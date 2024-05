EXIM BANK จัดเต็มบริการการเงินกับโปรฯ พิเศษครบครัน ในงาน “Money Expo 2024” เดินหน้ารับกระแส Go Green

จัดเต็ม! บริการทางการเงินและโปรโมชันพิเศษครบครัน ในงานระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16-วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี หมายเลขบูท H1 ชูแนวคิด “EXIM Greenovation” รับกระแส Go Green ของผู้ประกอบการ SMEs และบุคคลทำธุรกิจที่สนใจเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออก โดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไฮไลต์สุดพิเศษ ประกอบด้วย• สินเชื่อ EXIM GREEN START ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.10% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200 ล้านบาท แถมวงเงิน Forward Contract สูงสุด 1 เท่าของวงเงินสินเชื่อ พิเศษ! ลงทะเบียนในงาน ลดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 0.25% ต่อปี• สินเชื่อ EXIM First Step Export Financing ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.35% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท แถมวงเงิน Forward Contract สูงสุด 1 เท่าของวงเงินสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสูงสุดไม่เกิน 1.25% ต่อปีของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ พิเศษ! ผู้ประกอบการ Size S ที่ลงทะเบียนในงาน ลดดอกเบี้ยปีแรก 0.25% ต่อปี• บริการประกันส่งออก EXIM for Small Biz ป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อต่างประเทศ อัตราความคุ้มครอง 70% ของมูลค่าความเสียหาย พิเศษ! ลงทะเบียนในงาน รับฟรี! จำนวนจำกัด ค่าเบี้ยประกันผู้ซื้อ 1 ราย มูลค่า 8,000 บาท วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาทพร้อมบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของธุรกิจผ่านความท้าทายสู่ความสำเร็จในตลาดโลก ตลอด 4 วัน ตามรอบกิจกรรม ทั้งนี้ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK มีกำหนดบรรยายเรื่อง เคล็ดลับขอสินเชื่อผ่านฉลุย ยอดขายปัง ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.40-15.00 น. ณ บูท EXIM BANKพลาดไม่ได้!อาทิ ของใช้สำหรับเด็กจากเส้นใยไผ่ธรรมชาติ สเปรย์บรรเทาปวดจากมะกรูด ปลาแผ่นทอดกรอบ และนม Plant-based จากถั่วลายเสือ เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.exim.go.th หรือสอบถามที่ EXIM Contact Center โทร. 0 2169 9999