CP LAND อสังหาฯ ไทยรายแรก คว้ารางวัล Best Social Media Advertising Campaign จาก HASHTAG ASIA AWARDS 2024 ประเทศสิงคโปร์

บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยรายแรก การันตีความสำเร็จระดับเอเชีย คว้ารางวัลในแคมเปญจากเวทีซึ่งเป็นหนึ่งในเวทีชั้นนำระดับเอเชียของเหล่านักการตลาด ที่ตัดสินผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียที่เคยอาศัยหรือทำงานในเอเชียที่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมและปรากฏการณ์สำคัญในโลกออนไลน์ได้อย่างเด่นชัด โดยเป็นความร่วมมือกับ เอเจนซีในฐานะเอเจนซีผู้สนับสนุน ร่วมผลักดันแคมเปญนี้ขึ้นจนประสบความสำเร็จเปิดเผยว่า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ CP LAND มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่แคมเปญ “เจอสุขเจอนั่นเจอนี่ (Happiness is all Around)”เป็นหนึ่งในแคมเปญการตลาดจากประเทศไทยที่ได้รับเลือกเข้าชิงจนคว้ารางวัล Silver Winner ในสาขา Best Social Media Advertising Campaignสำหรับวิธีการวัดเกณฑ์การพิจารณาจาก 4 ส่วนทั้งในด้านบริบท (Context) กลยุทธ์ (Strategy) การดำเนินงาน (Activity) และผลลัพธ์ของกลยุทธ์ที่เลือกใช้ (Response) จากเกณฑ์พิจารณาดังกล่าวของดังกล่าว ทำให้ CP LAND สามารถ คว้ารางวัล Silver Winner ในสาขา Best Social Media Advertising Campaign ในแคมเปญ Happiness is all Around จากงาน HASHTAG ASIA AWARDS 2024 ที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงยังขึ้นแท่นอันดับ 2 ของแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโซเชียลมีเดีย ใน 9 เดือนแรกของปี 2566 ผลสำรวจจาก Zanroo พร้อมก้าวกระโดดติด Top 10 แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุดในครึ่งปีแรกของปี 2566 จากผลสำรวจของ Thailand Social Awards“เราพยายามสรรค์สร้างและใช้สินทรัพย์ของแบรนด์ (Brand Asset) ทุกอย่างที่มีอย่างคุ้มค่า ภายใต้การปรับเปลี่ยนงบประมาณให้ความคุ้มค่ากับผลลัพธ์มากที่สุด หรือ Budget Optimization เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่ายสามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มลูกค้าเรา โดยเฉพาะกลุ่มนิวเจนที่เราเพิ่มการสื่อสารช่องทางออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้แบรนด์ให้ความสำคัญกับ Creative Marketing และกลยุทธ์ยังต้องสร้างสรรค์การสื่อสารที่หลากหลายและครอบคลุมภาพใหญ่ได้ทุกมิติเพื่อให้สอดคล้องกับ CP LAND ที่มีหลายกลุ่มธุรกิจ กระจายอยู่ในหลายจังหวัด ทำให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างกระแสได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว และได้ผลตอบรับตรงกลุ่มเป้าหมาย จนเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์มากขึ้นตามลำดับ”นายสันติ สุวรรณวลัยกร ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ (Chief Creative Officer) เอเจนซี อย่างสันติ (Youngsanti) ในฐานะเอเจนซีผู้สนับสนุนแคมเปญ “เจอสุขเจอนั่นเจอนี่ (Happiness is all Around)” กล่าวว่า อย่างสันติ รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขในครั้งนี้ ด้วยการนำเสนอไอเดียบนเรื่องราวความจริง และนำมาถ่ายทอดให้ทุกคนรับรู้ ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea) “ความสุขเดินทางได้” บอกเล่าสิ่งที่ CP LAND ได้ทำให้เกิดขึ้นจริงแล้ว และที่กำลังทำอยู่ เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้รับทราบ ผ่าน Hero Campaign ชื่อดังที่พร้อมจะนำความสุขไปมอบให้กับทุกคน นั่นคือคุณสิงโต นำโชค ที่เดินทางไปพร้อมกับคาราวานความสุขในรูปแบบเสียงเพลง โดยการเปลี่ยนรถบรรทุกให้กลายเป็นเวทีคอนเสิร์ต ในหลายๆ จังหวัด รวมทั้งการนำความสุขในรูปแบบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ไปส่งมอบและติดตั้งให้กับหลายๆพื้นที่ ความสุขเหล่านี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆ ที่เรานำมาบอกเล่า แต่เป้าหมายจริงๆ ของ CP LAND นั้นยิ่งใหญ่กว่ามาก นั่นคือการทำให้ทุกพื้นที่ทั้งประเทศไทย ถูกครอบคลุมไปด้วยความสุขที่จะเติบโต งอกงาม เป็นสังคมที่แข็งแรง ยั่งยืน เพื่อทุกคน ทุกชีวิต ในทุกๆ วัน ตามที่สโลแกนของแบรนด์พูดไว้ว่า “CP LAND คุณภาพเพื่อทุกชีวิต”การคว้ารางวัลครั้งนี้เกิดความพยายามอย่างหนักของ CP LAND ที่มุ่งเน้นสื่อสารการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing) ตั้งแต่ที่เดินหน้าพลิกโฉมรีเฟรชแบรนด์ CP LAND ในรอบ 40 ปี ภายใต้แนวคิด ‘Accessible Communities for Life’ หรือ ‘คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ต่อเนื่องด้วยการใช้กลยุทธ์ขับเคลื่อนประสบการณ์ผ่านเสียงเพลง โดยจับมือกับ “บอย โกสิยพงษ์” ในเพลง “หัวใจผูกกัน” เวอร์ชัน “Happiness is All Around”จนมาถึง การปล่อยภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรกที่มีชื่อว่า “ความสุขเดินทางได้” ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Youtube, Facebook, Instagram, Tiktok และ Twitter นำแสดงโดย “สิงโต นำโชค” ที่ต้องการสื่อสารผ่าน CP LAND ในเรื่องการให้ความสำคัญกับ ความใส่ใจ (Caring), มีน้ำใจต่อชุมชน (Community minded) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsive) และความยั่งยืน (Sustainable) โดยในบทภาพยนตร์โฆษณานี้ได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยม ยอดวิวรวมกันทะลุกว่า 40 ล้านวิว ตอบโจทย์การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการดึงอีก 4 ศิลปินนักร้องชื่อดัง ประกอบด้วย ว่าน ธนกฤต, ดา เอ็นโดฟิน, เต๋า เศรษฐพงศ์ และป๊อบ ปองกูล มาร่วมทัพส่งต่อ Key Message “คาราวานความสุข” และร่วมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ (Influencers) ให้กับทาง CP LAND โดยสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ของ CP LAND และช่องทางออนไลน์ของแต่ละศิลปินรวมถึงการทำการตลาดเพื่อแก้ปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) โดยได้นำฉากใน ภาพยนตร์โฆษณา ในฉากที่คุณสิงโตได้ช่วยติดตั้งและเปิดไฟจากเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชาวบ้านที่กำลังขับรถอยู่ในที่มืด และพูดว่า "แม้ในพื้นที่ ที่ห่างไกล ความสุขก็จะไปเป็นแสงสว่างให้ทุกคน" นับเป็นการทำให้ภาพยนตร์โฆษณาของ CP LAND ที่มีการสื่อสารออกไปเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการ Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้ ที่หมู่บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช พร้อมตรียมขยายโครงการต่อเนื่องไปในอ.สีชมพู จ.ขอนแก่น และอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลกในปีนี้