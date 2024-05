สุดยอด!! นิสิตนานาชาติบริหารธุรกิจ จุฬาฯ คว้าแชมป์โลก กวาดเรียบ 10 รางวัล โชว์ความสำเร็จต่อเนื่อง

ส่วนหนึ่งของผลงานอันยอดเยี่ยมของนิสิต BBA จุฬาฯ ในปีนี้ นิสิตสามารถคว้าแชมป์โลกการแข่งขันซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันทางการเงินเกี่ยวกับตลาดทุนที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแข่งขันจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่คว้าแชมป์จากรายการนี้ กล่าวว่า “การเข้าร่วมการแข่งขัน ICMSS ครั้งที่ 23 เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ เป็นเวทีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้โอกาสที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในการได้ทำวิจัยเพื่อเสนอบทวิเคราะห์หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดทุนของประเทศอินโดนีเซีย การได้รับการสนับสนุนจากทีมอาจารย์ที่ปรึกษาและศิษย์เก่า BBA จุฬาฯ เป็นอย่างดีมีส่วนสำคัญที่ทำให้พวกเราประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้”การประกวดแผนธุรกิจระดับโลกรายการซึ่งจัดขึ้นที่ University of Washington เมืองซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา ในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา เป็นอีกเวทีหนึ่งซึ่งนิสิต BBA จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Short Case , Social Media Challenge และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภททีม การแข่งขันรายการนี้เป็นเวทีประกวดแผนธุรกิจที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 20 ปี มีทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจจากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ไต้หวัน ฮ่องกง ฯลฯเผยว่า การแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกเป็น 5-hr case ที่ต้องร่วมทำโจทย์กับทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้โจทย์การช่วยเหลือ Tim Hortons ให้ตีตลาดประเทศจีนให้สําเร็จ ส่วนการแข่งขันรอบที่สองเป็น 24-hr case เป็นการแข่งขันจริงที่มีผลต่อลําดับและการตัดสินแพ้ชนะ โจทย์ที่ได้รับคือการวางแผนการตลาดของ CostCo Wholesale ว่าควรเข้าตลาดในประเทศใดก่อนหลังระหว่างบราซิล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และอินเดีย พร้อมเสนอแผนการตลาด“สนุกกับการทําเคสในการแข่งขันครั้งนี้มาก ในรอบ Final ได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานให้กับ CEO ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งนับเป็นเกียรติและรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และประเทศไทยในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการเตรียมตัวในการแข่งขันมาเป็นอย่างดี การมีพื้นฐานทางด้าน business ที่แข็งแรง และการคิดวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนในหลักสูตร BBA จุฬาฯ และจาก Chulalongkorn Case Club ซึ่งช่วยบ่มเพาะทักษะที่สําคัญให้นิสิต” ปพิชญากล่าวล่าสุด นิสิต BBA จุฬาฯ ทีม Loveréal คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประชันไอเดียเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 160 ทีม นิสิตทีม Loveréal ได้เป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกในรอบ International Final ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายนนี้กล่าวว่า “การแข่งขันปีนี้ท้าทายมาก โจทย์ที่ได้รับคือ “Reinvent the Future of Professional Beauty Through Tech” ในการวางแผนกลยุทธ์ต้องสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ Loreal ที่มุ่งเน้น technology, inclusivity และ sustainability รู้สึกดีใจและภูมิใจที่สามารถดึงศักยภาพที่มีออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ อยากฝากถึงทุกคนว่าอย่าจำกัดความคิดของตัวเองทุกคนมีศักยภาพของตัวเอง เพียงแค่ลงมือทำ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร อย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่คุ้มค่าแน่นอน ขอบคุณ BBA จุฬาฯ ที่เป็นพื้นที่ที่มอบความรู้และประสบการณ์อันมีค่า ทำให้สามารถนำความรู้ไปใช้กับการแข่งขัน business case ได้จริง”กล่าวว่า นอกจากนิสิต BBA จุฬาฯ จะกวาดรางวัลในเวทีระดับโลกอย่างมากมายและต่อเนื่อง สร้างความภาคภูมิใจให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศไทยแล้ว นิสิต BBA จุฬาฯ ยังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจในระดับโลก“Chulalongkorn International Business Case Competition” หรือ CIBCC ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2567 ซึ่งถือได้ว่าเป็นเวทีการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจเดียวในประเทศไทยที่ใช้Real Business Case ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละทีมได้จำลองตัวเองเป็นConsultant ให้กับบริษัทจริง การเปลี่ยนที่จัดการแข่งขันไปทุกปีทำให้ Case ในแต่ละปีมีความสดใหม่และน่าสนใจในแง่มุมทางธุรกิจที่แตกต่างกันเสมอ เรียกได้ว่าเป็น World-Class Business Case Competition เดียวที่จัดในประเทศไทย ที่ใช้ Live Case ไม่ใช่แค่ case ในกระดาษ ให้สมกับ Vision ของ CBS คือเป็น Top World-Class Business Schoolเปิดเผยว่าทางหลักสูตรฯ ได้ให้การสนับสนุนในการส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจในระดับโลกมาโดยตลอด โดยมีการจัดตั้ง Case Club และ Investment Club รวมทั้งสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมในเวทีต่าง ๆ ที่ผู้จัดเป็นสถาบันการศึกษา หน่วยงานองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้นิสิตได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้กับผู้รู้ตัวจริงในระดับมาประยุกต์ใช้กับโลกธุรกิจ ส่งผลให้นิสิต BBA โดดเด่นและกวาดรางวัลในเวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง