้อนให้เห็นกรอบความคิดของผู้นำที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย “การกระทำที่ใช่” ซึ่งต้องคำนึงถึงผลกระทบทั้งต่อผู้คน สังคม และโลก (PSP: People – Social - Planet)“การเลี้ยงชีพที่ใช่” คือ การบวชอยู่กับงาน หมายถึง การทำงานควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรม หรือการพัฒนาใจตนเองนั่นเอง ผู้นำควรบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เห็นแก่ตัว แม้จะมุ่งที่การทำธุรกิจอย่างมีกำไร แต่ก็ให้ความสำคัญกับพนักงาน และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน (Profit - People – Sustainability)การทุ่มเทแรงกายแรงใจในสิ่งที่ถูกต้องเป็น "ความเพียรที่ใช่" ผู้นำที่ใช่ควรทุ่มเทในสิ่งที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง สร้างกุศล และขจัดกิเลสออกจากใจ ผู้นำที่เปี่ยมด้วยความเพียรที่ใช่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จการมีสติเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ผู้นำทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการฝึกสติ ประเทศไทยนั้นถือเป็นต้นแบบของการฝึกทักษะนี้ ผู้นำควรฝึกสติเป็นประจำ เปรียบเสมือนการตรวจสอบ "กาย ใจ และความคิด" ของตนเองอยู่เสมอ เมื่อสติมาปัญญาจะเกิด “การระลึกรู้ที่ใช่” เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้นำ ช่วยให้มองเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (Seeing The Unseen) ซึ่งตรงกับหลักการบริหารที่ว่าด้วยการวางแผน ลงมือทำ ตรวจสอบ แก้ไข (Plan Do Check Action) ผู้นำที่ใช่ จะสามารถครองสติและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนผู้นำจะแพ้หรือชนะมักจะวัดกันด้วยเรื่องการตัดสินใจ หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจผิดพลาดมาจากใจที่ไม่สงบ ผู้นำที่ใจไม่สงบ มักตัดสินใจผิดพลาด ส่งผลเสียต่อองค์กร “ใจตั้งมั่นที่ใช่” คือ การฝึกจิตให้สงบ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำ ซึ่งต้องใช้เวลาและควรฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ตัดสินใจได้ดี พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นำไปสู่การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นดร.วรภัทร์ กล่าวสรุปผู้นำมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ ท่ามกลางความท้าทายที่ผันแปรอยู่ตลอดเวลา ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และไม่หยุดพัฒนาทักษะการเป็นผู้ที่นำที่ใช่ให้กับทั้งผู้บริหารและพนักงาน จะสามารถนำพาองค์กรให้ผ่านพ้นอุปสรรคและคว้าโอกาสใหม่ ๆ ได้ทันท่วงที ช่วยให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตในโลกธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน